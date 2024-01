Opilý muž se topil v Malši. Když ho kolemjdoucí zachránili, vzal kolo a odešel

Pan Milan venčil v úterý před půl třetí svého psa u Malše na okraji Českých Budějovic, když si poblíž domu číslo 19 v ulici Plavská všiml silně podroušeného, zhruba pětapadesátiletého muže, který kolem řeky vedl kolo.

Náhle muž přes kolo přepadl a zmizel ve vodě. Milan se ještě s jedním mužem, který vše také viděl, pustili do jeho záchrany. Ze břehu se mu pokoušeli hodit vodítko, ale tonoucí ho nebyl schopný zachytit.

Zavolali na tísňovou linku, a když začala muži v řece mizet hlava pod vodou, Milan pro něj do ledové Malše skočil.

„Ta voda, to byl trochu šok, a to nejsem žádná měkota. Také jsem myslel, že na něho dosáhnu, ale najednou byla hloubka a už jsem musel plavat. Chlap začal vypouštět bublinky a mizel mi pod vodou,“ popisoval pan Milan.

V jednom okamžiku dosáhl na mužův batoh, co měl na zádech, a podařilo se mu ho za něj přitáhnout ke břehu. Tam už mu pomohl druhý zachránce a vytáhl muže na břeh. „S ohledem na alkohol, co jsem z něho cítil... no, asi by to bez nás nedal,“ pokračoval Milan.

Oba zachránce překvapilo, že muž vytažený na břeh po chvíli popadl kolo a z místa zmizel.

Milan se šel domů převléci a policistům zavolal, aby se ujistil, zda je muž v pořádku. Toho policejní hlídka našla nedaleko před jeho domem a pro jistotu k němu navedla záchranáře.

„Muž policistům sám řekl, že mu již nic není. V pořádku je však jen díky dvěma skutečným chlapům,“ pochválil zachránce jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.