Při opravě volyňského muzea objevili středověkou pec na pálení vápna

„Ještě jsme v ní nalezli úlomky, pec také nebyla částečně umytá. Myslím si, že je to poměrně unikátní záležitost, kterou by určitě stálo za to zachovat. Nicméně projekt s tím, že bychom pec vystavili, nepočítal. Museli bychom úplně změnit veškeré plány rekonstrukce muzea. A na to není čas a ani peníze,“ míní ředitel muzea Karel Skalický.

Pec se nachází pod podlahou v prostorách bývalých děkanských stájí a stodoly. Odborníci v ní kromě úlomků keramiky nalezli i lidské ostatky z hrobů bývalého hřbitova.

Na místě, kde archeologové pec našli, plán počítá s novým vstupem a pokladnou v rekonstruované budově. Pec však překryjí speciální geotextilií, aby zůstala zachována.

„Určitě ji nezničíme. Jemně ji zasypeme a třeba se k tomu může někdo někdy za sto let vrátit,“ pousmál se Karel Skalický.

Kompletní rekonstrukce muzea bude stát několik desítek milionů korun a potrvá do roku 2025. Nyní se pracuje na první etapě. Předměty, jako jsou například zbytky ostění gotického kostela či nejrůznějších křížků a drobných svátostí, které archeologové našli v peci a kolem ní, muzeum uchová ve svém depozitáři. Některé z nich možná časem i vystaví pro veřejnost.

Ředitel také dodal, že dřívější průzkum při rekonstrukci odhalil v jiné části studnu, která zůstane zachována pro veřejnost. Volyňské muzeum se stará o desítky tisíc předmětů. Sídlí v bývalé gotické tvrzi, jež pochází z první poloviny 14. století. Opevnění včetně bašty, příkopu a parkánu pak vzniklo na počátku 16. století.