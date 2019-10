Zabezpečení kotlíkových dotací bylo slabé, přesto podané žádosti platí

Mnoho žadatelům se potřebný dokument nedařilo hodiny odeslat. Státní fond životního prostředí (SFŽP) se ale ztotožnil s vyjádřením kraje z konce září, podle kterého se neprokázalo, že by většinu žadatelů předběhla skupina lidí pomocí počítačových programů.

Fond však zároveň upozornil na nedostatečné zabezpečení, které zvolil kraj, a podcenění možného zájmu o dotace.

Jihočeský kraj uvedl, že se celý systém po zahájení příjmu žádostí 23. září potýkal s nebývalým náporem žadatelů, který způsobil výrazné zpomalení systému pro příjem dotací.

Analýzy nezjistily, že by systém zatížily extrémní požadavky ze stejných IP adres nebo že by šlo o vnější útok. SFŽP si od krajského úřadu vyžádal seznam IP adres s časem podání, ztotožnění vybraného vzorku žádostí s příslušnou IP adresou a auditní logy serverů. Na základě analýzy se fond ztotožnil s vyjádřením kraje.

„Zároveň musíme konstatovat, že krajem zvolené zabezpečení proti takzvaným robotům nebylo dostatečné, a zejména musíme poukázat na výrazné podcenění možného zájmu o kotlíkové dotace,“ napsal fond.

Nedostatečné zabezpečení a následné výpadky systému z důvodu přetížení informačního systému podle fondu vedly ke ztížení možnosti podat žádost, ale všem žadatelům ve stejné míře.

„SFŽP dospěl k závěru, že s ohledem na zjištěné skutečnosti nedošlo k diskriminaci určité skupiny žadatelů, což by mohlo vést ke zrušení výzvy,“ konstatoval fond.

Zlepšete zabezpečení, apeluje na úřady fond

Apeluje ale na krajské úřady, aby nepodceňovaly technickou stránku podání žádostí, systém dostatečně zabezpečily proti automatizovanému podání a posílily kapacity serverů.

„Věděli jsme, že nápor uživatelů bude dramatický. Nechali jsme si i výraznou technickou rezervu, ale zájem byl neuvěřitelný. Systém nezkolaboval, jen měl výrazné zpomalení,“ reagoval po vypuknutí problému v Jihočeském kraji vedoucí krajského odboru informatiky Petr Vobejda.

Problémy rozzlobily stovky lidí, kteří doufali, že mohou získat dotaci. Kraj ve třetí vlně rozdělí na kotle a další vytápěcí zařízení 302 milionů korun.



Jen první den dorazily do odpoledne, kdy už systém fungoval lépe, asi čtyři tisíce žádostí. Velká část z nich však mohly být duplicity, některé přišly ještě vícekrát.

Systém je nastavený tak, že čím rychlejší podání, tím větší šance na úspěch. Kraj počítal s tím, že uspokojí přibližně tři tisíce žadatelů.

„Nebyla narušená transparentnost podávání žádostí. Nikdo nezastírá, že to nešlo úplně ideálně. Všichni ale měli stejné podmínky, na tom trvám,“ sdělil v září František Beránek, vedoucí oddělení správy aplikací. S variantou, že by kraj vše zrušil a výzvu zopakoval, hejtmanství nepočítalo.



Někomu trvalo podání žádosti třeba šest hodin, jiní to vzdali, další měli štěstí a podařilo se jim to už ráno, ale i tak museli absolvovat třeba deset pokusů. „Proč to v jiných krajích fungovalo, ale tady ne? Hlavně, že administrátoři na seminářích ubezpečovali, že je to podchycené,“ zmínila jedna z žadatelek Bohumila Havlová.

V dalších reakcích lidé zmiňovali, že jim po způsobených potížích celá věc nepřijde spravedlivá. Někteří se připravovali podávat oficiální stížnosti. „My se jimi budeme standardně zabývat,“ dodal Lukáš Glaser, vedoucí krajského odboru legislativy a vnitřních věcí.

Nápor žadatelů byl tak silný, že několik hodin také nefungovaly ani samotné stránky Jihočeského kraje.