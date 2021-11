Na poště se před Vánoci obrňte trpělivostí. Clo brzdí i malé balíčky

Pan Adam z Prahy si na začátku listopadu objednal předplatné amerického magazínu, který si chtěl nechat poslat do České republiky. Poté, co uhradil celou částku, mu bylo přiřazeno číslo zásilky, podle kterého mohl sledovat stav objednávky. Po deseti dnech od objednání si sám na stránkách zásilkové služby USPS zjistil, že balík už dorazil do Česka, Celní správa ani Česká pošta mu však nedaly vůbec vědět.

Tím, že se změnila celní a daňová legislativa, se Celní správě samozřejmě přitížilo. Obecně platí, že před Vánoci je nápor na poštu i Celní správu větší a často jsou i omezená místa v poštovních skladech. Hana Prudičová mluvčí Generálního ředitelství cel