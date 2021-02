Horkovod z Temelína nejspíš dostaví jiná firma, dodavatel je v insolvenci

Je tak téměř jisté, že firma nedokončí stavbu tepelného přivaděče za odhadem 1,5 miliardy korun. Projekt je rozestavěný a nyní stojí, což bude jen znamenat další vícenáklady.

Dlouhodobě plánovaná akce tak nabírá další nepříjemné zpoždění. První dodávky tepla měly do Budějovic z elektrárny dorazit už loni se zahájením topné sezony. MF DNES má k dispozici úřední záznam, který potvrzuje, že sama společnost Tenza na sebe podala insolvenční návrh.

Celá věc do obrovského problému dostává desítky subododavatelů, kteří měsíce čekají na své peníze od hlavního zhotovitele. V jednom případě to má být například dluh 130 milionů korun, v jiném deset, pak třeba devět milionů. Pro některé subdodavatele to tak může znamenat ohrožení samotného fungování jejich firem.

Společnost ČEZ, která je investorem projektu, teď pravděpodobně přistoupí k vyhlášení nového tendru na dokončení stavby. Vyplývá to i z vyjádření ČEZu.



„Bohužel se nepodařilo nalézt právně schůdné řešení, nyní proto v souladu s platnými zákony předpokládáme na dokončení projektu vyhlášení zadávacího řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek,“ uvedl mluvčí ČEZu Marek Sviták.

Rozestavěných je v současné době 2,5 kilometru horkovodu. MF DNES už loni v září informovala o zpoždění projektu za stovky milionů korun a před pár týdny redakce zjistila, že už dříve Tenza vyhlásila mimořádné moratiorium.



Tenza žádala o moratorium podle Lex covid

Tenza už v srpnu požádala o vyhlášení moratoria za pomocí zákona Lex covid, tedy o odklady platnosti.

„Došlo k posunu platebních milníků na některých významných projektech,“ uvedla mimo jiné za Tenzu Barbora Vraná, vedoucí oddělení propagace. Zjednodušeně to znamená, že společnost nezaplatila za některé práce na výstavbě tepelného napáječe – horkovodu a pak také na výměníkových stanicích přímo v elektrárně.

Výsledek je takový, že jsou z toho obří dluhy směrem k subododavatelům. Minimálně od léta se snažila Tenza situaci řešit, jenže marně. „Bohužel ani za podpory a spolupráce věřitelů, bankovních institucí a dalších dotčených stran se po několika měsících intenzivních a náročných vyjednávání nepodařilo nalézt variantu přijatelnou pro obě strany,“ konstatovala Barbora Vraná.

„Podání insolvenčního návrhu je jednou z možných variant,“ potvrdila

před pár týdny Vraná. ČEZ následně upřesnil, že z celkových 26 kilometrů potrubí je hotovo 17 kilometrů, rozpracovaných zůstává 2,5 kilometru.

„Vzhledem k přerušení prací ze strany dodavatele nemůžeme termín dokončení předjímat,“ zmínil Marek Sviták, mluvčí Jaderné elektrárny Temelín.

„Situaci posuzujeme, další koky by bylo předčasné předjímat. Určitě budeme postupovat s péčí řádného hospodáře,“ pokračoval mluvčí. ČEZ zdůraznil, že on řádně a včas plní všechny závazky podle smlouvy.



Obyvatelé Českých Budějovic o teplo nepřijdou

Pro samotné obyvatele krajského města tento problém neznamená nic. Topení budou mít horké tak jako tak a Teplárna České Budějovice jim bude dodávat stejně jako doposud. Ani jí však samozřejmě nejsou tyto komplikace lhostejné.

Smlouvu o dodávkách tepla podepsaly ČEZ a Teplárna České Budějovice na konci roku 2018. Podle ní bude jihočeská elektrárna dodávat teplo krajskému městu minimálně dvacet let. Životnost samotného potrubí je ještě delší. Kolik stavba stojí, nikdo přesně nesdělil, ale odhady byly více než miliarda korun.

Počítá se s tím, že Temelín pokryje zhruba 30 procent českobudějovické výroby tepla. Zbytek zajistí teplárna z vlastních zdrojů.