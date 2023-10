Samoobslužné stánky testují poctivost. V Prachaticích ho hlídá kamera

Pod vzrostlou lípu před svým domem v Trhových Svinech na Českobudějovicku postavila Veronika Hynková samoobslužnou Osvěžovnu loni v červenci.

„Pod našimi okny vede cyklostezka směrem na Olešnici a nejbližší hospoda je v Rejtech. Mrzelo mě, že si tady cyklisté nemají co dát,“ popisuje Hynková, která přes letní sezonu stánek zásobuje čerstvě upečenými obloženými chleby, domácími zákusky a nápoji.

„První sezonu jsem se to snažila hlídat a počítat, teď to nechávám na poctivosti lidí. Ve stánku je ceník a platba možná hotově do kasičky nebo přes QR kód,“ přibližuje Hynková.

Platby za občerstvení, které se neprodává po kusech, stánkařka těžko dohledává. Přesto si pochvaluje poctivost zákazníků. „Připadá mi, že když přenecháte zodpovědnost na lidech, bude jim trapné vzít si bez placení. Ani jsem se nesetkala s tím, že by mi něco zničili,“ zamýšlí se.

Důvěřivosti stánkařů zneužili lidé v Prachaticích, kde třetím rokem funguje samoobslužný prodej květin. Květináři ze Zahrady Krásenka loni kvůli krádežím přišli o 20 tisíc korun.

„Přemýšlela jsem, že květostánek zruším. Bralo mi hodně energie, když se za den ztratilo i šest kytic. Vázat to druhý den a vědět, že se zase ztratí, bylo náročné,“ přiznává floristka Pavla Voráčková. Situaci výrazně zlepšil kamerový systém, který stánek vedle farmářského obchodu u Dolní brány od letoška střeží.

Lidé mají o čerstvé pugéty velký zájem. Za jeden zaplatí tři sta korun. „Vyprodají se každý den, za celou sezonu tam zůstala jedna kytička. Když stánek jeden den nedoplním, lidé mi o kytice volají. Funguje to krásně,“ pochvaluje si Voráčková. Čerstvé kytice plánuje doplňovat do prvních mrazů. „Pak chci přes zimu pokračovat nabídkou sušených květin,“ avizuje.

Na rodinné farmě Turnovec v Nadějkově na Táborsku se letos urodilo nadmíru dýní. Místní tak spustili samoobsluhu, kde si lidé zeleninu sami vyberou i zváží. Každý den doplňují dýně okrasné, velkoplodé a hokaido.

„Zkoušíme letos první rok po vzoru toho, jak to funguje v sousedních zemích. Jsme překvapení, jaký to má mezi lidmi úspěch,“ komentuje Kateřina Turnovcová.

Také v Nadějkově je možnost mobilní platby standardem. Za kilogram velkoplodé tykve si Turnovcovi účtují 12 korun, hokaido je dražší o osm korun. „Někdo přihodí o korunku víc, někdo možná míň. Jestli se tam nějaká dýně ztratí, nepoznáme. Zatím se nám zdá, že to funguje,“ hodnotí farmářka. Provoz samoobsluhy plánuje minimálně do konce října, záležet však bude na počasí i dostatku sortimentu.

Se zákazníky se dává do řeči

Do budoucna by farma zabývající se prodejem domácího hovězího masa a mléčnou produkcí chtěla možnosti samoobslužného prodeje rozšířit. „Přemýšlíme o mlékomatu, kdy by si lidé mohli přímo u kravína natočit mléko. To je ale zatím hudba budoucnosti,“ říká Turnovcová.

Jak poznamenává Veronika Hynková z Trhových Svinů, provoz samoobslužného stánku sdružuje komunitu lidí, kteří se rádi vracejí.

„Kolikrát jsem na zahradě a slyším, když tu někdo je. Občas se dám s lidmi do řeči. Jsou z toho nadšení. Mám tu i knihu na vzkazy, kde je spoustu milých zpráv, omalovánek od dětí a podobně,“ těší Hynkovou.

Přestože lidé mohou do Osvěžovny pod lípou zavítat celoročně, s úbytkem strávníků ubývá nabízených dobrot. Péct na každý den se nevyplatí. Kávovar a rychlovarná konvice na čaj zůstávají i přes zimu, nově možná přibude i hrnec s polévkou.

„Když s podzimem lidé přestávají chodit, většinou zazimuji lednici. V momentě, kdy není sníh a není to na běžky, tady moc lidí opravdu není,“ uzavírá Hynková.