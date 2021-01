V prosinci hledalo práci 14 tisíc Jihočechů, nezaměstnanost vzrostla

„Ke konci prosince podíl nezaměstnaných v obyvatelstvu ve věku od 15 do 64 let meziměsíčně vzrostl o 0,4 procentního bodu na 3,2 procenta,“ zhodnotil Jiří Beran, ředitel odboru zaměstnanosti českobudějovického úřadu práce.

S posledním prosincem bylo volných celkem 18 614 míst, což je ve srovnání s listopadem o 336 víc. „Zaznamenali jsme největší zájem o řidiče aut, a to převážně v dálkové nákladní dopravě, pracovníky v kvalifikovaných i nekvalifikovaných strojírenských profesích, kuchaře a prodavače do směnných provozů,“ zmínil Beran.

Práci v prosinci hledalo o 1 500 lidí více než měsíc předtím. „Na jedno volné místo připadalo k poslednímu dni v roce 0,8 uchazeče. To je pátý nejnižší počet mezi kraji,“ vypočítala Pavlína Kubíková z Krajské správy Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích.

Průměrný věk Jihočecha, jenž hledal práci, byl 42 let. „Mezi uchazeči převládali lidé ve věku 55 až 59 let, kterých bylo 2 055. Nejméně osob bylo ve skupině do 19 let, a to 584,“ uvedla Kubíková.

Nárůst počtu lidí bez práce zaznamenaly všechny okresy Jihočeského kraje. Nejnižší mělo Písecko s 2,5 procenta. Naopak nejvyšší spočítali statistici jako obvykle na Českokrumlovsku, kde je pětiprocentní nezaměstnanost.

O práci by tam ale i tak v novém roce neměla být velká nouze. S nabíráním počítá třeba závod rakouské firmy Hauser, která u Kaplice vyrábí chladicí zařízení. Ten plánuje rozšiřovat centrum na zpracování plechů a nakupovat CNC stroje, kvůli čemuž bude nutné získat nové posily.

„Vznikne u nás řada nových pracovních míst napříč různými profesemi. Jen přímo k CNC strojům a robotům přijmeme minimálně deset techniků na jejich obsluhu a seřizování,“ oznámil personalista Michal Kropáček.

Firma má také program pro studenty. „Několika absolventům s minimem zkušeností dáme možnost vypracovat se rychle na pozice expertů automatických CNC vysekávacích a ohýbacích strojů,“ informoval Kropáček.

Celková nezaměstnanost sice v regionu po delší době výrazněji vzrostla, ale Jihočeský kraj ji má i tak třetí nejnižší – po Pardubickém a Královéhradeckém.

Podíl lidí bez práce na trhu nicméně v nejbližších týdnech dál poroste. „V lednu roku 2021 lze očekávat v našem regionu další zvyšování nezaměstnanosti. Důvodem bude zejména ukončování pracovních poměrů na dobu určitou a útlum sezonních prací,“ zhodnotil Jiří Beran.