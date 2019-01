Bezzásahové zóny na Šumavě už se nesmějí rozšiřovat, říká hejtmanka

Na úvod jedna aktuální věc. Kraj mimořádně přispěje Jihočeskému divadlu, které zřizuje město České Budějovice, do rozpočtu částkou 10 milionů korun. Ještě loni u vás přitom ředitel divadla Lukáš Průdek moc nepochodil.

Pan ředitel si představoval, že bude kraj divadlo trvale finančně podporovat, což jsme odmítli, a to platí i nadále. Pokud bychom chtěli jít touto cestou, tak si musíme říct, jaké instituce má kraj v Budějovicích, které slouží především zdejším obyvatelům. Například vědecká knihovna. Pokud bychom to spočítali, tak to pro Budějovice nevyjde příznivě. Jihočeské divadlo hraje i mimo Budějovice a také pro obyvatele odjinud, tak jsme se rozhodli pro příspěvek i proto, že by měl být rok 2018 ekonomicky příznivý a prostředky budeme mít. Je to ale jednorázová akce.

Zaslechl jsem, že podmínkou příspěvku je, že se divadlo nebude politicky angažovat?

No, podmínka. Ptali se mě, jestli jsem s divadlem spokojená, nebo mám výhrady. Já jsem řekla, že by se měli více věnovat divadlu a méně politice.

Takže udělali něco, co se vám osobně nelíbilo?

Nemyslím, že by měl divadelní soubor financovaný veřejnou správou po představení agitovat pro toho či onoho kandidáta na prezidentskou či jinou funkci. To mám činit jako občan ve volném prostředí.

Narážíte na něco konkrétního? Do divadla chodím, ale toto mě minulo.

Bylo to v době prezidentských voleb. Pak se na mě obraceli lidé, protože se domnívali, že divadlo patří Jihočeskému kraji.

Jaké budou příští rok jižní Čechy? Myslím z pohledu turismu a sloganu, který kraj reprezentuje. Dva roky byly pohodové.

Zase budou pohodové. Hodně jsme se o tom bavili a došli jsme k tomu, že do slova pohodové se schová spousta věcí – zážitková turistika, gastronomie, sport. Měli jsme ještě návrh na jižní Čechy zelené, ale nevím, jestli to ještě bude pravda vzhledem k tomu, co se děje na Šumavě.

Je to podle vás na Šumavě s kůrovcem tak vážné?

Pokud bychom do budoucna nemohli zasahovat na polovině parku a dál se rozšíří klidové zóny pro tetřeva, tak se obávám, zda nebude Šumava nevratně poškozena. Nevím, jestli už to tak není nyní. Plochy zasažené kůrovcem jsou obrovské. Dnes kůrovce a jeho dopady poznává celá republika. Zničí strom a z něj napadne čtyři další a takhle se to šíří geometrickou řadou. Do toho ještě přichází sucho, které zeleni také neprospívá. A když nebudou lesy, bude se mnohem hůř zadržovat voda v krajině, na holinách poroste teplota. Bojím se, že nás naše děti jednou proklejí.

Jak se k tomu může kraj postavit a něco s tím dělat?

Určitě se budeme snažit vyjednávat o zbrzdění zonace a rozšíření bezzásahových oblastí na 50 procent.

V prosinci jste schválili rozpočet. Velkou položkou je opět Letiště České Budějovice. Na pokračující modernizaci dáváte přes čtvrt miliardy korun. Také jste v létě koupili v areálu další pozemky a budovy. Už víte, jak je využít?

Někde už máme konkrétní plány. Na jednom bude stání pro kamiony včetně sociálního zázemí a dalších služeb. To v Budějovicích vnímáme jako hodně potřebné. Dále tam budou příležitosti pro krajské firmy. Jinak ty pozemky držíme proto, že mohou mít velký význam ve hře o strategického partnera letiště. Díky těmto plochám je letiště jedinečné a může to významně pozitivně ovlivnit jeho ekonomiku.

A může se třeba některá z budov proměnit na hotel, nebo jsou ve špatném stavu?

Některé určitě mohou zůstat. Zabýváme se například možností mít zde leteckou školu, už o tom vedeme jednání s vlastníky školy. To je další prvek, který by areál posunul a zvýšil příjmy i prestiž města.

Letiště ale potřebuje i pořádné dopravní napojení, které zatím chybí. Začne kraj příští rok s budováním jižní tangenty, jež by měla být jednou ze silnic, která tomu pomůže?

Příští rok by určitě měly začít přípravné práce. Je důležité, aby byla tangenta hotová ve chvíli, kdy tam dorazí dálnice D3.

Aby nakonec tangenta nebyla dříve než dálnice. Tendry na obchvat Budějovic řeší antimonopolní úřad.

Čekáme na rozhodnutí úřadu. Doufám, že to dopadne dobře a začne se stavět. Jsou to věci, které nemůžete předjímat, ale přitom se u nás téměř pravidelně dějí.

Budete se Středočeským krajem uzavírat memorandum ohledně společného postupu v oblasti dopravy. K čemu je taková věc dobrá? Někdy se mi zdá, že se něco podepíše, a pak se moc neděje.

