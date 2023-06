Umělou inteligenci využívají i koloběžky. Regulace smysl dává, říkají firmy

Hodně českých firem na AI trend, potažmo jazykový model ChatGPT, již naskočilo. Buďto se zatím jen zaškolují, nebo už tyto nástroje aktivně využívají k zefektivnění práce. Pravidelně pořádají různé webináře a interní školení.

„Ze začátku to bylo pouze o tom, co ChatGPT umí a jak může práci zrychlit. Naštěstí se už ale začala řešit i bezpečnostní hlediska tohoto nástroje, zejména po skandálu s únikem dat skrze ChatGPT ve firmě Samsung,“ popisuje Dominik Hádl, jeden ze šéfů nadnárodní IT firmy Monstarlab.

Dnes už ChatGPT podle Hádla, který mimo jiné v osmnácti letech pracoval pro Marka Zuckerberga, vývojáři často používají k odstranění vad v kódu a kreativci k vytváření textů, scénářů nebo procesů. „V jiných odvětvích ho využívají třeba na generování obsahu prezentací nebo i programu teambuildingů a podobně,“ doplňuje Hádl.

Vývojářů bude podle expertů v oboru dokonce potřeba více než dřív, změní se totiž náplň jejich práce. Vývoj totiž výrazně zlevní, takže „nástroje na míru“ budou dostupné i pro malé a střední firmy.

„Místo slepování deseti různých nástrojů dohromady budou mít jeden, který je přesně pro ně. Osmdesát až devadesát procent toho nástroje vytvoří AI úplně bez zapojení programátora. Ten pak bude dělat tu práci, která je skutečně unikátní pro danou firmu. Jestli bude přímo psát kód nebo instruovat AI zatím nevím, spíš se kloním k psaní kódu,“ vysvětluje Jan Sládek, zakladatel startupu Contember, který mimo jiné pomocí ChatGPT vyvíjí aplikace.

Druhy AI, které mají být podle europoslanců zakázané Systémy biometrické identifikace na dálku „v reálném čase“ a „zpětně“ na veřejně přístupných místech.

Systémy biometrické kategorizace, které využívají citlivé údaje (jako je například pohlaví, rasa, etnický původ, občanství, náboženství, politická orientace).

Prediktivní policejní systémy (založené na profilování, lokalizaci nebo dřívější trestné činnosti).

Systémy rozpoznávání emocí v oblasti prosazování práva, správy hranic, na pracovišti a ve vzdělávacích institucích.

Necílené shromažďování zobrazení obličeje z internetu nebo kamerových systémů za účelem tvorby databází pro rozpoznávání obličeje (což porušuje lidská práva a právo na soukromí).

AI pomáhá i s parkováním

Umělou inteligenci využívají i firmy, které nejsou ze své podstaty ryze technologické. Přepravní platforma Bolt ji například nasadila do vylepšení svého parkovacího systému sdílených koloběžek a elektrokol.

„Uživatel musí stroj vždy odstavit na předem určené místo, které je buď vyznačeno v aplikaci, nebo i piktogramem na zemi. Nicméně v městské zástavbě není GPS schopno na metr přesně určit, zda sdílené prostředky jsou zaparkovány tak, jak mají. Proto pro ukončení jízdy musí uživatel koloběžku či elektrokolo vyfotit a odeslat. Tyto fotografie pak vyhodnocuje AI a my na základě výsledků pak přijímáme další opatření,“ upřesňuje Peter Mesarč, country manažer pro mikromobilitu Bolt v Česku a na Slovensku.

Používáte v práci AI? Ano 100 %(1 hlasů) Ne 0 %(0 hlasů)

Do AI investuje i firma Kytary.cz, která prodává hudební nástroje. „Řada oddělení běžně využívá AI v rámci své denní agendy, to se týká zejména copywriterů, tvůrců multimediálního obsahu, ale i programátorů a dalších profesí, které tak dokážou zefektivnit různé rutinní úkony. Kupříkladu psaní textových konceptů,“ přibližuje Filip Černý, marketingový ředitel Kytary.cz.

Člověka nenahradí, ale změní mu práci

AI nyní podle firem posouvá schopnosti zaměstnanců do nových rozměrů. Některé pozice, jako například analytik, pomalu ztrácejí na významu, protože jeho původní práci už nyní z velké části zastane AI. O své místo ale nepřijde, jen se mu práce pomalu ale jistě změní.

