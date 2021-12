ANKETA: Zdražení se nevyhneme, říkají šéfové firem. Nejvíc jim chybějí lidé

Otázky, na které podnikatelé odpovídali:

1. Jak z pohledu firmy hodnotíte rok 2021 a jaký vývoj čekáte v roce 2022? Jak jste pocítili dopady růst cen energií, logistické krize, výpadku dodávek surovin?

2. Na co by se podle vás měla v ekonomice a podpoře byznysu zaměřit nová vláda?

JLV Bohumír Bárta

1. Rok 2021 byl svým průběhem hodně podobný roku 2020. Nepodařilo se navázat na výsledky roku 2019, kdy současné tržby jsou jen na jeho zhruba 70 procentech. Pokračující nedostatek zejména provozního personálu vytvářel tlak na růst mezd. I přes zvýšení mezd nedostatek personálu trvá, což má vliv na omezenou kapacitu gastro výroby.

2. Obecně bude nutné kromě úspor posilovat příjmovou stránku státního rozpočtu. EET v gastronomii zavedlo určitý pořádek s přiznáváním tržeb a zmenšilo šedou ekonomiku, což se promítlo do zreálnění cen, ale i do markantního zvýšení mezd a celkově narovnalo podnikatelské prostředí

ČEZ Daniel Beneš

1. Rok 2021 byl velmi náročný pro celou českou společnost: k boji s covidem-19 se přidaly další problémy. Pandemie ovlivnila každého z nás, její dopady budeme bohužel pociťovat i v příštím roce. To platí i o energetické krizi spojené s růstem cen a pádem nezodpovědných dodavatelů. V ČEZ aktivně řešíme oba problémy, pomáháme tam, kde můžeme, a za naprostou samozřejmost považujeme to, že zajišťujeme stabilní dodávky energií pro stávající i nové zákazníky. Z pohledu skupiny ČEZ je důležité, že jsme tento nápor zvládli a že se nám daří i ekonomicky.

2. Česká ekonomika potřebuje druhou transformaci. Ta první z devadesátých let minulého století nám pomohla stát se součástí vyspělého světa. Model založený na výrobě s nízkou přidanou hodnotou ale pro zajištění prosperity v 21. století nestačí. Proto jsme společně s dalšími 31 představiteli českých firem přišli s iniciativou, která chce Česko změnit na otevřenou a úspěšnou zemi založenou na ekonomice s vysokou produktivitou a přidanou hodnotou.

Bohemia Sekt Ondřej Beránek

1. Přestože letos byly restaurace a další gastro provozy otevřeny větší část roku než loni, prodeje našich sektů a vín v těchto zařízeních jsou stále nižší řádově o desítky procent než v době před pandemií. Stejně jako loni ale vidíme růst prodejů v maloobchodě a e-shopu. Vývoj v závěru roku je vždy nepředvídatelný, pokud se ale zopakuje loňský scénář, pak bychom měli hodnotit rok 2021 pro naši společnost jako relativně úspěšný.

Ani v letošním roce jsme neregistrovali žádné komplikace s dodávkami surovin. Věříme, že naši dlouhodobí dodavatelé i nadále dodrží své smluvní závazky tak jako zatím vždy. Po čtyřech letech, kdy jsme růst cen surovin a dalších vstupů kompenzovali z našich marží, jsme už v září oznámili navýšení našich prodejních cen, a to v průměru o čtyři až šest procent, tedy v průměru o 10 korun na láhvi. Je otázka, jestli to vzhledem k pokračujícímu růstu nákladů bude stačit.

2. Na snižování administrativní zátěže podnikatelů, stabilizaci veřejných financí, důchodovou reformu a na kvalitu vzdělání a infrastrukturu včetně podpory digitalizace.

Rodinný pivovar Bernard Stanislav Bernard

1. Rodinný pivovar Bernard si v porovnání s předchozím rokem stojí podobně. V porovnání s covidem nepoznamenaným rokem 2019 je výstav našeho piva o deset procent nižší. V pivovaru a sladovně jsme dokončili dva energeticky úsporné projekty, nárůst výdajů na energie tím však nepotlačíme. Rostou i ostatní náklady na pohonné hmoty, obaly, služby, dopravní prostředky apod. I my jsme museli sáhnout na cenu piva.

Odhady vývoje příštího roku jsou věštěním z křišťálové koule. Většinu naší produkce prodáváme v sudech. Na naše prodeje bude mít vliv omezení gastronomie a také atmosféra ve společnosti, nálada lidí se setkávat, chodit ven, do hospod a restaurací.

2. Ekonomice svědčí stabilní, přehledné, dotacemi a omezeními nepokroucené konkurenční prostředí a obecně dobrá atmosféra ve společnosti. Tím směrem by se měla vláda ubírat. Nepodporovat atmosféru strachu, ale naopak společnost uklidnit.

CineStar Jan Bradáč

1. Rok 2021 byl rokem plným nepravidelných a intenzívních amplitud. Do začátku června byl náš byznys zcela uzavřen. V létě se vzepjal k výkonům srovnatelným s obdobím před pandemií, s koncem letních prázdnin se opět propadl a v říjnu ještě jednou prudce vzrostl. Něco takového ekonomice žádné firmy nedělá vůbec dobře.

2. Nemám nejmenší tušení, jestli bude mít nová vláda odvahu zasáhnout do vývoje inflace, cen energií a dlouhodobého nedostatku pracovní síly, což jsou asi nejpalčivější oblasti, se kterými se budeme i nadále potýkat v roce 2022. Ta odcházející v těchto aspektech zcela selhala.

Škoda Transportation Petr Brzezina

1. Naším velkým úspěchem v tomto roce bylo dokončení významných investic na zvýšení výrobní kapacity firmy. Tyto investice jsme zahájili po převzetí Škody Transportation novým akcionářem PPF v roce 2018 a proinvestovali jsme téměř tři miliardy v našich lokacích v Plzni, Ostravě, Šumperku a Otanmäki.

