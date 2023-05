Vědci testují nadějný lék proti rakovině, má potenciál nemoc porazit

Vědci z Jihočeské univerzity (JU) vyvinuli léčivo, které umí nasměrovat imunitní systém pacienta, aby s nimi uměl lépe bojovat. Výzkumný tým pod vedením biologa Jana Ženky z Přírodovědecké fakulty JU dosahoval s novým přípravkem úspěšného vyléčení čtyř pětin nádorů u myší.

Ty se podařilo zcela vyléčit a zůstaly proti stejnému typu rakoviny odolné i po návratu nádorových buněk do těla. Terapii vědci zkoušeli u šesti typů zhoubných nádorů včetně rakoviny slinivky s nejvyšší úmrtností.

„Z důvodu léčebné strategie je ale principiálně jedno, který typ rakoviny to je,“ vysvětluje Ženka.

Univerzita musela pro testování nového léčiva najít vhodného partnera pro řadu předklinických i klinických studií. Ty jsou ale velmi náročné jak po výzkumné, tak i po finanční stránce.

„Žádná univerzita pro to není správnou institucí, i kvůli tomu školy často hledají společnosti, které tuto činnost zvládají lépe,“ tvrdí vedoucí kanceláře transferu technologií JU Růžena Štemberková.

Prodlouží život o měsíce

Nakonec se univerzitě podařilo s firmou Bioinova založit společnost zaměřující se na další výzkum léku s názvem BioCanim. Ta se bude snažit převést technologii do klinické praxe. Právě to byla pro vedení přírodovědecké fakulty i celé univerzity priorita s tím, že podobná cesta je dnes jediný způsob, jak výsledek bádání dovést až do stadia přípravku na pultech lékáren.

Pokud se léčivo v klinických studiích osvědčí, může pomoci v léčbě rakoviny po celém světě. Nádorová onemocnění jsou velkou hrozbou, například v USA onemocní rakovinou během života každý čtvrtý člověk a každý pátý až šestý na ni zemře.

Léčby agresivních typů rakoviny v podobě chemo-, radio- či imunoterapie prodlužují život průměrně v řádu měsíců. Nový lék má potenciál měsíce natáhnout na roky či nemoc porážet.