Na co firmy v ČR využívají AI Deloitte – voicebot, chatbot, NextCyber (pomáhá s analýzou a vylepšením dokumentací).

Home Credit – ChatGPT, GitHub Copilot (pomáhá s programováním).

Amazon – hlasový asistent Alexa, robotické technologie v logistice aj.

O2 – kompetenční centrum pro AI Dataclair, zaměřuje se na celkový vývoj a nasazení AI řešení.

Bolt – Vyhodnocení fotografií elektrokol a koloběžek. Ověřování identity partnerských řidičů v reálném čase pomocí AI.

Datart – AI technologie v reportingu a tagování pomáhají lépe zacílit nabídku zákazníkům.

Kytary.cz – Copywriting, psaní textových konceptů.

„Pomalu končí základní role analytika a kompetence se posouvají o kus dál – ke konzultační roli,“ říká Jan Hejtmánek, lídr týmu Inteligentní automatizace poradenské společnosti Deloitte.

Umělá inteligence podle něj urychluje kariérní postup tím, že nahrazuje repetitivní úkony jako souhrny, reporty nebo přehledy a umožňuje tím větší automatizaci.

„Juniorní kolegové nemusí dělat manuální či mechanickou práci a rovnou se posouvají do rolí, na které by se jinak dostali za rok až dva praxe,“ vysvětluje Hejtmánek.

Některé firmy se například do využití jazykových modelů příliš nehrnou. Například ve skupině ČSOB, do které spadá také srovnávací portál Ušetřeno.cz, je využívání ChatGPT zakázané.

Jednatel Ušetřeno.cz Roman Kykal na dotazy uvedl, že v současné době zkoumá možnosti využití grafických nástrojů založených na AI – Adobe Firefly a Midjourney.

„Adobe Firefly nám ale přijde zajímavější, rychlejší a funkčnější pro naše potřeby a je pravděpodobné, že službu budeme využívat i v placené verzi. U obrázku vygenerovaných těmito nástroji je stále na detailech patrné, že nejsou dokonalé,“ sděluje Kykal.

Regulace? Raději ano

Na konkrétních opatřeních v oblasti regulace se firmy neshodnou, na to je podle nich AI příliš komplexní. K regulaci samotné se ale většina staví pozitivně. „Regulace tohoto tématu z mnoha důvodů dává smysl a je potřeba se jí věnovat, tak jak to ostatně již děláme a na příchod regulativních norem se připravujeme,“ uvádí mluvčí Škoda Auto Martin Ježek.

Podle Andreje Svitka z IT firmy Trask může nový legislativní rámec pomoct EU řešit otázky ohledně toho, co je v AI ještě možné řešit a co je už za hranou.

„V Evropě nechceme jít cestou Číny, která sleduje prakticky každý krok svých lidí a dává jim skóre podle toho, jak se chovají nebo s kým se stýkají. Toto skóre pak reálně ovlivňuje život každého Číňana, třeba v tom na jakou školu může jít a kam pojede na dovolenou,“ říká Svitek.

Podle Černého z Kytary.cz lze nutnost regulace AI přirovnat k jaderné energii. „Je třeba mít pravidla na úrovni celého světa a velmi intenzivně sledovat a regulovat vývoj, nastavit programy proti zneužití, mít krizové scénáře a neustále pracovat na společné vizi do budoucna. V praxi to však bude nesmírně složité nastavit a vymáhat, i tady se hodí příměr s nukleárními hrozbami,“ míní Černý.

Akt o umělé inteligenci tak budou firmy podle svých slov bedlivě sledovat, chtějí se také zapojovat do odborné diskuze. Potvrzuje to i Petr Hirš, ředitel Centra umělé inteligence Dataclair.ai společnosti O2.

„Osobně věřím, že regulace v této oblasti dává smysl. Jako AI centrum pracujeme v oblasti vysoce regulované jak GDPR, tak skrz zákon o elektronických komunikacích. Věřím, že v dlouhodobém pohledu to oblasti AI pomůže a narovná to podmínky podnikání v této oblasti. Nebude už možné, aby některá z firem k této oblasti přistupovala laxně a tím získala konkurenční výhodu, například na úkor toho, jak nakládá s daty vlastních klientů,“ uzavírá Hirš.