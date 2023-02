Na jihu Čech loni ubylo vražd, kriminalisté navíc objasnili 10 let starý případ

Případy, u nichž lidé přijdou kvůli vychytralým podvodníkům o desítky i stovky tisíc korun, jsou na jihu Čech stále častější. Jen za loňský rok evidují jihočeští policisté 912 událostí spojených s kyberkriminalitou, tedy zločiny páchanými ve virtuálním prostředí. Nárůst je v tomto případě mimořádný, v předešlém roce jich měli o třetinu méně.

„Je to problém, který se stále více dostává do popředí a hýbe prakticky celou republikou. Důležité je informovat veřejnost o rizicích spojených s tímto typem kriminality,“ zdůraznil krajský ředitel jihočeských policistů Luděk Procházka na tiskové konferenci ke statistikám za uplynulý rok.

Kriminalisté se také stále častěji setkávají s případy podvodů zahrnujících obchody s kryptoměnami a oběťmi se stávají i podnikatelé nebo firmy.

„Denně dostáváme hlášení až o pěti takových případech. Policejní prezidium hledá cesty, jak tento trend zabrzdit. Ukazuje se, že to není problém jen našeho regionu,“ doplnil náměstek jihočeského policejního ředitele pro kriminální policii a vyšetřování Stanislav Popel.

28 tisíc držitelů zbrojního průkazu

Na druhou stranu vraždy byly loni pouze tři, což je ve srovnání s rokem 2021 pokles o pět. Policistům se navíc podařilo objasnit případ deset let staré vraždy v Českých Velenicích, kde objevili tělo schované v sudu. „Ostatní jsou z Budějovic, kdy jsme řešili případ zavražděné bezdomovkyně. Další vraždu ženy z Budějovicka ještě nemáme zcela uzavřenou, ale pachatele máme,“ vysvětlil Popel.

Statistiky policie na jihu Čech

za rok 2022 počet trestných činů

registrovaných 8 916

objasněných 5 385 vraždy

registrovaných 3

objasněných 3 znásilnění

registrovaných 35

objasněných 20 loupeže

registrovaných 57

objasněných 42 drogy

registrovaných 286

objasněných 247 dopravní nehody

počet 4 441

mrtvých 48

těžce zraněných 187

lehce zraněných 1 774

s alkoholem 371

způsobená škoda 352,7 mil. korun

Právě v případě objasněnosti trestných činů se jihočeští policisté mohou pyšnit s více než 60 procenty druhou nejvyšší mírou napříč celou republikou, lepší byli pouze jejich kolegové ve Zlínském kraji. Z téměř devíti tisíc skutků se jich podařilo vyřešit bezmála pět a půl tisíce.

„Máme dlouhodobě vysokou míru objasněnosti trestných činů, což je vynikající vizitka našich policistů,“ pochválil své kolegy Procházka.

Zajímavý je také údaj o počtu registrovaných zbraní, který se za loňský rok zvýšil přibližně o pět tisíc na rekordních 90 648 kusů. Poměrně vysoký je také počet držitelů zbrojního průkazu, loni jich bylo v regionu přes 28 tisíc. Jihočeský kraj tak v této statistice drží čtvrté místo.

„Nedá se ale říci, že by se rostoucí počet zbraní jakkoliv projevoval na počtu násilných nebo ozbrojených trestných činů. Nesetkáváme se často ani s problémem nelegálně držených zbraní,“ podotýká Popel.

Podle krajského ředitele Procházky je zřejmě jedním z hlavních důvodů nárůstu hlavně větší zájem ze strany myslivců nebo sportovních střelců. „Nemyslím si, že by za tím stála válka na Ukrajině nebo strach z uprchlíků,“ doplnil.

Přibylo opilých řidičů

Na jihočeských silnicích loni zemřelo při nehodách 48 lidí. Předloni jich bylo 45 a v roce 2019 před pandemií covidu zahynulo na silnicích 58 osob.

„Není to nijak znepokojivé číslo, ale rozhodně to není bůhvíjak pozitivní statistika. Při čtyřech nejhorších nehodách zahynulo dohromady deset lidí,“ upozornil náměstek ředitele jihočeské policie pro vnější službu Roman Bláha s tím, že za letošní leden zatím do statistik žádné úmrtí nepřibylo.

Minulý rok také mírně přibylo dopravních nehod, kterých bylo téměř čtyři a půl tisíce. Policisté loni zaznamenali o více než deset procent případů alkoholu za volantem v porovnání s rokem 2021 – celkem zastavili opilých 371 řidičů.

„Je vidět, že se stále pije, což se ani při řízení zřejmě jen tak nevymýtí. Máme i o něco více zadržených při řízení pod vlivem návykové látky. Naopak ubylo nám o desetinu vážných zranění při nehodách,“ vysvětlil Bláha.

Navzdory celkově dobrým výsledkům práce jihočeských policistů se jednotlivé obvody dlouhodobě potýkají s nedostatkem členů. Letos jich v celém kraji chybí 263, přičemž plánovaný stav je 2 380 policistů.

„Problém by nebyl ani tak v zájmu, ale v tom, že velká část uchazečů neprojde přijímacím řízením. Navíc nám stále více kolegů odchází do penze. Loni jsme nabrali 74 lidí, na druhou stranu jich odešlo 128,“ posteskl si Procházka s tím, že část policistů navíc pomáhá s kontrolami na hranicích a chybí tak u svých obvodů.