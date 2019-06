Začaly opravy vimperského zámku. Má z něj být nový klenot Šumavy

9:43 , aktualizováno 9:43

Roky požírala podlahy dřevomorka, omítka opadala a historické dědictví zakryly úpravy z 20. století. Když Národní památkový ústav před čtyřmi lety přebíral do správy areál zámku ve Vimperku, byl v dezolátním stavu. Na jaře začala první fáze rekonstrukce a za pár let by se měl zámek i se zahradami stát klíčovým turistickým lákadlem regionu.