Na louce na kraji Brna chystá zahradnice kyticovou samoobsluhu

„Máme čtyři zahrady různě po Brně, takže jsem musela hodně přejíždět a bylo to časově náročné. Teď všechno sloučím do jednoho pozemku v Bohunicích, který má pět tisíc metrů,“ vysvětluje Melicharová.

Lásku k rostlinám má od svých rodičů, kteří se také živí prací s květinami. „Můj táta je zahradník a mamka je květinářka, mně se to spojilo a dělám obojí,“ směje se zahradnice s tím, že už odmalička sledovala, jak se o rostliny pečuje.

„Dlouhou dobu jsem pracovala u mamky v květinářství, ale nemám ráda dovozové květiny. Nelíbí se mi, přijdou mi umělé, proto jsem začala pěstovat luční kvítí, které je křehké a přírodní,“ popisuje své začátky.

Na novém poli pracuje zatím asi tři týdny, sadí semínka květin a postupně vše připravuje na sezonu. „Plánuji vše udělat tak, aby byla louka v létě přístupná veřejnosti. Lidé se k nám budou moci přijít podívat a projít se. Také sem plánuji umístit lavičky, aby zde mohli relaxovat. Fungovat bude také samoobslužný obchod s kyticemi,“ odhaluje Melicharová s tím, že tento koncept je v zahraničí běžný na mnoha farmách.

„Stánek bude postavený na pozemku a v určité dny, podle toho, kolik bude zrovna květin, tady budou uvázané kytice. Zákazníci poté můžou přijít, vybrat si kytici a vhodit peníze do kasičky,“ objasňuje s tím, že se uvidí, jak bude tento koncept fungovat na jejich farmě.

Na farmě pracuje většinu času sama. Od tohoto jara má na občasnou výpomoc další dvě slečny, každý den však tráví prací na farmě spoustu času. „Práce je to tvrdá a náročná, ale baví mě to. Člověk nemůže používat žádné velké stroje, všechno je to ruční práce, protože každá květina vyžaduje něco jiného,“ říká zahradnice.

Celkově pěstuje přes sto padesát druhů květin. Od jiřin, lučních květin až po růže, maliny a okrasné česneky. „Na našem webu si mohou zákazníci vybrat velikost kytice, kterou chtějí. Vzhled se přímo nevybírá, protože pokaždé nám kvetou jiné květiny. Chce to proto velkou důvěru od zákazníka,“ vysvětluje.

Luční kytice váže Melicharová především na svatby. „Minulý rok jsem připravovala kytice na třicet svateb. Byly to květiny jak pro nevěstu, tak pro družičky a další účastníky svatby. Na vyžádání pletu také věnečky z lučních květin do vlasů a starám se i o výzdobu,“ vypráví zahradnice s tím, že kytice váže taktéž vlastnoručně u sebe doma.

Nevěstám nabízí květinový kyblík i samosběry

„Vedle našeho nového pole je velká budova, kde si plánujeme pronajmout prostory, abych mohla vytvářet kytice přímo tady a nemusela je převážet domů, vše tak bude mnohem jednodušší,“ dodává stím, že žádné květiny nedováží. Všechny kytice jsou proto z lokálně vypěstovaných kvítků, umělé květy ve své tvorbě také nevyužívá.

Nevěstám poskytuje Melicharová také květinový kyblík, ze kterého si mohou uplést květinu na svatbu vlastnoručně, pokud chtějí zvolit levnější variantu. Letos plánuje také uskutečnit samosběr květin. „Fungovalo by to tak, že by k nám nevěsty přišly, květiny si prohlédly a samy by si nasbíraly a nastříhaly ty, které se jim líbí,“ popisuje zahradnice.

Kvítka jsou na louce pěstovaná ekologickými způsoby. „Nepoužíváme žádná chemická hnojiva ani postřiky. Postřiky používáme maximálně ekologické, které si vytvářím sama třeba z nálevu z kopřiv. Ekologické pěstování rostlin je krásné, ale také dost náročné,“ vysvětluje.

Musí proto zasadit mnohem větší množství květin, aby měla jistotu, že jich bude mít dost, pokud se například některým nebude dařit. Chemické postřiky podle ní vyřeší problém v podstatě ze dne na den. Ekologické látky však účinkují delší dobu.

„Květiny ekologicky ošetřím a nechám je, aby se samy srovnaly. Dívám se vždy radši jinam a ony se z toho potom dostanou,“ směje se květinářka.

V létě mají zákazníci největší výběr, v zimě pak připravuje kytice z větviček, jehličí a sušených květin, které si speciálně pěstuje a suší. Květiny, jež se neprodají, jdou do kompostu a dostanou se tak zpět do země, ze které vzešly.