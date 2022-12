Nový rychlovlak TGV dorazil do Česka, ve Francii má začít jezdit za dva roky

Nový rychlovlak TGV ráno přejel česko-rakouské hranice a dopoledne dorazil do Českých Budějovic. Odtud směřuje dál do Prahy a nakonec do středočeské Velimi, kde ho budou testovat. Přepravu na našem území zajišťuje ČD Cargo. Souprava dokáže jet rychlostí až 350 kilometrů v hodině.