2. Škoda Transportation je velký exportér českých produktů a vidíme, že to je jedna z oblastí, která si jistě zaslouží speciální pozornost nové vlády. Jsme relativně malá země s velkou průmyslovou tradicí a jménem ve světě. Je potřeba tohoto potenciálu lépe využít a vytvářet exportérům podmínky tak, jako to dělají jiné státy. Nemyslím tím jen lepší fungování ekonomické diplomacie, podpory financování, využívání mezivládních vztahů ale také vytvářením dobrých podmínek pro inovace, vývoj a kultivace domácího trhu

Plzeňský Prazdroj Dragos Constantinescu

1. Letošní rok byl velmi náročný a výrazně ovlivnil životy lidí i fungování firem. Potvrdilo se nám, že se vyplácí soustředit se na dlouhodobé priority, podporu hospod a restaurací, péči o zaměstnance nebo důraz na udržitelnost a inovace. A naše dlouhodobé a dobré vztahy s obchodními partnery a také efektivita ve využívání zdrojů nám pomáhají i při krátkodobých komplikacích na trhu se surovinami, kterým jsme museli podobně jako ostatní letos čelit. Díky této strategii jsme schopní vařit a dodávat naše piva v té nejvyšší kvalitě nejen nyní, ale i v dalších letech, a to i přes různé těžkosti, které mohou kdykoliv nastat.

2. Pro příští rok bude klíčové, jak se podaří podpořit ekonomiku a vytvořit nové příležitosti spojené s transformací na nízkouhlíkovou ekonomiku včetně podpory oběhového hospodářství. Opět nepůjde o projekty na jeden rok, ale o dlouhodobou strategii pro klíčové oblasti země. To platí i o podnikatelském prostředí, firmy potřebují předvídatelné podmínky pro své podnikání a kvalitní dialog napříč sektory o dlouhodobé vizi společnosti.

SFG holding Michal Dědek

1. Byl to složitý a zároveň zlomový rok. Mnoho firem a jejich rozjetých projektů nezasáhl pouze již tradiční nepřítel v podobě koronaviru, ale také skokové růsty cen stavebního materiálu, energií a inflace. Rok 2022 bude i z těchto důvodů investičně velmi zajímavý. My budeme nakupovat.

2. Jednoznačně na udržitelnost. Je to velký celosvětový trend a budoucnost podnikání. Pokud máme být konkurenceschopní, měla by nová vláda naslouchat mladým a otevírat dveře udržitelným projektům a firmám, jejichž produkty a samotná myšlenka udržitelného fungování jsou právě například pro mileniály životním stylem.

Knihy Dobrovský Petr Dobrovský

1. Ve všech ohledech se jednalo o rok složitý, ale pro knihy i naši společnost úspěšný. Prosinec ještě není u konce, takže zatím odhadujeme finální výsledek, ale již víme, že se nám naše cíle podařilo dosáhnout. A to jak na e-shopu, tak i kamenných prodejnách. V příštím roce očekáváme globální zdražování, které se dotkne i našeho segmentu.

2. Pro každý byznys je důležitá schopnost predikovat budoucí vývoj. Je pro nás tedy zásadní, aby nedocházelo k nečekanému omezování maloobchodu. Zároveň bychom uvítali zjednodušování legislativy a snižování administrativní zátěže firem. Posledních třicet let administrativa neustále narůstá a je potřeba podnikům a podnikatelům opět rozvázat ruce.

SPUR Tomáš Dudák

1. Rok 2021 znamená pro naši firmu přechod od systematické práce k improvizaci. Zásadním způsobem se změnilo plánování ve výrobě. Výrobní plány měníme i dvakrát denně podle toho, kdo přijde do práce. Ceny energií na příští rok máme částečně fixované, počítáme s nárůstem 20 procent za teplo a 80 procent za elektrickou energii. Nedostatek surovin zase výrazně ovlivňuje logistiku.

Prioritou není v současné době cena, za kterou materiál nakoupíme, ale abychom jej vůbec zajistili a stihli tak s velkým nasazením našich lidí zakázky realizovat včas. Ne všichni zákazníci ovšem naše úsilí ocení. Negativním trendem v obchodních vztazích je teď bohužel stále častěji neobjektivní úsudek na straně některých zákazníků, jejichž zaměstnanci přešli do home office a jsou naprosto odtržení od reality dnešní doby.

2. V první řadě by mělo dojít k uklidnění politické situace, která by mohla zajistit ekonomickou stabilitu a nám výrobním firmám klid na práci. Současně jsem přesvědčený, že by měla vláda přestat plošně podporovat dotacemi odvětví, která nejsou nadále životaschopná. Pomohlo by to fungujícím firmám vyřešit nedostatek pracovníků ve výrobě, se kterým se i naše firma dlouhodobě potýká. Tím by se samozřejmě vylepšila situace státního rozpočtu po výdajové i příjmové stránce.

Čokoládovny Janek Václav Durďák

1. Rok 2021 byl u nás opět růstový, a to až o 300 procent. Hodnotíme jej tedy jak jinak než pozitivně. V následujícím roce počítáme již s nižším růstem, řádově v desítkách procent. Energii chceme věnovat primárně zlepšení struktury a firemních procesů. Díky velkému předzásobení se nám podařilo téměř vyhnout logistické krizi, nicméně nepříjemně nás ovlivnilo zdražení materiálů. V příštím roce pak počítáme se zdražením energií, které jsou pro nás klíčové (především elektřina).

2. Určitě by prospělo, kdyby ubylo byrokracie. Osobně bych také ocenil větší úsilí k budování dobrého jména našich podnikatelů a podniků v tuzemsku i zahraničí. Domnívám se, že je nedostatečně komunikován jejich pozitivní přínos pro naši zemi a obyvatele. Často jsou i ti nejmenší živnostníci démonizování jako neplatiči daní apod. jen kvůli hrstce nečestných. Myslím si, že tento přínos může být z dlouhodobého hlediska mnohem větší než finanční.

BigBoard Richard Fuxa

1. Rok 2021 byl ve znamení snižování nákladů, neboť vývoj příjmů byl nepředvídatelný, a to zejména zkraje roku. Díky novým přístupům i faktu, že ekonomika se v průběhu roku více otevřela, jsme nakonec dosáhli vytyčených cílů a do roku 2022 jsme posíleni a hledíme s optimismem.

2. Nová vláda by především měla dokončit rozvojové projekty důležité pro infrastrukturu, zejména v oblasti dopravy. Dalším důležitým cílem je ochránit v dnešní situaci naši energetickou politiku založenou na nezávislosti vůči EU.

Woltair Daniel Helcl

1. Woltair letos vzrostl více než čtyřnásobně, v posledních týdnech díky růstu cen energií a zvýšenému zájmu o fotovoltaiku spojenou s energetickou soběstačností rosteme ke konci roku šestinásobně. V roce 2022 čekáme stejně divokou jízdu. V srpnu 2022 totiž končí termín pro výměnu zastaralých kotlů na tuhá paliva, což z našeho pohledu ještě více akceleruje zájem také o tepelná čerpadla.

