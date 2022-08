Hráz už prokopat nestihli, voda z rybníka v Metlách zničila 13 domů

I tam ale velká voda řádila, mimořádně silný proud s bahnem a kamením smetl celkem čtyři domy. V jednom z nich přišel o život šestasedmdesátiletý senior.

Dnes tragédii připomíná kamenný památník ve středu obce pod Metelským rybníkem, jehož hráz nad ránem 13. srpna roku 2002 nevydržela příval vody z dešťů i z provaleného rybníka Melín.

Obrovské tragédii přímo v Metlách však ještě odpoledne předchozího dne nic nenasvědčovalo.

„Daleko hůř to vypadalo v Předmíři, kde jsme připravovali provizorní zábrany z hnoje. Čekali jsme, co deště udělají s rybníkem Divák, kde jsme před polednem otevřeli všechna stavidla, ale nepomohlo to. Veškeré snahy o záchranu domů jsme vzdali okolo sedmé večer a část lidí se evakuovala k příbuzným na vršku,“ popisuje okamžiky před katastrofou Karel Palivec, tehdejší starosta Předmíře i Metel.

O hodinu později už tušil, že větší problém může být s Metelským rybníkem. Ještě téhož dne v obci přemýšleli o prokopání hráze.

„Jenže ať by se překopala na jakémkoliv místě, voda by stejně šla přes domy ve vsi. Sice by nespadlo 13 domů, třeba by jich bylo jen pět, ale byl by jasný viník. Nikdo by si nejspíš nepřipouštěl, že by se hráz tak jako tak provalila,“ dodává Palivec s tím, že v té době ani neměl dostatek informací o situaci v okolí.

„O problémech na Melínu jsme netušili. Měl mít zanesený bezpečnostní přeliv a hrozilo mu provalení hráze. To se nakonec skutečně stalo. Okolo čtvrté hodiny ráno jsme sháněli bagr, abychom pro jistotu prohrabali hráz v Metlách, ale než jsme se tam s ním dostali, už bylo pozdě. Potkali jsme jednoho z místních, který k nám běžel s tím, že je všechno v háji, protože hráz nevydržela,“ hlesne Palivec.

Ve stěně hráze se objevily dvě sedmdesát metrů široké průrvy, jimiž se přeplněný rybník za dvě hodiny kompletně vypustil. Ozýval se rachot a lidé z obou obcí okamžitě prchali na vyvýšená místa.

Za několik minut byly v Předmíři u potoka až čtyři metry vody, v níž dokonce pluly olše z Metel i s kusem země v kořenovém balu.

Až po rozednění začali lidé z obou míst zjišťovat, co se stalo. Nikde nešla elektřina a všude to vypadalo jako po obřím sesuvu.

„Neměli jsme ani jeden most přes potok a všude byla spousta bahna. Tam, kde ještě před pár hodinami stála vesnice, byly jen díry v zemi a spousta kamení. V tu chvíli jsem se stal starostou na plný úvazek,“ pokračuje Palivec, který tehdy pracoval hlavně jako traktorista v místním zemědělském družstvu.

Odstěhovaly se jen dvě rodiny

Společně si procházíme novou hráz Metelského rybníka, která byla dokončená v roce 2004. Oproti stavu před povodněmi je dvakrát tak široká a podstatně vyšší. Z koruny rybníka je navíc krásný výhled na celé Metly, po povodních už zde nejsou žádné památky. Je patrné, že většina staveb je nových.

V prvních dnech po katastrofě zde nejvíce zasažení lidé nechtěli nic stavět, ale postupně si to rozmysleli. Začalo se rychle budovat a první lidé se do nového stěhovali ještě v prosinci téhož roku.

Seriál MF DNES - 20 let po povodni Jihočeská MF DNES připravila na týden od 8. do 13. srpna šestidílný seriál k výročí 20 let od ničivých povodní. Postupně zveřejníme vzpomínky pamětníků, velký rozhovor s bývalým hejtmanem či pohledy odborníků, co se dnes změnilo a jak je Jihočeský kraj ochráněný před velkou vodou nyní.

„Pomohly nám hlavně různé dotační programy a obrovská solidarita dárců. Na oficiálním účtu obce se nám sešlo okamžitě asi 20 milionů korun a podstatná část pomoci šla lidem přímo. Občas to bývali i anonymní dárci, kteří vozili peníze v igelitkách rovnou do obce,“ vzpomíná Palivec.

Nakonec Metly a Předmíř opustily po povodních pouze dvě rodiny. Místní, kteří v obci zůstali, se ale k tragédii ani po dvaceti letech nechtějí vracet.

„Nemám k tomu co říct. Přišli jsme o celý dům, už na to nechci nijak vzpomínat, nezlobte se,“ kroutí hlavou asi sedmdesátiletá obyvatelka Metel.

„Tehdy nám ale publicita výrazně pomohla. Upozornili jsme na sebe a dostali pomoc poměrně rychle,“ myslí si Palivec. Podle něho pomohly také blížící se parlamentní volby.

„Politici se u nás chtěli často ukazovat, což mi vlastně ani moc nevadilo. Navštívil nás kromě mnoha domácích politiků, včetně prezidenta Václava Havla nebo hejtmana Jana Zahradníka, i tehdejší předseda Evropské komise Romano Prodi. Zřejmě se naše osudy staly už v té době symbolem nebývale rozsáhlé pohromy,“ uzavírá Palivec.