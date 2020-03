Koruna chytila nákazu. Česká měna je nejslabší za poslední tři roky

Ještě v polovině února byl kurz 24,80 koruny za euro. Česká měna oslabuje také vůči dolaru.

Domácí měna se přiblížila k hranici 27 korun za euro, kde ji až do dubna 2017 uměle udržovala ČNB. Tak slabá jako nyní byla naposledy pár týdnů po skončení intervencí.

Propad české měny zesílil po středečním oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že USA zakážou cesty z EU. Investoři se poté začali zbavovat méně bezpečných aktiv, k nimž korunu řadí.



Trumpův krok zasáhl také akciové trhy po celém světě, které zaznamenaly panický výprodej. V tomto týdnu již po druhé.

„Propad evropských akcií ve čtvrtek činil zhruba deset procent, akcie v zámoří jsou dole kolem osmi procent,“ shrnuje analytik Patria Finance Tomáš Vlk. Pražská burza zaznamenala nejvýraznější propad od začátku hospodářské krize v roce 2008. Její index se propadl o­ 7,8 procenta.

Trhy nepovzbudila ani Evropská centrální banka. Na svém čtvrtečním zasedání sice ponechala klíčovou úrokovou sazbu na stejné úrovni, ale ohlásila, že bude do ekonomiky pumpovat více peněz. Navýší plánovaný objem nákupu aktiv. „Opatření ECB lze těžko označit za slabá, nicméně akciové trhy reagovaly poklesem,“ říká Vlk. Obchodování v New Yorku bylo dokonce na čtvrthodinu přerušeno.

Oslabí jen při katastrofě

Jak se bude dál kurz koruny vyvíjet, je nyní obtížné odhadovat. „Koruna stále patří k okrajovým měnám a ­ z­ pohledu velkých mezinárodních finančních hráčů se jedná o riskantní investici. A takových se investoři při turbulencích zbavují. Navíc na koruně si vydělali své díky dumpingovým intervenčním cenám, takže nyní není důvod v ní zůstávat,“ říká ekonom Partners Martin Mašát.

„Teď zažíváme hlavní vlnu překvapení, jak rychle se virus šíří a­ jak rychle se objevují drakonická preventivní opatření. Směnný kurz už proto o více než pár desetníků oslabí nejspíš jen v případě, že se konkrétně v české ekonomice nebo ve středoevropském regionu vynoří nějaký mimořádný problém,“ domnívá se ekonom České spořitelny Michal Skořepa.

Mohlo by podle něj jít o nezvykle plošné rozšíření nemoci v důsledku málo radikální prevence, politický neklid v důsledku naopak příliš radikální, veřejností nepřijaté prevence nebo třeba skandál s manipulovanými údaji o vývoji nemoci.

Trhy a kurzy pod tlakem

Pro investory může být koruna atraktivní, pokud oslabí nad 27,50 za euro. „Má podporu v podobě atraktivní úrovně domácích úrokových sazeb i ekonomického fundamentu, ať již hovoříme o běžném účtu platební bilance České republiky, či úrovni veřejného dluhu,“ říká hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč. Ani on však nečeká, že by měla měna oslabit nad 26,50 za euro.

Slabší koruna obecně může pomoci exportérům a tedy podporuje ekonomiku. „V současné situaci, kdy kolabuje mezinárodní obchod, však taková pomoc nemusí být moc účinná,“ říká Mašát. Na druhou stranu oslabená měna prodraží dovážené zboží a tlačila by na růst cen. Příliš velké oslabení by se proto moc nelíbilo ČNB a mohla by v nějaké fázi zasáhnout, tedy koruny na trhu vykupovat za eura.

Skořepa se však domnívá, že ČNB nemá moc důvodů proti aktuálnímu oslabení mimořádným nástrojem, jako je prodej devizových rezerv, zasáhnout. A­ to z důvodu, že oslabení je projevem spíše krátkodobého útěku od rizika než nedůvěry trhů v dlouhodobější kvalitu českých aktiv.

„Jsem přesvědčen, že až se dění okolo koronaviru zklidní, česká měna se opět vydá k posílení. Jak rychle k tomu dojde, je ovšem otázkou, na kterou v tuto chvíli nezná nikdo odpověď,“ říká Jáč.

Koruna v posledním měsíci oslabila výrazněji proti euru než proti dolaru. „Je to odrazem posilování eura vůči dolaru. To lze vysvětlit nejspíš tím, že mnozí investoři, kteří si dříve půjčili za supernízké sazby eura a investovali je různě po světě do rizikových aktiv, nyní ve strachu tyto své nákupy ukončují a­ nakupují zpátky eura, aby mohli splatit své eurové dluhy. Tento zájem o eura samozřejmě společné měně pomáhá,“ říká Skořepa.