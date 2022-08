Učitelka na rodičovské píše knihy, které pomáhají dětem s mluvnicí

Někdo je rád, když při rodičovské dovolené zvládne péči o dítě a do toho vést domácnost. Ale jsou i tací, kteří u toho dokážou pracovat, nebo se věnovat nejrůznějším projektům.

A právě to je případ 30leté Lucie Filsakové z Člunku na Jindřichohradecku. Ta zvládla napsat několik knih a cvičebnic, které pomáhají žákům na prvním i druhém stupni. Nakladatelství Fragment jich vydalo už osm a další je na cestě.

„Začalo to před čtyřmi lety, když jsem ještě učila na základní škole v Kardašově Řečici. Tehdy pomalu odcházeli deváťáci a připravovali se na přijímací zkoušky na střední školy. Já jsem přitom viděla, že by někteří potřebovali nějakého jednoduchého a srozumitelného rádce k pravopisu,“ popisuje usměvavá učitelka.

Rozhodla se proto, že zkusí vytvořit knihu, která se tomuto tématu bude věnovat. „Důležité pro mě bylo, abych ji udělala co nejpřehledněji, aby skutečně fungovala jako praktický pomocník. To se, myslím, nakonec povedlo. I podle ohlasů, které jsem dostala,“ konstatuje.

Když měla prvotinu hotovou, řekla si, že by mohla být užitečná i jinde než jen u jejích žáků. A tak dlouho neváhala a obeslala několik nakladatelství. Zpět se ozvala hned tři. „Nakonec jsme se dohodli s Fragmentem, který s tím má velké zkušenosti. A v roce 2019 vyšla první knížka,“ upřesňuje.

Pak ve škole skončila, protože se jí měla brzy narodit holčička Maruška. To ji však od její nové aktivity neodradilo, spíše naopak. Vždy si dokázala najít čas, aby mohla pracovat na něčem novém.

„On to nebyl zase až takový problém, manžel si vzal Marušku a já se mohla pustit do práce. Většinou jsem na přípravu potřebovala několik týdnů,“ říká.

Od září nastoupí do nové školy

Dnes už má vydané Diktáty a doplňovačky na doma i do školy pro druhou a třetí třídu – i čtvrtou a pátou – nebo třeba Přípravu na přijímací zkoušky na SŠ, kde je 30 testů českého jazyka na téma práce s textem. „Dětem dělá také problémy psaní malých a velkých písmen, a tak se jedna z publikací věnuje právě tomu,“ doplňuje.

Největší radost jí udělá, když kniha opravdu pomůže a usnadní žákovi pochopení složitostí českého jazyka, jichž je opravdu hodně. Lucii Filsakovou teď čeká další životní etapa, od září nastupuje do nové základní školy, tentokrát v Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar.

„Budu učit český jazyk a výtvarnou výchovu, opouštím tak dějepis; snad mi nebude moc chybět,“ očekává.

S psaním dalších knih a pomocníků pro žáky však nechce přestat. „Mám spadeno na interpunkci a větný rozbor. Určitě z toho nechci vypadnout, protože mě to baví. Snad to zvládnu, i když už budu chodit do práce,“ věří.