2. Z pohledu našeho oboru vidíme dvě hlavní témata. Za prvé zesílení podpory adopce obnovitelných zdrojů energie formou přímých i nepřímých dotací, legislativní podpory a dalších incentivizací. Druhým bodem by měla být podpora inovativních projektů (startupů), která je ve srovnání s evropským standardem v ČR stále ještě slabá.

Artiini Ctirad Hemelík

Zakladatelé startupu Artinii Vít Krajíček (vlevo) a Ctirad Hemelík.

1. Veškeré mé podnikatelské aktivity jsou založené na propojování lidí a na to navazujících inovacích. Tento segment byl hodně zasažen, a hlavně velmi rychle. Pro mě osobně bylo nejtěžší období léto a podzim 2020, kdy jsme hledali možnosti udržení zaměstnanců a nové možnosti pro tvorbu a vývoj svých podnikatelských aktivit. V roce 2021 jsme již věděli jaké směry v jednotlivých pracovních aktivitách nabereme, a tak jsme prostě pracovali více než kdy před tím.

Myslím, že rok 2020 byl v základu o tom vrátit se z krizového řízení do „new normal“ standardu, prostě všechno je jinak a je potřeba v tom najít klid a rytmus. Vývoj v roce 2022 je zcela nepředvídatelný, což má svá rizika i kouzla. Inflace bude až neuvěřitelná a energetická krize na nás dopadne velmi silně. Na tyto věci by však firmy měli být již připraveni o tom byla druhá polovina roku 2021. Prostě a jasně jak se říká štěstí přeje připraveným.

2. Nová vláda dává pocit, že bychom mohli mít na ministerstvech kompetentní politiky, kteří budou naslouchat odborníkům. To, co je nejvíc potřeba, je kontinuita a jednoduchost. Pojďme ten salám odkrajovat postupně a na malé plátky. Je toho hodně, co je potřeba udělat, ale i cesta je cíl. Podnikatelé, a to hlavně ti menší a střední, si zaslouží trochu klidu na práci a pochvalu formou zjednodušení daňového systému a komunikace s úřady.

Pojďme se inspirovat u států, které mají náskok v digitalizaci, zaměřme se na zjednodušení vzdělávání našich dětí a umění kritického myšlení. Dále zapojme více regionálního myšlení a podporujme multiplikaci finančních prostředků ve svém okolí. Není potřeba vše řešit jen nejnižší cenou v nabídce, jde také o to, jak zaplacené peníze budou nadále kolovat v naší republice.

eMan Jiří Horyna

1. Nebyl to lehký rok, přesto se nám dařilo růst, a to i přes ztrátu dlouholetého klienta Bohemia Energy. Obávám se, že rok 2022 a pravděpodobně i ten následující budou pro celosvětovou ekonomiku, včetně té české, velmi těžké a teprve se v plné míře začnou projevovat dopady pandemie.

2. Měla by konečně začít zvýhodňovat technologicky náročnější, nová odvětví s vyšší přidanou hodnotou. Musíme přestat být jen montovnou. Podporovat spolupráci škol s firmami, automatizaci výroby, české firmy. Dotáhnout klíčové infrastrukturní stavby. Důsledně a hlavně koncepčně digitalizovat státní správu.

Alpine Pro Václav Hrbek

1. Pro naši společnost byl rok 2021 překvapivě docela úspěšný, dokonce o něco více, než jsme na jeho začátku doufali. Vstupovali jsme do něj s poměrně pesimistickými předpoklady (uzavřené obchody, omezené cestování) a v situaci, kterou jsme neměli jak ovlivnit a která se bohužel propisuje do celého obchodního dění. Mluvím o postupné, o stovky procent navýšené ceně dopravy z Asie, která navíc nabírala obrovské zpoždění. Zdražovaly se i další vstupy, na kterých je naše výroba závislá: bavlna, pohonné hmoty, energie. I přes to všechno nakonec převládly pozitivní trendy jako ochota zákazníků nakupovat a akceptovat mírný nárůst cen, uskutečněné LOH v Tokiu a v závěru roku brzký nástup zimy, což zásadně ovlivňuje naše prodeje.

Ale za opravdu zásadní záležitost považuji úspěšné spuštění našeho multibrandového e-shopu www.sporttown.cz a rozjezd nové městské značky NAX pro mladší zákazníky. Do roku 2022 nicméně opět nehledíme příliš optimisticky. Stále se budeme potýkat s omezeními kvůli světové pandemii a také se už naplno začne projevovat zdražení vstupních surovin v konečné ceně veškerého zboží. A to vše v situaci, kdy zákazníkům budou dramaticky narůstat prioritní výdaje na základní životní potřeby.

2. Jsem přesvědčený, že vláda by se měla zaměřit zejména na udržení životního standardu obyvatel a udržení inflace v rozumné míře. Obecně by určitě také prospělo, kdyby byla předvídatelná a reflektovala nejen aktuální dění, ale byla také kvalitně připravena na budoucí vývoj ve všech oblastech. A určitě bude také důležité hodně dobře sdílet informace s občany a dát jim najevo, že jde hlavně o ně. Nová vláda tak má velkou možnost zvýšit si u lidí renomé a zajistit si tak určitou stabilitu a důvěru.

Audiopro Andrej Hronec

1. Rok 2021 hodnotíme kladně. Jednou z našich specializací jsou dodávky pokročilých videokonferenčních řešení a také vybavování firemních zasedacích místností a dalších prostorů audio a video technikou. A to jsou oblasti, kde covid-19 u mnoha firem urychlil rozhodnutí o modernizaci a pořízení profesionálních řešení. Do ČR importujeme produkty od 35 výrobců. U poloviny bylo vše v normálu, ale u cca poloviny se projevilo zpoždění v dodávkách. Místo obvyklých 14 dnů zásilky dorazily třeba až za 6 měsíců, někde dokonce za 10 měsíců. Je to příklad importu z USA, kde nebyla několik měsíců dostatečná kapacita kontejnerů. Logistiku také zpomalil Brexit, například doba proclení a vyskladnění ve Velké Británii byla také delší.

