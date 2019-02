Místo reprobeden teď taháme na pódium pračku, líčí moderátor Marotha

Na pódiu stojí pračka. Před ní poskakuje šílený prodavač elektroservisu v proužkovaném plášti, výrazných brýlích, pantoflích a žehličkou v ruce. Když vyžehlí vlasy svému spoluhráči, chopí se zase baskytary a začne zpívat do mikrofonu, od kterého vede hubice od vysavače.

Tuhle ulítlou show můžete vidět, když vyrazíte na koncert kapely Love Gangsters. Zběsilý prodejce s baskytarou není nikdo jiný než Marotha. Skupinu obnovil se svými spoluhráči před pár lety. S jejich novou stylizací prodavačů elektra je letos čeká Tatramatka tour 2019.



„Moje babička prodávala v elektroservisu a já tam za ní jako malý kluk chodil. Vždy jsem natáhl třeba dvacet praček a všechny začaly najednou řvát. Sám jsem pak měl později jako student praxi v elektru. Když jsme s klukama z kapely Love Gangsters přemýšleli, s jakou image po letech přijít, vymysleli jsme, že budeme prodavači elektra. Místo reprobeden Marshallů teď taháme na pódium pračku. Naše heslo zní: Náš electroservis, vaše spokojenost,“ říká se smíchem 41letý muzikant a moderátor Marek Pavelka, kterému ale nikdo neřekne jinak než Marotha.

V červnu budou s Love Gangsters v Českých Budějovicích předskakovat legendárním Scooter. Před německou taneční skupinou hráli už v roce 2008 v Praze.

Marek Pavelka (41 let) Narodil se 16. ledna 1978 v Českých Budějovicích. Studoval obchodní školu, už před maturitou začal pracovat a hrát v kapelách. Nejprve hrál na baskytaru a zpíval v kapele Crack, kde získal přezdívku Marotha. Potom založil skupinu Lesbo-Nymfo Maniacs, která se přejmenovala na Love Gangsters. S tou vystupuje dodnes. Zároveň hraje v Triu Traktůrek a o víkendech dělá dýdžeje. Desátým rokem moderuje každý všední den od 6 do 10 hodin pořad Rockový ráno na Rock Radiu. Je svobodný, žije v Českých Budějovicích. Ve volném čase rád hraje ping-pong. Každý den chodí na procházky do lesa.

„Tenkrát jsme se minuli v zákulisí s jejich zpěvákem a ten nám ukázal palec nahoru se slovy: Good show. Žádná rajčata na nás tehdy z publika naštěstí nelétala. Jen v jednom článku pak vyšly ohlasy, že zpěvák Love Gangsters s image ženy nepůsobil jako to, co asi fanoušci Scooteru chtěli,“ vzpomíná Marotha na období, kdy se výrazně líčil, nosil náušnice a ženské oblečení.

I když s Love Gangsters hraje elektropop a o víkendech vystupuje jako dýdžej na diskotékách, duší je stále metalák. Dokazuje to se svou další skupinou Metal Mode.

„Hrajeme písně Depeche Mode v metalovém hávu. Nemám rád revivaly kapel, které dosud existují. Proto jsme to pojali takhle. Fanoušci Depeche Mode jsou ortodoxní a chtějí spíš přesnou kopii jejich písniček. Chodí na nás hlavně bigbíťáci,“ líčí Marotha.

„Lidi by neměli tolik chlastat“

Tvrdá muzika ho provází od raného mládí. Průpravu získal v půjčovně hudebních CD, která v 90. letech sídlila v Mariánských kasárnách v Českých Budějovicích. Tam nejprve uklízel, pak byl za pultem a seznámil se tam i s muzikanty z kapely Crack, kde začal v sedmnácti letech hrát na baskytaru.

„Nahradil jsem Honzu Simotu, který nastoupil do Satisfucktion. Kytarista si nemohl zapamatovat moje jméno, tak mi začal říkat Marota. Já si tam přidal H a od té doby mi to zůstalo. Brzy jsem začal v Crack vedle basy i zpívat,“ vysvětluje.

Po rozpadu Crack založil elektropopovou formaci Lesbo-Nymfo Maniacs. „Pojali jsme to ve velkém stylu. Vylepili jsme po městě billboardy s tím, že přijede francouzská porno kapela, a ze zvědavosti přišlo na koncert 300 lidí. Pak už jsme to začali brát trochu víc vážně a časem se přejmenovali na Love Gangsters,“ popisuje.

Vedle jeho aktuálních dvou kapel ho fanoušci mohou vidět i s Triem Traktůrek, se kterým vystupuje v restauracích, na různých oslavách a akcích.

Říká, že před koncerty nepije alkohol. Výjimku však dělá jako dýdžej. „To si musím dát panáka, abych se naladil na vlnu lidí na parketu, kteří jsou vesměs opilí. Stávají se situace, že za mnou vlezou na pódium a říkají: Zahraj Black Or White od Beatles! To, že je to od Michaela Jacksona, jim nemá smysl vysvětlovat, jsou schopní se se mnou hádat. Myslím, že by lidi neměli tolik chlastat, jsou pak zbytečně agresivní,“ přemýšlí.

S jeho životem je už desátým rokem spjaté Rock Radio. Dnes je neodmyslitelnou tváří stanice.

„Před deseti lety za mnou přišel na festivalu v Přeštěnici tehdejší šéf Petr Sznapka s tím, že hledají nějakého magora do vysílání. Pozvali mě do studia, já přečetl zprávu o Divokým Billovi a přijali mě. Neměl jsem absolutně žádnou zkušenost. Začal jsem moderovat nejprve víkendy. Zpočátku jsem měl problém s tím, že jsem moc řval,“ vzpomíná na rozhlasové začátky.

Originální songy k svátku

Brzy přešel do ranního vysílání a dodnes ho mohou Jihočeši slyšet vždy ve všední dny od 6 do 10 hodin. Legendární jsou jeho originální písničky, které hraje posluchačům k svátku.

„Dodnes jsem si nezvykl na vstávání v pět hodin ráno. O víkendech se zase vracím z koncertů nad ránem. Občas mám problémy s hlasem, při moderování se navíc mnohem víc vyřvu než při koncertech. Je to fyzicky náročné. Do toho si musím dělat přípravy o tématech, o kterých budu mluvit,“ dodává Marotha.

„Od dubna přijdou nějaké změny. Budu mít ráno možná ještě jednoho kolegu a připravuju nový pořad, ale víc nesmím prozradit,“ říká Marotha, který si nejlépe vyčistí hlavu od muziky procházkami v lese.

Skoro každý den na ně vyjíždí na Včelnou nebo do zámecké zahrady v Hluboké nad Vltavou. Nově vysílá také od 9 hodin relaci Drť a prť s Martinem Drtinou.