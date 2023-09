Billa pokračuje v expanzi. Své obchody rozšiřuje na čerpací stanice OMV

„Zastávka na čerpací stanici s obchodem Viva Billa dostává úplně nový rozměr, který jistě uvítá každý zaneprázdněný řidič na cestách. Naším společným cílem bylo nabídnout široký a zároveň pečlivě vybraný sortiment potravin, který zákazníkům ušetří čas. Během krátké zastávky cestou zaměstnání nebo na víkend mohou na čerpací stanici nakoupit všechny potřebné potraviny,“ komentuje Daniel Vasilache, generální ředitel společnosti OMV.

Čerpací stanice OMV na Strakonické u pražské Chuchle dostala úplně nový design. „Úplně novým redesignem prošla hlavně prodejní plocha, která byla rozšířena,“ doplnil Michal Janda, marketingový manažer OMV Česká republika.

Viva Billa nabídne zákazníkům až 1 100 položek, převážně od českých výrobců zaměřením na čerstvé potraviny, ovoce, zelenina a pečivo. Tento sortiment je zastoupený z 73 procent uvedli zástupci maloobchodu.

OMV doplňuje nabídku vlastním občerstvením. Sendviče a plněné bagety připravují přímo v zázemí čerpací stanice, tak jak obvyklé na všech 140 čerpacích stanicích v České republice.

V interiéru Viva Billa je i velký chladicí ostrov, jídelní koutek či relax zóna určená pro řidiče na cestách v duchu konceptu OMV Viva. Součástí nového designu obchodu na čerpacích stanicích je i rozšíření využití moderních technologií. Dosavadní plochy s tištěnými informačními materiály byly doplněny digitálními obrazovkami.

Do konce roku v Česku vyroste ještě další tři pobočky Viva Billa, a to v říjnu v Praze v ulici Argentinská, v listopadu v Karlových Varech a Strakonicích.

Nové partnerství s OMV neznamená, že skončí Billa Shopy na čerpacích stanicích Shell. „OMV je pro nás nový partner a určitě obchody na Shell nekončí, je to pro nás nový kanál. Již nyní tato spolupráce dobře funguje v Rakousku a na Slovensku,“ řekl generální ředitel řetězce Liam Casey.

V Rakousku první pobočku Viva Billa otevřeli v roce 2022 a do konce roku 2023 jich bude 38. Na Slovensku, kde tento koncept již také funguje od loňského roku, jich bude do konce roku dvacet. Do dalších zemí se podle vyjádření nechystají. „Chceme se soustředit na tyto tři lokace a dál rozšiřovat tento koncept,“ doplnil