2. Stále více pociťujeme problém v oblasti lidských zdrojů. Rok od roku je těžší získat kvalitní zaměstnance s technickým backgroundem. O absolventech ani nemluvím. Určitě by pomohla podpora v oblasti vzdělávání v této oblasti. Nejen více oborů, ale i navýšení platů učitelů. Za plat, který dostávají, je těžké do školství získat odborníky, kteří jsou pro vzdělávání nezbytní. Od nové vlády bych také uvítal zrychlení digitalizace nebo menší byrokracii. Stále více kapacit nám zabírá administrativa, vyplňování různých dokumentů a formulářů při dovozech, proclení, uvedení výrobků na trh nebo ekologické likvidaci vyřazených produktů a spotřebičů.

CTP David Chládek

1. Velkým mezníkem pro CTP byl letos na jaře vstup na burzu v Amsterdamu. V uplynulém roce jsme expandovali na západních trzích, ale také ve všech zemích střední a východní Evropy, kde působíme. Naše budovy tvoří významnou část průmyslové a logistické infrastruktury, proto i v příštím roce očekáváme růstový trend, na který jsme připraveni, a kdy se budeme soustředit primárně na potřeby našich nájemců, ekologii a efektivní řízení projektů.

2. Z našeho pohledu jednoznačně zjednodušení povolovacích procesů ve stavebnictví a dlouhodobé strategické územní plánování s ohledem na budoucí potřeby ekonomiky.

CSG David Chour

1. Rok 2021 byl pro Czechoslovak Group velmi úspěšný ve všech klíčových oborech, kde působíme (železniční, obranný, automobilový či letecký průmysl). Podařilo se nám udržet, a ještě zlepšit hospodářské výsledky, naše firmy získaly významné zakázky, které budou plnit výrobu několik let. Růst cen energií či výpadky logistiky se některých našich firem a projektů dotýkají, ale zatím se s nimi dokážeme vyrovnat.

2. Vláda by se měla zaměřit především na boj s inflací. Růst sazeb je sice logickým nástrojem ČNB, ale rozhodně neprospívá byznysu. Dlouhodobě by tato situace mohla přinést problémy. Další prioritu vidím v řešení nedostatku pracovní síly. Vláda by měla zrevidovat vízovou politiku a nastavit pravidla tak, aby firmy mohly přivést zaměstnance z tradičních zemí. Problémem je také délka stavebního řízení, v tomto je situace v ČR opravdu ostudná.

Emco Martin Jahoda

1. Rok 2021 hodnotíme jako exekučně náročný a výsledkově skvělý. Z pohledu finančních ukazatelů půjde o nejlepší rok v třicetileté historii naší rodinné firmy. Položili jsme několik stavebních kamenů budoucího rozvoje, ze kterých budeme v budoucnu těžit (nová výrobní hala, vstup do nových kategorií, akvizice externí firmy).

2. Podporuji názory „Výzvy k druhé ekonomické transformaci“, kde skupina 32 významných podnikatelů zformulovala klíčové oblasti pro novou vládu. Za nejdůležitější považuji důraz na vzdělání, chytrou imigraci talentů a české značky.

Student Agency Radim Jančura

1. Rok 2021 byl rokem tvrdého dopadu, zklamání a ztráty nadějí. Nedostatek surovin otočil svět naruby, ten, kdo prosí, je zákazník, nikoliv prodejce, důsledkem toho je zdražovací hysterie, kterou mnohé firmy využily. Musíme věřit, že se brzy svět vrátí tam, kde byl, to znamená do rovnováhy a pozitivního konkurenčního tlaku.

2. Začali jsme podnikat v Rakousku. Pokud se někdo stěžuje na byrokracii u nás, ať se odstěhuje do Rakouska, kde je mnohem vyšší. Je to nekompromisní byrokraticko-úřednický stát, kde ovšem zákony a nařízení lidé respektuji, neboť vymahatelnost práva je zde mnohem vyšší. Česko je nejsvobodomyslnější země na světě, když pošlete policistu do háje, nic se vám nestane. Je to ale dobře? Je správné, že stát zakáže vánoční trhy a radnice je přesto nezavřou? Lidé chtějí fungující stát, s orgány a složkami které mají respekt. To by už kvůli covidu měl být jeden z úkolů nové vlády.

Palírna U Zeleného stromu Pavel Kadlec

1. Češi letos stále častěji preferovali kvalitu nad kvantitou. Za prémiový alkohol si byli i přes pandemii ochotní připlatit, což se u nás projevilo nárůstem prodejů v kategorii rumů a whisky. Přestože se snažíme na aktuální růst cen reagovat řadou opatření: snižujeme provozní náklady, investujeme do energetických úspor, zvyšujeme produktivitu, zdražení nás v příštím roce nemine a za kvalitní alkohol si budou muset spotřebitelé připlatit.

2. Vláda by se měla zaměřit na konkurenceschopnost naší ekonomiky. Hledat vnitřních rezervy, ale nepřenášet náklady na podnikatelské subjekty a dále nezvyšovat daňovou zátěž. Zefektivnit boj s daňovými úniky s očekáváním změny přístupu finanční správy na proklientský.

Ambiente Tomáš Karpíšek

1. Rok 2021 pro nás byl v porovnání s předchozím rokem úspěšný. Dokázali jsme se po prvních zkušenostech s pandemií vyrovnat a celkem rychle dostat „zpět“ k plnému provozu. Dnešní situace však není stejná, proto dávám zpět do uvozovek. V Praze nejsou turisté a naše restaurace dnes navštěvují téměř výhradně domácí hosté, jsme jim za to vděční. Naučili jsme se lépe hospodařit, prodávat online a udržet si nejlepší zaměstnance, což vrátilo naše podniky podobným tržbám jako před pandemií. Poslední omezení se projevilo v opětovném propadu o cca 18 procent.

2. Růst cen energií, logistické krize ani výpadky dodávek surovin nás přímo nijak neohrožují, ale odrážejí se nepřímo v cenách surovin a tím pádem i v našem jídelním lístku. Co nás opravdu brzdí, je nedostatek zaměstnanců. Vláda by celému sektoru cestovního ruchu pomohla, kdyby umožnila a zjednodušila práci většímu množství cizinců. Také bychom uvítali, kdyby vláda narovnala celkové zdanění práce a vytvořila konkurenceschopné podmínky ve srovnání s okolními státy Evropy, které například nedaní spropitné zaměstnancům v gastronomii, tak jako u nás.

Česká pošta Roman Knap

1. Měli jsme zkušenosti z první covidové vlny, byli jsme připraveni. Stále zde máme unikátní bonbónek v podobě šesti miliard, které nám stát dluží za čtyři roky za služby, které mu odvádíme. Spolu s covidovými finančními propady se jedná o složitou situaci.

