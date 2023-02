Obžalovaný vozil beton do sklepa, řekl svědek v kauze mrtvoly v sudu

Obžalovaní jsou pětatřicetiletý Jan S. a jeho o šest let mladší milenka Kristýna Š., matka čtyř dětí, která je podezřelá, že mu s úkladnou vraždou v červenci 2012 pomáhala. Oběma hrozí 12 až 20 let vězení.

Muž se přiznal, že probodl nožem ve spánku svého bratrance - ženina přítele a soka. Jeho tělo pak zabetonoval v sudu ve sklepě domu, kde rodina měla podnájem. Sám pak zaujal jeho místo. Podle státního zástupce Radomíra Klimeše obžalovaná předtím partnera uspala léky, což žena odmítá.

„To, že Dana zabil nožem do krku, mi řekl známý, kterému to Jan prozradil na baru. To samé řekl několika lidem. Ale nevěřili jsme mu, protože často lhal,“ vypověděl kamarád zavražděného, jehož předvedla eskorta z výkonu trestu.

V poměrně obsáhlé výpovědi svědek přiznal, že mu bylo divné náhlé kamarádovo zmizení a také to, že přestal fungovat jeho mobil. „Dva dny předtím jsem obžalovaného viděl, jak vozí do sklepa na kolečku beton,“ uvedl.

Pár od té doby začal žít spolu, a když se jich ptal na svého kamaráda řekli mu, že odjel na Slovensko. „Oba byli takoví divní,“ popsal svědek.

Soud pokračuje v dubnu výslechy znalců

V Českých Velenicích se svědek živil stejně jako další lidé ze společenství pasáků, narkomanů a prostitutek dodáváním pracovníků do Rakouska, dnes žije v Brně. V komunitě se všichni znali z nočních klubů a barů s hracími automaty. Občas si přivydělávali jako zedníci, prodejci ojetin nebo automechanici.

O společnosti, která se točila kolem problémové trojice a později dvojice, se zmínil i předvolaný policista. „V té době jsem pracoval na obvodním oddělení. Do domu, kde se stala vražda, jezdila naše hlídka často. Na anonymní ohlášení, že je tam rvačka. Když jsme přijeli, nic jsme nezjistili, tady Kristýna tvrdila, že se nic nestalo,“ vzpomínal policista.

Atmosféru ve městě u rakouských hranic se nesouvisle snažil popsat i další ze svědků, muž maďarské národnosti a bývalý kamarád obžalovaného. Od něj si koupil několik dní po zmizení zavražděného muže jeho auto a byl to on, kdo popsal čin dalším lidem a dodal vrahovi cement na zabetonování sudu s tělem.

Ačkoliv zpočátku tvrdil, že česky rozumí, předseda senátu Jaromír Hájek odložil jeho výslech, který bude pokračovat s tlumočníkem.

Případ mrtvoly v sudu začali kriminalisté znovu prověřovat začátkem loňského roku, když se ozvalo několik svědků a o násilné smrti se šířily legendy po místních barech a nevěstincích. Původně totiž policisté podezření na vraždu měli, ale chyběla oběť. Soud bude pokračovat v dubnu výslechy znalců.

Ve čtvrtek také senát prodloužil obžalovanému vazbu, v níž je od února 2022. Obžalovaná matka čtyř dětí je stíhaná na svobodě.