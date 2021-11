Čínské nákupní šílenství bylo opět rekordní, účet za Singles Day je tři biliony

Největší čínští internetoví prodejci Alibaba a JD.com nabízeli zákazníkům slevy od 30. respektive 31. října, akce pak skončila ve čtvrtek 11. listopadu. Celkové tržby JD.com dosáhly 349,1 miliardy jüanů (1,2 bilionu korun), což je téměř o třetinu víc než loni, zatímco Alibaba utržila dohromady 540,3 miliardy jüanů (přes 1,8 bilionu korun).

Alibabě se celkové tržby ve srovnání s loňskem zvedly o 8,5 procenta, což je podle agentury Reuters nejméně v historii. Od roku 2009, kdy e-shopový gigant tradici Singles Day odstartoval, totiž tržby pokaždé meziročně vzrostly dvouciferným tempem. Překonávají i útraty Američanů během slevové akce Cyber Monday, kterou tamní online prodejci vyhlašují na první pondělí po Dni díkuvzdání.



Podle agentury AP růst čínských tržeb zpomalil kvůli pandemii, letošní Singles Day navíc proběhl po významném zátahu úřadů na tamní technologický sektor. Země už od loňského listopadu zavádí restrikce v podobě antimonopolních zákonů či pravidel pro ochranu a bezpečnost dat. Řada analytiků za tím vidí snahu čínské komunistické strany o posílení dohledu nad ekonomikou.

Na cestě ke společné prosperitě

Alibaba navíc letošní Singles Day nepropagovala tak výrazně jako v posledních letech, místo toho informovala spíš o svých sociálních iniciativách. Zatímco v předchozích letech prodejce propagoval pračky, chytré telefony nebo make-up, letos upozorňuje na program, který pomáhá zdravotně postiženým lidem při nákupu oblečení, a na snahu používat obaly šetrnější k životnímu prostředí.

Souviset to může mít i s politikou tamního prezidenta Si Ťin-pchinga, který chce svou zemi směřovat ke „společné prosperitě“. Čína by se podle něj měla soustředit na spravedlivější přerozdělení bohatství ve společnosti. Server CNBC v srpnu s odkazem na jednání čínských ekonomických špiček uvedl, že cílem je „přiměřená úprava nadměrných příjmů a motivace vysoce příjmových skupin a podniků, aby více vracely do společnosti”.

Alibaba patří mezi nejvýdělečnější čínské firmy a její zakladatel Jack Ma se poté, co kritizoval čínské úřady, před rokem stáhl z veřejného života. Začátkem tohoto roku dostala firma pokutu ve výši 2,8 miliardy dolarů za porušení antimonopolních pravidel. Před Singles Day čínské úřady Alibabu i společnost JD.com požádaly, aby omezily propagaci akce.