2. Kdo jsem já, abych radil vládě? Důležité je, že budeme mít stabilní, funkční kabinet, který rozvoj průmyslu, podporu výzkumu a vývoje a energetickou strategii vnímá jako své priority.

Efko Miroslav Kotík

1. Letošní naprosto nepochopitelný nedostatek vstupních surovin a astronomické navyšování cen se projevilo, myslím, ve všech oborech. Spolu s absencí nových pracovních sil to byla v letošním roce největší brzda našeho rozvoje. Zvýšené ceny energií nás zatím postihly jen okrajově, příští rok ale v tomto ohledu očekáváme daleko větší zvýšení nákladů. Zájem o zakázkovou výrobu převyšuje možnosti, které je schopná naše firma nabídnout. Ve většině případů se daří s našimi zákazníky dohodnout pozdější termíny zakázek a adekvátní navýšení cen. Přes toto všechno tento rok hodnotíme po stránce ekonomické dobře.

2. Já osobně dlouhodobě prosazuji, aby podnikatelský sektor nebyl zbytečně omezován, snížila se administrativní zátěž a zmizely různá omezení a překážky. Je to z mého pohledu důležitější než mnohdy pouze proklamované různé druhy podpory. Pochopitelně, tam kde různé restrikce napáchaly nevratné škody, by měl stát pomoct

Cyrilovy brambůrky Tomáš Krajči

1. Doba nás naučila vážit si tradičních radostí. Při otevřených restauracích jsme našich brambůrků prodávali nejvíc v historii firmy.

2. Takže jsem do roku 2022 optimista, jen musí vláda namísto zavírání s epidemií bojovat chytře. Covid nám také připomněl, že si musíme pomáhat. Proto s obchody a restauracemi spustíme zásilkový prodej Cyrilových brambůrků.

Bikero Martin Kudrna

1. Letošní rok byl ve znamení pokračujícího zběsilého růstu celé e-commerce a zároveň cyklistiky – pro nás tedy velmi příznivý. Krizi nedostatku kol a dalšího zboží se nám podařilo ustát a i tento rok ukončíme meziročním nárůstem v desítkách procent.

2. Příští rok snad bude ve znamení celospolečenské stabilizace, na což by se měla zaměřit i nová vláda.

Bidli holding Jiří Lejnar

1. Jako dodavetel energií jsme letošní rok nejen zvládli, ale i několikanásobně posílili naše portfolio díky volným klientům po dodavatelích poslední instance. O sedmdesát až devadesát procent jsme proti loňsku posílili ve zprostředkovaných finančních produktech, investičních produktech i v prodeji vlastních developerských projektů.

2. Nezaměřovat se na další regulace podnikání, důležitá je podpora investování snížením úrokových sazeb a tlak na Evropskou unii z pohledu řešení energetické krize. Na ní doplatí nejen firmy, ale i domácnosti. Ekologické projekty zaměřovat smysluplnějším směrem, a pokud jsme dosud nenalezli efektivnější zdroje energie než jadernou energii, pokračovat tímto směrem.

Wolf Theiss Jitka Logesová

1. Loňský rok byl pro nás ekonomicky nejúspěšnějším rokem za posledních minimálně deset let. Nicméně velkou výzvou bylo v pandemii udržet na home office týmové komunikativní a kreativní prostředí. A obecně dobrou náladu. Popovídání si u kávovaru nebo společné volnočasové akce nelze nahradit ničím virtuálním.

2. Nová vláda by se měla zaměřit na rozvoj a modernizaci zejména vlakové dopravy, na investice do vzdělání a na zefektivnění boje proti korupci. Korupce zahraničních činitelů se u nás například v zásadě vůbec nestíhá, což určitě neznamená, že neexistuje. Příliš se ale netrestá ani domácí takzvaná velká korupce. Navíc trestní řízení v komplexnějších kauzách trvají několik let.

Petyovský & Partners Miroslav Mejtský

1. Rok 2021 pro nás byl opět rekordní a v obratu rosteme o zhruba 50 procent proti roku 2020. Růst je ale zároveň nutné vyvážit náborem zaměstnanců, což je čím dál tím složitější. Zároveň roste i cena práce a kvůli současné inflaci očekáváme, že cena práce bude v roce 2022 růst ještě více. To nás bude nutit přehodnotit cenová ujednání s klienty, která máme nastaveny dlouhodobě.

2. Od nové vlády očekáváme podporu ve smyslu co nejmenších zásahů do „života“ podnikatelů. Vláda je tu proto, aby nastavila férová pravidla hry, vytyčila mantinely a následně hru pozorovala z tribuny. Zároveň se vláda bude muset zabývat fenoménem migrace a jak ho v globální válce o talenty využít ku prospěchu Česka.

DoDo Michal Menšík

1. I přes výzvy, jako byla nepříznivá situace v dodavatelském řetězci, vysoká inflace nebo nízká nezaměstnanost, se nám opět podařilo vyrůst téměř na dvojnásobek a již máme nachystanou další zahraniční expanzi.

2. Na vyřešení složité legislativy v otázce zaměstnaneckých akcií. Zatímco v zahraničí je tzv. ESOP běžný nástroj, jak motivovat a udržet klíčové lidi, u nás se se zapojením zaměstnanců právně ani daňově příliš nepočítá. Absence možnosti patřičně odměnit lidi, kteří úspěch firmy tvoří, může být za stávající situace na trhu práce skutečně zásadní problém.

Festka Michael Moureček

1. Rok 2021 přinesl spoustu výzev. Na jedná straně se zvýšila poptávka po našich produktech na straně druhé nedostupnost komponentů nám neumožňuje uspokojovat poptávku. Například když si dnes objednáme přehazovačku, dodací lhůta je dva roky. Rok 2022 bude ve znamení nedostatku základních surovin pro výrobu a vysokých cen. Ceny základních surovin pro stavbu karbonových rámů za posledních 10 měsíců vzrostly téměř o 100 procent a dále rostou. Zajistit dodávky je velmi náročné a vyčerpávající. Přes všechny obtíže jsem však optimista a věřím, že ze současné krize vyjdeme posíleni.

2. Byl bych rád, kdyby se vláda zaměřila na podporu subjektů, které vytvářejí v Česku produkty s vysokou přidanou hodnotou. Na firmy, které mají svůj vývoj v, které investují do kvalitního designu a do do svých výrobních závodů. Tyto firmy mohou pomoci měnit obraz republiky z montovny na zemi plnou schopných lidí, kterých je u nás spousta. Bohužel ve světě nejsme zatím moc vidět. Dobrým příkladem mohou být úspěchy našich sklářů. Se správnou podporou se mohou přidat další odvětví.

