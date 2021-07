V hlubocké zoo se narodila lama i vlci, návštěvníci je už spatří ve výběhu

„Lamy odchováváme pravidelně, každý rok se podaří přivést na svět nové mládě,“ shrnula zástupkyně vedoucího zoologického oddělení Jitka Králíčková.

S trochou štěstí mohou návštěvníci zahlédnout také tři mláďata ve výběhu vlků. „Teď jim je přibližně šest týdnů a občas jsou vidět, ale pořád se bojí,“ přidala Králíčková.

V průchozí voliéře bahňáků se vylíhly slípky zelenonohé. Pro mláďata je typické černé prachové peří, červený kořen zobáku a modré oční okraje.

„Slípky zelenonohé se v naší zoo vylíhly vůbec poprvé. Pro někoho je to možná obyčejný druh, který můžete vidět běžně v přírodě, ale pro nás je to známka dobré práce nejen ošetřovatelů. Prostě všech, kteří museli postavit novou voliéru poté, co ta stará v zimě nevydržela nápor mokrého a těžkého sněhu,“ připomíná zoo na svém facebookovém profilu.

Zoo Tábor má nové voliéry pro sovy

Na novinku zve také Zoo Tábor v městské části Větrovy, kde mají nové voliéry pro sovy. Ptáci v nich mají větší klid, veškeré potřebné zázemí a zároveň více prostoru. Zahrada chová kalouse ušatého, puštíky obecné i bradaté, sovici sněžní i výra velkého.

„Návštěvníci se nemusí bát, že by tyto převážně noční ptáky při své prohlídce zoo neviděli. Například puštíci jsou aktivní v noci i ve dne. Podobně i sovice sněžní loví převážně ve dne, hlavně při rozednění či stmívání. Naopak výr velký je typický noční pták, který den tráví v úkrytu spánkem,“ upřesnil mluvčí zoo Filip Sušanka.