Domácnosti v Pardubickém kraji si letos připlatí za teplo, někde i za vodu

Kromě Svitav zdraží vodné a stočné v Pardubicích, Chrudimi i Ústí nad Orlicí. Svitavští odběratelé budou platit nadále 83,17 koruny za metr krychlový vody.

V Pardubicích bude vodné a stočné stát 105 korun, letos stálo 98,50 koruny za metr krychlový. Cena vody na Chrudimsku bude příští rok opět dvousložková. Pevná sazba se meziročně nezmění, bude u vodného i stočného přes 800 korun. Vodné a stočné za metr krychlový vzroste zhruba o tři koruny na 88,40 korun.

V Ústí nad Orlicí městská firma Tepvos bude dodávat metr krychlový vody za 90,87 koruny, současná cena je 81,73 koruny.

Se zdražením musejí počítat i odběratelé tepla od opatovické elektrárny. Měsíční výdaje jim porostou asi o 110 korun za měsíc. Nejvyšší sazba je pro příští rok 598,50 koruny za gigajoule, letos je nejvyšší sazba za 544 Kč/GJ a má ji nejvíc odběratelů.

Teplo z Opatovic má více než 62 000 domácností z Pardubicka, Chrudimska a Hradecka. Čtyřčlenná rodina ročně spotřebuje odhadem 25 GJ. Ve Svitavách budou mít zákazníci teplo za 555,50 koruny proti letošním 511 korunám za GJ. V Ústí dodává teplo společnost Tepvos, tam cena stoupne z 411 na 781,65 Kč/GJ.

Městské autobusy jezdí v Chrudimi, Ústí a Pardubicích. Klasická papírová jízdenka v Chrudimi, kterou si cestující kupuje u řidiče, bude stát 12 korun, její cena se zvýší z deseti korun. V Chrudimi předtím řadu let nezdražovali.

V Ústí nad Orlicí zůstane jízdné deset korun. V Pardubicích se zatím zdražovalo letos, papírová jízdenka stojí o tři koruny víc a je za 19 korun. Dopravní podnik nabízí levnější elektronické platby či dlouhodobé jízdné, které při častějších cestách MHD vyjde v přepočtu na jednu jízdu levněji.

Poplatky za psy zůstanou stejné jako letos. V Pardubicích si cenu určují městské obvody, tak například pes v centru města stojí obyvatele bytu 1 200 korun ročně, starší lidé či domácnosti v rodinných domech platí méně. V Chrudimi je místní poplatek za psa v bytě v centru 1 300 korun, ve Svitavách 1 500 korun a v Ústí nad Orlicí tisíc korun.

Svoz komunálního odpadu zdraží jen Svitavy

Platby za odvoz popelnic se nezmění v Chrudimi, Pardubicích ani Ústí nad Orlicí, Svitavy naopak zdraží ze 780 na 828 korun za rok.

V Ústí je poplatek 690 korun, chrudimská radnice vybírá 600 korun za rok. Pardubická radnice opět schválila poplatek na příští rok ve výši 650 korun. Popelnice v krajském městě platí 87 204 poplatníků. Od plateb jsou osvobozeny například děti do šesti let, dále lidé v ústavech sociální péče, v domovech důchodců, poplatek se neplatí ani za rekreační objekt na území města, pokud je ve vlastnictví občana z Pardubic.

„Podle výhledu finanční náročnosti odpadového hospodářství na rok 2022 přijde v příštím roce likvidace odpadů a s tím související činnosti na téměř 93 milionů korun. Od obyvatel bychom měli na poplatku vybrat téměř 57 milionů, zbývajících zhruba 36 milionů zaplatí město,“ řekl náměstek pardubického primátora Jan Nadrchal. Stejně jako v předchozích dvou letech i v roce 2022 termín splatnosti poplatku město posune kvůli covidu-19 na konec června.

Pardubice a Ústí nad Orlicí zvyšují cenu nájemného v městských bytech. U dlouhodobého pronájmu bytu v Pardubicích lidé zaplatí víc, a to ze 72,69 koruny na 85 korun za metr čtvereční. Pardubice zdražovaly od října, dražší je i startovací bydlení, naopak se to nedotklo nájemníků v seniorském věku nebo lidí s handicapem. Město si od toho slibuje miliony korun navíc, které investuje zpět do bytového fondu.

V Ústí jde o průměrnou cenu zohledňující všechny kategorie, poroste z letošních 87,80 koruny na 102,29 Kč/m². V Chrudimi bude stát metr čtvereční nájemného ve standardním bytě 62,34 Kč a ve Svitavách 58,45 Kč, to znamená stejně jako letos, uvedli zástupci radnic.

Zdražení vstupného do bazénu zatím schválili v Chrudimi, za hodinu plavání zaplatí dospělý 60 korun, letos byla cena 48 korun. V Ústí nad Orlicí bude plavání za 105 korun, tedy o deset korun dražší. Město zdražuje vstupy na všechna sportoviště o deset procent, uvedl starosta Petr Hájek (Oušťáci).

Svitavy nechaly platbu za plavání na 80 korunách, v Pardubicích bude zatím také 85 korun. Plavecké areály mají časové sazby v rozmezí od 60 do 90 minut.