PwC Jiří Moser

1. Na trhu nastala poměrně vzácná situace, kdy vidíme souběžnou poptávku po konzultačních službách, které jinak poskytujeme v různých fázích ekonomického cyklu. Firem, které od nás potřebují v současné situaci pomoci, tedy spíš přibývá. Brzdí nás naopak nedostatek zejména juniorních konzultantů, aktuálně hledáme přes 130 pozic. Právě našim mladým kolegům navíc musíme i v pandemické situaci zajistit co nejlepší podmínky pro rozvoj a životní rovnováhu.

2. Během pandemie se byznys výrazně digitalizoval, stát by v tomto tedy neměl zaostávat, naopak by měl výrazně akcelerovat. Osobně bych také uvítal reformu vzdělávání, tak aby z vysokých škol vycházeli nejen technicky zdatní absolventi, ale také silné osobnosti se schopností řešit problémy a flexibilně se přizpůsobovat vývoji.

Rohlík.cz Olin Novák

1. Zákazník je středobodem všeho, co děláme. Neznám lepší obchodní strategii. Zrychlili jsme naši službu na 90 minut a dokázali jsme ji udělat ještě udržitelnější díky vratným taškám a prvním elektromobilům. Potvrdili jsme si, že Rohlík má sílu pomáhat ve správný moment, například zrušeným vánočním trhům.

V roce 2022 chceme opět zrychlit, dostat se blíž zákazníkům díky dalším dvěma skladům, se 400 novými elektromobily chceme být ještě udržitelnější. A ještě více se zaměříme na pomoc farmářům. Najdeme s nimi cestu k větší konkurenceschopnosti, aby mohli nabízet své kvalitní produkty za cenu bližší konvenci.

Amper Holding Jan Palaščák

1. V Amperu i CO2INu jsme měli rok nula, shodou okolností se náš nový byznys plán zaměřený na propojení energetických úspor, investic do OZE a uhlíkové ofsety potkává s globálními trendy a současně jde „proti cyklu“, takže řešíme tzv. příjemné starosti. Tedy jak sami růst udržitelně, protože ve všech třech zmíněných oblastech budeme příští rok nejméně na dvojnásobku obratu a původní cíl obrat půl miliardy na příští rok už teď vidíme jako překročený. Hlavním cílem skupiny Amper tedy bude v roce 2022 úspěšná emise tzv. zelených dluhopisů.

2. Na prvním místě je třeba změnit mentální nastavení, že vláda všechno zařídí, zareaguje každý den na covid, na energetickou krizi, na logistické problémy v průmyslu a vše zařídí. Ne, vláda je tu od toho, aby udržela veřejné finance ve stavu, kdy lidé budou moci počítat se starobním důchodem a s investicemi do veřejné infrastruktury. Neříkejme už prosím, že všechno v naší ekonomice je a zůstane dobré, pokud nasadíme dostatek pracovní síly, energetických zdrojů či financí. A že inflace odejde sama jako cukrovka pana prezidenta.

Modrá pyramida Michael Pupala

1. Prožili jsme nesmírně dynamický a zajímavý rok. Trh financování bydlení dosáhne 500 miliard Kč, o čemž se nám nezdálo ani v nejdivočejších snech. Vyprodání trhu způsobilo růst cen nemovitostí, stoupající ceny vstupů zase přinesly nutnost přepočítat kalkulace na výstavbu. Sen o vlastním bydlení se mnohým vzdálil a renesanci zažívá nájemní bydlení. Významu i zde nabývají témata jako udržitelnost a společenská odpovědnost.

2. Rozhodně by neměla zapomenout na opatření, která lidem pomohou řešit dostupnost bydlení. Jde zejména o novelu stavebního zákona, strategické plánování územního rozvoje, zrychlení schvalovacích procesů pro výstavbu nových bytů a domů, téma sociálního bydlení a rozvoj veřejné vybavenosti a infrastruktury.

ManpowerGroup Jaroslava Rezlerová

1. Rok 2021 nám ukázal, že svět už nebude nikdy jako dřív. Pandemie akcelerovala změny, které přinesl průmysl 4.0 a digitální transformace. Firmy potřebují zaměstnance, kteří na trhu práce nejsou. Klíčem je učenlivost a flexibilita.

2. Stát by měl eliminovat překážky v podnikání – náklady na založení firmy, dobu stavebního povolení, neflexibilní trh práce, toleranci šedé ekonomiky, uzavřenost zahraničním pracovníkům nebo vysoké zdanění práce.

Cerva Group Miroslav Rous

1. Rok 2021 byl relativně úspěšný vzhledem k pokračující nepříznivé globální ekonomické a obchodní situaci. V podstatě jsme navázali na solidní finanční výsledky roku 2020, které vycházely z vysoké poptávky a potřeb ochranných pomůcek, tj. roušek, respirátorů, jednorázových rukavic či jednorázových oděvů. Nicméně výsledné realizované obraty roku 2021 většiny společností skupiny budou nižší než plánované a to především kvůli přetrvávajícímu nedostatku kapacity kontejnerové lodní dopravy. I přes zvýšenou či obnovenou poptávku ze strany našich tradičních zákazníků na jiné než „covid“ produkty nebylo základním problémem tohoto roku 2021 zboží v Asii vyrobit, ale po moři ho do Evropy vůbec dostat.

Tím, že 80 procent produkce vyrábíme a dovážíme z Číny a dalších zemí jihovýchodní Asie, jsme zásadně pocítili právě nedostatek kapacit dopravy, což vedlo ke zdražení dopravy samotné a tím samozřejmě i zdražení a nedostatku zboží. Růst cen průmyslových výrobců a s tím spojená inflační očekávání vedla i k růstu k úrokových sazeb. Pro nás se tím citelně zdražilo financování našich skladových zásob. V roce 2022, tedy v jeho druhé polovině, očekáváme především lehké zlepšení kapacity kontejnerové dopravy, což by mělo zlepšit úroveň našich skladových zásob na požadovanou úroveň. Očekáváme stabilizaci inflace na relativně vysokých hodnotách s následkem zvýšených úrokových sazeb. Nicméně jsme optimisté a věříme, že minimálně zopakujeme hospodářské výsledky roku 2021.

