Vivaldi na voru i měření teploty. Začíná odložený festival v Krumlově

S rouškami, dezinfekcí i měřením teploty počítají pořadatelé Mezinárodního hudebního festivalu (MHF) Český Krumlov. Zahájí ho v zámecké jízdárně koncert Filharmonie Bohuslava Martinů pod vedením dirigenta Leoše Svárovského.

Program nabídne Obrázky z výstavy ruského skladatele Modesta Petroviče Musorgského a Koncert pro violoncello a orchestr h moll Antonína Dvořáka, ve kterém se jako host představí violoncellista Jiří Bárta.

Pořadatelé zrušili vystoupení všech zahraničních umělců. Třináct koncertů se odehraje jen ve vnitřních prostorech, z nichž největší v zámecké jízdárně bude mít kapacitu pro 500 sedících lidí. Další budou v Maškarním sále, Barokním divadle a v klášteře.

Koncertů se však uskuteční celkem čtrnáct. Novinkou je vystoupení Jihočeské filharmonie na voru na Vltavě. Umělci poplují v sobotu 26. září mezi 14. až 16. hodinou mezi Benešovým a Lazebnickým mostem a budou hrát klasiku – Vivaldiho Čtvero ročních dob.

„Naše největší přání bylo festival zachovat a nepřerušit tak osmadvacetiletou tradici. To se nám povedlo. Řekli jsme si, že nečekanou a tíživou situaci zvládneme. Uskutečněním festivalu bychom rádi podpořili i město Český Krumlov a českou hudební scénu. Líbí se nám spojení Krumlova s českými umělci a přizpůsobili jsme tomu celý program,“ uvedl prezident MHF Jaromír Boháč.

V původním termínu od 17. července do 8. srpna v programu ovšem figurovali světoznámí tenorista José Cura, bubeník Billy Cobham, houslistka Leticia Morenová, kytarista Carlos Piňana i Berlínští filharmonici. Jejich vystoupení se pořadatelé pokusí zajistit pro příští ročník. Podle Boháče už jsou dohodnuti s Curou, Cobhamem i Morenovou.

Program MHF Český Krumlov 18. 9. Jiří Bárta (violoncello), zámecká jízdárna (20.00)

19. 9. Pavel Černoch (tenor), zámecká jízdárna (19.30)

22. 9. Bennewitzovo kvarteto, Maškarní sál (19.30)

23. 9. Jiří Bárta, T. Fialová (klavír), zámecká jízdárna (19.30)

24. 9. Balada pro banditu, zámecká jízdárna (19.30)

25. 9. Pavel Šporcl (housle), zámecká jízdárna (19.30)

26. 9. Vivaldi na vorech, koncert na Vltavě (14.00)

26. 9. Filmový večer, zámecká jízdárna (19.30)

27. 9. Pavel Svoboda (varhany), kostel Božího těla (11.00)

29. 9. Katta (varhany), zámecká jízdárna (19.30)

30. 9. Štěpán Rak (kytara), Maškarní sál (19.30)

1. 10. Slavné barokní árie, Barokní divadlo (19.30)

2. 10. Český večer, zámecká jízdárna (19.30)

3. 10. Ivo Kahánek (klavír), Stanislav Masaryk (trubka), zámecká jízdárna (19.00)

Nyní přijedou do Krumlova například tenorista Pavel Černoch, klavírista Ivo Kahánek, violoncellista Jiří Bárta i kytarista Štěpán Rak, Česká filharmonie, PKF – Prague Philharmonia, Jihočeská filharmonie, Severočeská filharmonie Teplice nebo Filharmonie Bohuslava Martinů.

V zámecké jízdárně zahraje 25. září houslista Pavel Šporcl, hobojista Vilém Veverka a PKF – Prague Philharmonia. Společně vzdají hold Johannu Sebastianu Bachovi u příležitosti výročí 270 let od jeho úmrtí a Šporcl se představí i jako dirigent.

Na závěrečný koncert, který se uskuteční v zámecké jízdárně 3. října, přijala pozvání Česká filharmonie v čele s šéfdirigentem Semjonem Byčkovem. Na krumlovský festival se vrátí po 16 letech. Jako její host zahraje Ivo Kahánek Koncert pro klavír, trubku a smyčcový orchestr Dmitrije Šostakoviče.

Koncerty budou streamovat

Víkendové koncerty jsou vyprodané. Lístky se ale neprodávají v předprodeji tolik jako v předchozích letech.

„Musíme respektovat, že lidé čekají do poslední chvíle podle toho, jak se situace vyvine. Bývá to tak teď i u jiných kulturních pořadů, že koupí den předem nebo v den konání,“ řekl marketingový manažer MHF Tomáš Hais.

Pro případ, že by kvůli koronavirovým omezením ještě klesl povolený počet návštěvníků, bude festival největší koncerty streamovat. Diváky by tak ve větším množství oslovil aspoň na dálku. „Streamy budeme dělat v každém případě, z pěti největších koncertů je to už potvrzené,“ sdělil Hais.

Online se budou přenášet zahajovací s Filharmonií Bohuslava Martinů, operní galakoncert Pavla Černocha, vystoupení Pavla Šporcla, filmový večer a český večer, kde se představí Marek Ztracený, Ondřej G. Brzobohatý a Ondřej Ruml.

Více informací k letošnímu festivalu je na www.festivalkrumlov.cz. Mezinárodní hudební festival je v Českém Krumlově od roku 1992. Dosud nabídl 526 koncertů, přijelo na něj přes 12 tisíc umělců ze 40 zemí. Festival navštíví každoročně okolo 20 tisíc lidí.