Rozumím, také nemám ráda memoranda jen pro memoranda. Toto je ale důležité, jste zde partneři nejen se Středočeským krajem, ale i s Ředitelstvím silnic a dálnic a ministerstvem dopravy. Tím říkáme, že máme všichni zájem, aby postupovala stavba dálnice.

Když se ještě podívám do rozpočtu, jsou tam obrovské investice do jihočeských nemocnic. Co bude v této oblasti TOP akcí?

Stále je to dostavba Nemocnice České Budějovice v souvislosti s opuštěním dolního areálu. Spěcháme, aby krajské nemocnice byly do roku 2021 stavebně v pořádku. Ve chvíli, kdy skončí evropské peníze, za které kupujeme a obnovujeme přístroje, budeme na ně muset mít sami, a pak už bude složité stavět.

Druhou věcí je personál, kde je i přes zvýšení mezd problém s nedostatkem sester.

Platy se jim sice zvyšovaly a budou zvyšovat, ale myslím, že už to není jen otázka platů. Sestřičky nebo střední zdravotnický personál celkově se cítí neuvěřitelně přetížený. Náročnost péče v malém počtu lidí, ve kterém pracují, je obrovská. Uvítali by trochu odlehčení. Je to velký stres, když si vezmete, že má jedna osoba přes noc na starost třeba třicet pacientů. Mají můj obdiv.

Co pro ně může udělat kraj?

Jsou to třeba školky pro děti zaměstnanců, různé benefity.

Abychom jen nechválili, často od pacientů slýchám, jak dlouhou dobu seděli v čekárně i přes objednání. Jsou to hodiny.

Snažíme se to řešit a opakovaně na to upozorňujeme. Narůstá nám počet ambulantních pacientů. Lidé, kteří by měli začít u praktického lékaře, často chodí na urgentní příjem nebo ambulanci do nemocnice. A ty tím pak suplují terén. Je to trend, který není dobrý, a doufám, že se tím pan ministr zabývá a snaží se to ve spolupráci s praktickými lékaři řešit.

A není to tím, že je i u obvodního lékaře často plno, tak pak jde pacient rovnou do nemocnice.

Ano, je. A také provozními hodinami. Soboty, neděle urgentní příjem funguje. Když jsme ho zavedli v Jindřichově Hradci, tak tam byl neskutečný nápor. Ten komfort několika lékařů a vyšetření je lákavý. S tím se budeme potýkat všude, kde budeme urgentní příjmy zřizovat. V Budějovicích je a postupně je chceme mít všude.

Jak to naopak vypadá s možným ukončením provozu prachatické porodnice? Bojujete proti tomuto záměru?

Když si uděláme v mapě kruhy, tak dojezdová vzdálenost do Budějovic je zdánlivě dostačující. Jenže co když pojede třeba někdo z Kvildy na Šumavě, když je náledí a sníh. V tom vidím důležitost prachatické nemocnice. A druhá věc. Mám problém s přepočítáváním na množství porodů. Ještě mi nikdo neodpověděl při jednání s pojišťovnami na jednu otázku. Ve velké porodnici je x lékařů, kolik udělají porodů za rok? U nás jsou třeba dva lékaři a kolik udělají porodů? Co když je to prachatické číslo nakonec z tohoto pohledu vyšší?

Máte ohledně porodnice čerstvé informace?

Budeme ji chtít zachovat, stejně jako gynekologii. Má to návaznosti. Zrušíte porodnici, pak dětské oddělení, odejdou vám lékaři. Dál to má dopady na dětskou chirurgii a chirurgii jako celek. To by mohl být začátek konce, a to nechceme dopustit.

Úřad má být otevřený a přívětivý, tak se to říká. Když ale přicházíme na hejtmanství, musíme se prokázat občanským průkazem, dostaneme kartičku, musíme sdělit, za kým jdeme, a pak nás čeká turniket. Není na čase toto opatření zrušit?

Nelíbí se mi to už od počátku, ale také musím říct, že je to výsledek situace, která v určité době byla. Obávám se, že při pohledu na bezpečnostní situaci v Evropě se toho asi hned tak nezbavíme. I v jiných institucích procházíme podobnými kontrolami, někde jsou i rámy. Je to sice věc vzdálená pojetí přátelského úřadu, ale v dohledné době nic měnit nebudeme. Je také důležité vědět, kdo se po úřadě pohybuje. Měli jsme tu i krádeže.

A jinak úřad nějak měníte? V koaliční smlouvě se objevují body jako personální audit a podobně. Už jste ho provedli?

Zatím jsme k ničemu takovému nepřistoupili. Řešíme s ředitelem úřadu obsazenost jednotlivých odborů. Je těžké udělat personální audit. Práce je velmi těžko hodnotitelná, některé rozhodnutí trvá deset minut, jiné týdny. Musíte znát konkrétní práci každého úředníka.

Přesto od některých zaměstnanců vím, že mají pocit, že jsou tu lidé, kteří pracují na maximum, a druzí, co se spíše vezou.

Je třeba hledat úspory a myslím, že tady jsou. Měl by to odhalit vedoucí odboru.