2. Přehodnocení imigrační politiky pro dlouhodobé pobyty cizinců a zájemců o zaměstnání v ČR pro občany zemí střední a východní Evropy mimo EU, tj. občanů Ukrajiny, Běloruska, Srbska. Nejnižší míra nezaměstnanosti v EU znamená pro ČR jednoznačně brzdu dalšího rozvoje trhu. Odpovědná rozpočtová politika vedoucí ke snížení inflačních tlaků a s tím spojený možný následný opětovný pokles úrokových sazeb za účelem financování. Důraz na investice do infrastrukturních projektů, podpory vědy a výzkumu. Podpora rozvojových aktivit v privátních firmách formou dotací, či úlev, především pokud se týká investic do obnovení výrobních kapacit v ČR (resp. v EU). Rozumná a předvídatelná politika v rámci pandemických opatření (podpora testování zaměstnanců ve firmách).

Direct pojišťovna Pavel Řehák

1. Rok 2021 byl náročný, super dynamický a rozvojový. Celá Direct family (Direct pojišťovna, Direct auto, Fidoo) vyrostla na více než dvojnásobek, zásadně jsme vstoupili do nových oblastí (autoslužby), inovujeme produkty i služby. Rok 2022 bude minimálně stejně náročný, ale máme dobře našlápnuto, máme super tým a těšíme se na všechno, co přijde.

2. Zvládnutí čtyř velkých externích výzev: energetika, COVID/post-COVID, inflace, zadlužení kombinované s nutnými strukturálními změnami jako: modernizace státní správy, transformace ekonomiky v kontextu udržitelnosti. Důsledná realizace plánu národní obnovy. Nová vláda bude mít hrozně moc práce. Všichni potřebujeme, aby to zvládla co nejlíp.

Česká spořitelna Tomáš Salomon

1. Naštěstí se nepotvrdily chmurné věštby o vlně firemních insolvencí, naopak české banky opět prokázaly svou odolnost a pokračovaly v nezmenšené míře ve financování domácností, firem a ekonomiky. Letošní solidní spotřeba českých domácností by ale neměla zakrýt fakt, že růst cen energií a zboží ohrožuje část společnosti, která žije bez finanční rezervy. Na její podporu a lepší dostupnost bydlení se chceme v roce 2022 zaměřit především.

2. Vláda by měla s razancí a odvahou odstartovat druhou ekonomickou transformaci, postavenou na růstu domácího kapitálu, budování českých značek, produktů s vyšší přidanou hodnotou a kvalitativní změně vzdělávacího systému. To jsou klíčové pilíře konkurenceschopné ekonomiky budoucnosti a podmínky další prosperity Česka. Spořitelna a bezpochyby i další domácí firmy jsou připraveny vládu v transformačním úsilí maximálně podpořit nejen v roce 2022.

SPGroup Pavel Sehnal

1. Opatření vlády, především lockdown způsobily pokles téměř ve všech oborech: hotelnictví, výstavnictví, zábavní průmysl, a to v důsledku úbytku zákazníků jak z České republiky, ale především ze zahraničí. Zvyšující se inflace v roce 2021 motivovala občany k investicím, které nejúčinněji ochrání jejich úspory. Co vede Čechy k investicím do nemovitosti? Je to hlavně nedostatek dalších alternativ investování. Nejsou zde fondy kolektivního investování, nejsou zdě penzijní fondy. Český kapitálový trh prakticky neexistuje. Proto převážná většina investic od občanů směřuje do nemovitostí.

2. Vláda by měla přistoupit k překování pandemické krize mnohem racionálněji, především připravit a navýšit kapacitu zdravotnických zařízení tak, aby případná další špička pandemie nebyla závislá na nedostatku počtu lůžek intenzivní péče a zdravotnického personálu.

Škoda Auto Thomas Schäfer

1. Rok 2021 byl velmi náročný. Nedostatek polovodičů a pandemie covidu-19 zanechaly stopy ve finančních rozvahách, ale i v lidech. Předpokládáme, že i rok 2022 bude náročný. Naším nejdůležitějším cílem je dlouhodobé zajištění pracovních míst všech škodováků.

2. Doporučujeme trvale uzákonit tzv. kurzarbeit namísto krátkodobých podpor. Při příštím rozhodování o investicích bude i toto hrát významnou roli. Dalším tématem je transformace směrem k elektromobilitě. Požadavky Zelené dohody pro Evropu a programu Fit for 55 jsou ambiciózní. K jejich splnění je zapotřebí dalších investic od státu, a to především do dobíjecí infrastruktury. Pouze tehdy, bude-li možné dobíjet elektromobil bez starostí, přesvědčí technologie i zákazníky.

Solek Zdeněk Sobotka

1. Společným jmenovatelem uplynulého roku bylo pro skupinu Solek navázání řady klíčových partnerství s největšími světovými investory typu amerického BlackRocku. Jsme tak zase o krok blíže k přechodu převážně směrem k institucionálním investorům a zároveň díky tomu získáváme stabilní a renomované partnery, kteří budou tvořit dlouhodobý odbyt pro naše služby. Do dvou let máme nakročeno k dosažení 500 MW a třeba v Chile nás čeká i vývoj elektrárny na zelený vodík.

2. Často dostávám otázku, jakou roli vlastně hraje politika v našem podnikání. Řekl bych tak fifty fifty. Protože bez regulace nemůžete stavět. Na druhé straně my po politice nechceme dotace. Takže nám úplně stačí kvalitní regulace. Pokud ji země umí nastavit, pak tam investoři rádi přijdou.

Smarty Petr Syrůček

1. Přestože pandemie výrazně posílila celou e-commerce včetně části naší skupiny, narušení dodavatelských řetězců celému odvětví zase hodilo klacky pod nohy. Čekáme ale, že příští rok dojde od 2. čtvrtletí k postupnému zlepšení dodávek a doufáme i v celkové zlepšení situace s koronavirem.

2. Já osobně jsem zastáncem liberálního přístupu, a tedy si myslím, že čím méně bude nová vláda zasahovat do podnikání, tím lépe pro celou ekonomiku a nás všechny. Myslím, že zde máme hodně šikovných podnikatelů a firem, kteří vědí nejlépe, jak fungovat a podnikat a starat se o zaměstnance. A čím méně nečekaných kroků bude vláda činit, tím lépe nám všem půjde překonat současnou komplikovanou ekonomickou a tím vlastně i společenskou situaci.

