Petice za kavárnu v autíčku v Budějovicích má přes dva a půl tisíce podpisů

Když David Dvořák v roce 2012 zakládal na Sokolském ostrově v bílé dodávce kavárnu Coffee on the GO, nejspíš nečekal, že se postupem času stane jedním z nejnavštěvovanějších míst v Českých Budějovicích.

Po necelých deseti letech však bude muset její provoz ukončit. Město tam plánuje vybudovat nový komplex z lodních kontejnerů.

Informaci o chystané modernizaci místa, kde kavárna stojí, včetně přilehlých tenisových kurtů, město zveřejnilo na konci října.

„Jedno z nejoblíbenějších míst naráží na limity svého využití, a město se proto rozhodlo reagovat na obrovskou poptávku tím, že rozšíříme zázemí pro návštěvníky, kteří na Sokolský ostrov přicházejí,“ uvedl tehdy náměstek primátora Juraj Thoma.

Dvořákovi došlo, že bude muset své podnikání kousek od historického centra ukončit. „Nechtěl jsem ale jen tak odejít, chtěl jsem ten svůj příběh nějak převyprávět a zviditelnit ho,“ řekl k článku, který o pár týdnů později vyšel na internetu. „Ten měl všechno zakončit. Pak jsem se chtěl přihlásit do výběrového řízení na provozovatele nového komplexu,“ dodal Dvořák.

Všechno ale změnili lidé, kteří se krátce nato začali Dvořákovi ozývat. „Bylo jich opravdu hodně a psali mi, že moji kavárnu na ostrově chtějí a že bych měl sepsat petici, kterou určitě podpoří,“ prohlásil.

Tak je poslechl. A za necelé tři dny od jejího zveřejnění na petice.com ji podepsalo přes 2 700 lidí. A další podpisy přibývají. Náměstek Thoma na dotaz, jak se město k petici postaví, odpověděl, že o ní nemá žádné informace.

„Myslím si, že snaha a píle pana Dvořáka by neměla být po tolika letech odměněna ignorací, likvidací a nevděkem,“ stojí u jednoho z podpisů.

„Autíčko je pro mě symbol Sokoláku. To tam musí zůstat! Krásné originální místo, co má svoje kouzlo a duši,“ zní v dalším komentáři.

Petici podpořil i Michal Svoboda, který si z dětství ostrov pamatuje jako ponuré místo, kde se zdržovaly pochybné existence. „Jsem rodákem z Budějovic a vždy mě mrzí, když něco zavedené, co mají lidé rádi, musí skončit pro vyšší zájmy,“ řekl.

Nový komplex má vyrůst už v dubnu

Za peticí však nestojí jen kavárník David Dvořák. K jejímu sepsání se připojil také Lukáš Michal, provozovatel klubu K2, který sídlí v nedaleké sokolovně. Sám je dlouhodobě nespokojený s tím, jak se radní stavějí k organizátorům kulturních akcí ve městě.

„Deset let se na Sokolském ostrově o něco snažíme. Pak přijde město s tím, že to bude dělat lépe a že je to potřeba,“ podotkl. Podle něho by se však mělo zabývat jinými záležitostmi, které jsou skutečně potřebné, a ty funkční neměnit.

V minulosti už se mu prý několikrát stalo, že krátce před pořádanou akcí, kterou měl městem schválenou a dostal na ni i grant, přišlo vyrozumění o tom, že se konat nemůže. Důvodem bylo například rozhodnutí nepronajmout pozemky pro postavení pódia a venkovních barů. Nebo město na poslední chvíli zamítlo vjezd aut, která měla techniku na ostrov dopravit.

Proto je součástí petice také podpora kultury. „Chceme ji společně s Davidem Dvořákem odnést na radnici s tím, že se jedná především o zájem obyvatel Budějovic. A radnice by tu měla být pro občany, nikoli naopak. Měli by na to určitě nějak zareagovat,“ uvedl Michal.

Nový komplex má na Sokolském ostrově vyrůst už v dubnu příštího roku. Kromě dvou kaváren tam mají být také toalety a zázemí pro půjčovnu vybavení pro vodní sporty. Podobný model už město využilo v případě stánku U Tří ptáků v parku Stromovka.