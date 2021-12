V poštovních skladech se hromadí tisíce zásilek. Čekají na proclení

Kdo musí uhradit DPH? Zákazník, nebo prodejce? závisí to na hodnotě zboží a také na tom, zda je zahraniční e-shop registrován do systému IOSS (tzv. Jedno správní místo pro dovoz)

pokud je e-shop do systému registrován, lze u něj zakoupit zboží do 150 EUR již včetně DPH, prodejce v tomto případě hradí DPH za zákazníka, ten již daň při dovozu v rámci celního řízení nemusí platit

pokud je cena zboží do 150 EUR a obchod je zapojen do systému IOSS, za zastoupení v celním řízení si Česká pošta nic neúčtuje

pokud v uvedeném systému e-shop zaregistrován není, „úkol“ může převzít Česká pošta

Česká pošta si účtuje určitý poplatek za službu při podmínce, že po její výzvě zákazník předá požadované údaje

pokud zákazník na výzvy pošty nereaguje a balíček není dražší než 22 EUR, pošta zákazníka zastoupí i bez jeho spolupráce, při doručení si však k ceně připočte DPH a navíc 150 korun

Zdroj: dTest