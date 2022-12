Českobudějovický dopravní podnik hledá řidiče pro MHD v srbském Bělehradě

V Českých Budějovicích by mohli řidiči ze Srbska jezdit od jara roku 2023. Podniku v první části roku řidiči chyběli, teď jich má 226, o dva víc než je nutný plný stav.

„Uvědomujeme si, že celoevropský nedostatek řidičů se nás může vzhledem k vypjatému konkurenčnímu prostředí začít týkat znovu, dále se proto zajímáme o nové možnosti náboru. Nabíráme stále, protože očekáváme odchody do důchodu. Proto jednáme o srbských řidičích,“ vysvětlil ředitel českobudějovického DP Slavoj Dolejš.

Vnímá, že v Evropě řidiči nejsou a nebudou. „Jde o to, že za ty, kteří odcházejí do důchodu, nemáte náhradu. Mladí lidé dnes vůbec nechtějí řidičák, natož aby chtěli řidičák na náklaďák nebo autobus,“ poznamenal ředitel Dolejš.

Městská firma proto oslovila řidiče pracující pro bělehradský dopravní podnik. Chce jich získat šest, zatím dostala od srbských řidičů 20 životopisů. Zájemci musí mít řidičské oprávnění skupiny D a evropský profesní průkaz.

„Chceme to zkusit jako pilotní projekt, jestli to může fungovat. Já si myslím, že se bez cizinců neobejdeme, to je prostě krutý fakt,“ řekl ředitel.

Zahraniční řidiče včetně Ukrajinců testoval podnik již dřív, ale dosud nikoho z nich nezaměstnal. Teď má podnik dva řidiče MHD nad plánovaný stav. Ve firemní autoškole se jich připravuje dalších deset, které už firma zaměstnala. „Podařilo se nám tak zajistit komfortní stav,“ řekl ředitel.

Podnik nabízel zkušeným řidičům náborový příspěvek až 100 tisíc korun nebo služební byty. V první části roku mu totiž řidiči chyběli. Nakonec ale podle Slavoje Dolejše zafungovala především právě zmíněná autoškola. „Třeba na služební byty až tolik zájemců nereagovalo, naopak autoškola se nám dlouhodobě osvědčila hodně,“ řekl před nedávnem.

Od června dostávají zaměstnanci měsíční odměnu 3 000 korun. Všem zaměstnancům vyplatil podnik ve výplatě, která jim přišla v červenci, odměnu 5 000 korun. Zvýšil i odměny za přesčas nebo dělené směny. Platy zaměstnanců stoupnou v podniku od ledna o deset procent. Například řidiči trolejbusů si po započtení pohyblivé složky mzdy vydělají 191 korun za hodinu.

Podnik musí ušetřit 20 milionů

Podnik ale musí zároveň příští rok ušetřit 20 milionů korun. Propustí proto 23 zaměstnanců z různých pozic, vyjma řidičů. Firma bude mít po propouštění kolem 420 zaměstnanců.

Dopravní podnik skončil loni v zisku po zdanění 8,6 milionu korun. Loni svezl 57,6 milionu cestujících. V porovnání s předpandemickým rokem 2019 to bylo téměř o deset milionů méně. Vyplývá to z výroční zprávy. Podnik zajišťuje přepravu ve městě a v 15 okolních obcích.

Například za elektřinu a pohonné hmoty dopravce podle očekávání v roce 2023 zaplatí o téměř 40 milionů korun více. „S počínající ekonomickou krizí musíme v příštím roce počítat s enormními provozními náklady. Službu pro občany budeme moci udržet jen díky ziskům z předchozích let,“ dodal Dolejš.