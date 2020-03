Ministerstvo navrhne vládě rozšířit a prodloužit ošetřovné

V posledním týdnu už vláda ošetřovné, které lze standardně čerpat jen během nemoci dítěte, rozšířila i na případ, kdy je škola zavřená kvůli koronaviru.

Stále však platí, že ho rodič může pobírat po devět dní, respektive šestnáct dní u samoživitelů. Školy budou ovšem zavřené nejméně měsíc, proto ministerstvo práce navrhuje, aby šlo čerpat po celé období epidemie.

„Aby mohla tato opatření začít platit co nejrychleji, požádala jsem o projednání návrhu zákona ve stavu legislativní nouze,“ oznámila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Kabinet by měl o rozšíření ošetřovného rozhodnout v pondělí a poslanci by ho pak teoreticky mohli schválit v řádu dní.

Podle návrhu by také na ošetřovné dosáhli rodiče předškoláků, kteří sice nemarodí, ale jejichž školku se provozovatel z důvodu epidemie rozhodne zavřít. Školky totiž dosud plošně uzavřeny nebyly.

A na dávku by dosáhli také rodiče hendikepovaných dětí docházejících do speciálních zařízení, která se rovněž rozhodnou zavřít kvůli epidemii. U postižených dětí je věková hranice posunuta až na 26 let, tedy do doby, kdy se považují za nezaopatřené.

Nově by také měli nárok na ošetřovné OSVČ, tedy ti, kdo vykonávají hlavní výdělečnou činnost na živnostenský list a kvůli péči o dítě, které zůstalo doma, ji teď vykonávat nemohou. Pro ně by ministerstvo chtělo vytvořit mimořádnou dávku. „Tento příspěvek bude představovat samostatnou dočasnou sociální dávku, kterou bude vyplácet příslušná krajská pobočka Úřadu práce,“ uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě.

Běžné ošetřovné vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení, představuje 60 procent redukované mzdy a čerpá se devět kalendářních dní včetně sobot a nedělí. Ve skutečnosti tak rodič dostává více než zmíněných 60 procent.

Loni se na ošetřovném rodičům vyplatilo 1,73 miliardy, za letošní leden to pak bylo 160 milionů korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že opatření na rozšíření ošetřovného přijde na miliardy korun.