Český chřest Jiří Šafář

1. Rok 2021 pro nás nebyl vůbec jednoduchý. Covid nás připravil o významnou část trhu počínaje restauracemi a gastrem až po export. Protiepidemická opatření pak zase o část sezonních pracovníků a do třetice i dlouhá zima nás připravila o část sezony. A ty skoro dva chybějící týdny se těžko dohání, protože během krátké sezony musíme vydělat na náklady, které máme po celý zbytek roku.

Do příští sklizně nám chybí pět měsíců a náklady nám již stouply o 25 až 30 procent. Snad ani není vstup, který by nezdražil: hnojiva, nafta, zaměstnanci, cena obalů... To bohužel budeme muset promítnout do koncové ceny. Pokud bych měl mluvit i za ostatní kolegy farmáře jak z tuzemska, tak ze zahraničí, je zřejmé, že příští rok se cena potravin musí ještě zvýšit. To, co je letos na trhu, je taženo náklady z loňska, například v Nizozemsku se mnohde vypínají skleníky kvůli drahé energii, a tak třeba cena rajčat budou do doby, než se objeví ty z pole, enormní. Doprava ze zemí, kde je tepleji, bude zase drahá.

2. Pro podporu byznysu je třeba otevřít trh práce, což říkám jako kolovrátek každý rok. V současnost mnoho firem jede tzv. na půl plynu, protože jim chybí pracovníci. Prostě lidi nejsou a obecně do zemědělství se určitě nepohrnou například slibovaní propuštění úředníci. Zemědělství je sezonní práce někdy u jedné firmy na měsíc a pak zase za rok. Administrativa s tím spojená je smrtící. I když nabídneme pěkné peníze, tuzemec práci na poli dělat nechce. Stěhovat se tam, kde zrovna probíhá sklizeň a s tím spojená dřina, to pro našince opravdu bohužel v drtivé většině není.

Je třeba se konečně smířit s tím, že abychom měli co jíst z naší vlastní české produkce, musí to někdo sklidit, a ten někdo jsou zahraniční pracovníci. Nemůžeme si dovolit platit tuzemského brigádníka, který sklízí několik týdnů v roce celý rok, včetně odvodů. To si mohou dovolit firmy, které zaměstnávají celoročně. Menší pěstitelé a zemědělci specializovaní jen na pár komodit jsou v tomto proti velkým koncernům v jasné nevýhodě. A posledním problémem je byrokracie. Hezky se mluví o jejím snižování, ale ve skutečnosti se neděje nic. Místo toho, abychom byli na polích, neustále vyplňujeme nějaká lejstra.



Depo Ventures Petr Šíma

1. Přestože velká část byznysu i společnosti bohužel zažívá negativní dopady krize, turbulentní doba vytváří inovace. Letos jsme potkali řadu nových podnikatelů s úžasnými projekty a podpořili jich doposud nejvíce. Čeští investoři začínají chápat význam rizikových investic a tento trend nezmizí.

2. Hlavně nezaostávat za světem a investovat do technologických společností. Právě ty mohou předcházet či napomáhat řešení většiny problémů, které jako společnost prožíváme. Vedle toho samozřejmě představují obrovskou příležitost pro ekonomický růst a posílení mezinárodních vztahů.

Bohemia Interactive Marek Španěl

1. Rok 2021 je pro nás opět velice úspěšný a dosáhneme podobných tržeb jako v předchozím roce. Náš obor je digitální a díky tomu v této krizi obstál velice dobře. Očekávám, že rok 2022 bude nejenom pro českou ekonomiku velice těžký. Pro nás ale největším úkolem bude uvést na trh nový produkt. A to nám, jak pevně věříme, pomůže vyrovnat se s případnými otřesy zvenčí, které mohou na naše podnikání dopadnout.

2. Nová vláda přebírá zemi v extrémně složité situaci. Vláda by i tak neměla podlehnout tlakům na další a další regulace a přerozdělování, protože daně a dotace samy o sobě žádné nové hodnoty nepřinášejí. Tržní prostředí, které není deformované vysokou mírou přerozdělování, je jedinou dlouhodobě udržitelnou cestou k prosperitě. Vláda tu ale není od toho, aby podporovala byznys. Takže čím méně státních zásahů a intervencí, tím lépe.

Isolit-Bravo Kvido Štěpánek

1. Třetinový propad zakázek z automotive, suroviny dvakrát dražší, energie třikrát a k tomu automobilky bránící se promítnout fakta do cen. Takhle letos žijeme, ale jsem optimista. Roku 2022 se nebojíme, neboť fundamenty – kolektiv, tradici, stroje – máme pevné.

2. Otesat obludně rozbujelý sociální systém do rozumného stavu. Je snad normální, když lidé dají výpověď a jdou si odpočinout na pracák?! A obludností je daleko víc. Český průmysl dokáže zázraky, bude-li mít lidi – jinak se brzy propadneme rovnou do ekonomického pekla.

Schneider Electric Vladimír Tichý

1. Došlo k oživení poptávky především v průmyslu a energetice, mnozí zákazníci rostli ve srovnání s rokem 2019 i dvouciferně. Nárůsty cen kovů, plastů a dalších vstupů se postupně promítly do cen, stejně jako náklady na dopravu. Prodloužily se dodací lhůty elektronických dílů, dopady pociťujeme ještě nyní.

2. Na nastavení podpory a čerpání evropských peněz s maximálním efektem pro naši ekonomiku. Prioritou by měla být energetická efektivita a úspory. To platí pro budovy, ale i průmysl. Dále pak na digitalizaci a inovace, a tomu přizpůsobit i školství a vzdělávání. A na schopnost přilákat talenty ze zahraničí.

Uniqa Martin Žáček

1. Pandemie se dotkla především pojištění aut, cestovního ruchu či pojištění osob. V letošním roce jsme byli svědky mnoha přírodních katastrof v čele s ničivým tornádem. Kromě toho UNIQA letos dokončila převzetí bývalých společností AXA v ČR a SR a vedle pojištění nabízí i penze a investice. Do roku 2022 hledím s mírným optimismem, věřím, že se díky relativně silné proočkovanosti situace stabilizuje. Pro naše odvětví počítám s mírným nárůstem předepsaného pojistného.

2. Za prvořadé považuji aktivity směrem ke stabilizaci veřejných financí a zlepšení konkurenceschopnosti naší ekonomiky. Díky složení Sněmovny se otevřela možnost postavit se čelem k dlouhodobě neřešeným klíčovým výzvám spojeným zejména s demografickým vývojem, bytovou výstavbou, digitalizací veřejné správy či odstraňováním zbytečné byrokracie.