Kamarádi vaří Doudlebeer v garáži, aby se po práci doma nenudili

V menší klasické garáži u jednoho z rodinných domků byste zaparkované auto hledali marně. Bílé stavení místo toho ukrývá varné kotle či velkou lednici plnou pivních sudů.

Stojíme v domácím minipivovaru v Doudlebech na Českobudějovicku, který právě zalila vůně čerstvě vařené dávky.

„Jak to začalo? Měli jsme žízeň,“ říká s nadsázkou 44letý Radek Sedláček, jeden ze dvou majitelů. Zároveň občas zamíchá horkou tekutinu ve varně.

„Kamarádi mi ke čtyřicátým narozeninám dali kurz vaření piva na Jihočeské univerzitě. Tam jsme něco uvařili, ale mysleli si, že to nebude k pití. Dva měsíce to ve školním pivovaru zrálo a pak jsme to s dalšími patnácti kamarády narazili,“ pokračuje Sedláček o začátcích Doudlebeeru. „A bylo výborné,“ přidává jeho kamarádka Mirka Caplová, kterou se Sedláčkem spojuje společná vášeň pro dobré pivo.

Bocek je oficiální pivo místní rockové kapely

V Doudlebech začali vařit v říjnu v roce 2019 nejprve ve třicetilitrových hrncích. Dnes už mají profesionální nerezovou 2,5 hektolitrovou varnu. Caplová se Sedláčkem zatím vaří pivo spíše pro své místní kamarády.

„Hlavní je, aby nás to bavilo. Děláme to i pro to, abychom se po práci doma nenudili. Kdo může říct, že každý den pije doma pivo z tanku,“ hlásí Sedláček, který pracuje v projekční kanceláři. Caplová si založila a vede mateřské centrum v Českých Budějovicích.

Doudlebeer už tak nabídl místním k ochutnání klasické spodně kvašené jedenácti- i dvanáctistupňové ležáky. Uvařili zde však už i čtrnáctku Bocka. Ta se zároveň stala oficiálním pivem místní rockové kapely.

Pro chmel si Sedláček jezdí přímo do Žatce, vodu čerpají z vlastní studny. Ale jak sám říká a ví, to hlavní při práci je čistota. „Sanitace je hodně důležitá. Když nemáte před vařením nové várky vše perfektně vyčištěné, na pivu to pak poznáte,“ zdůrazňuje.

Společně nepodceňují nic ani co se týče propagace. Doudlebeer už má své logo, vlastní půllitry, natištěné tácky pod sklenice a u Sedláčka v garáži si mohou zájemci koupit i tričko s logem minipivovaru.

První pivovar v obci založené v 10. století

„Ohlasy na naše pivo máme výborné, a proto se bojíme, že toho bude málo,“ těší Caplovou. „Tady na dveřích vidíte seznam, co jsme ještě neuvařili, ale už je to prodané,“ ukazuje Sedláček. Při dalším míchání dodává, že má radost z toho, že Doudlebeer si chválí i takoví zkušení znalci, kteří jsou zvyklí na tradiční piva.

Doudleby jsou velice stará obec. První zmínka o ní je v Kosmově kronice už z roku 981. Název obce pochází od slovanského kmene Doudlebů či Dudlebů, který měl přijít na území Čech někdy v pátém až šestém století našeho letopočtu společně s ostatními slovanskými kmeny. Je proto až s podivem, že právě tento minipivovar je dost možná v Doudlebech první.

„Prý tu pivovar nikdy nebyl. I pamětníci nám povídali, že si tu před zhruba padesáti lety chtěli místní pivovar založit, ale nevyšlo to,“ zmiňuje Sedláček. „Povedlo se to až nám,“ doplňuje ho Caplová.

Oba dva si přejí udržet chod minipivovaru spíš jako koníček. Kdyby chtěli zvýšit výstav či rozšířit garáž a přidat další varny, už by se tomu museli věnovat denně a opustit stávající zaměstnání. A to se ani jednomu nechce.

„Mateřské centrum v Budějovicích je vlastně také mé jedno dítě, které jsem si od začátků vypiplala,“ míní Caplová. Také přemýšlí, že uvaří desetistupňové pivo na letní doudlebský volejbalový turnaj.