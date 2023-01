Boj o město kultury se Budějovicím komplikuje, radnice kritizuje přihlášku

Přihláška krajského města dokázala svým neotřelým přístupem zaujmout mezinárodní komisi. Ta pak České Budějovice vybrala jako jednoho ze dvou finalistů, druhým je Broumov. Nové vedení radnice ale až takové nadšení nesdílí. Postrádá v přihlášce stavební projekty a chce ji tak výrazně předělat.

„Rozpočet kandidatury je přibližně jedna miliarda korun. Samo město by se na něm mělo podílet částkou zhruba půl miliardy, zbytek doplatí stát a kraj. V těchto plánech ale není zahrnutý ani jeden takzvaný tvrdý projekt, všechny jsou jen měkké kulturní projekty, po kterých tady vůbec nic nezůstane,“ nelíbilo se hejtmanovi kraje a městskému radnímu Martinu Kubovi (ODS).

Podle současného vedení města by se do přihlášky měla začlenit alespoň rekonstrukce Kulturního domu (KD) Slavie a výstavba nové budovy Alšovy jihočeské galerie na Senovážném náměstí. „To jsou ty nejzásadnější projekty a lze je řešit tak, aby do přihlášky časově zapadly,“ konstatoval hejtman.

Tyto informace však úplně nekorespondují s tím, co se píše v samotné přihlášce na EHMK, kterou město podalo již loni v září. V té je infrastruktuře věnovaných hned několik kapitol a počítá se v ní i s výstavbou nové budovy Alšovy jihočeské galerie (AJG) i rekonstrukcí KD Slavie.

Přípravný tým, který má kandidaturu na starost, ale neklade důraz na výstavbu těchto budov. Soustředí se na to, jak vytvořit funkční a živé kulturní prostředí, v němž by tyto instituce mohly samostatně a bezproblémově fungovat.

Na Slavii chtějí využít dotaci

To potvrdil i bývalý náměstek primátora Juraj Thoma (Občané pro Budějovice). „Zastupitelé schválili Kulturní strategii města, ve které se zavazují, že do kultury půjde devět procent z městských příjmů. Zároveň je v ní několik rozsáhlých investičních projektů včetně rekonstrukce KD Slavie. Veškeré tyto projekty bychom ale dělali, i kdyby město na EHMK 2028 nekandidovalo. Přihláška tak vznikla zejména proto, aby staré i nové kulturní instituce naplnila kvalitním obsahem,“ vysvětlil Thoma.

Dodal, že ačkoli je kandidatura s kulturní strategií provázaná, neznamená to, že se bude výstavba kulturních institucí financovat primárně z jejího rozpočtu. „Například na opravu Slavie se počítá s dotací a nová budova AJG je investicí kraje, která s kandidaturou neměla původně nic společného. Nevidím tedy důvod, proč by se nyní její stavba měla hradit z peněz určených na EHMK,“ ohradil se Thoma.

Členové přípravného týmu pak zdůrazňují, že největší předností budějovické přihlášky, kterou komise ocenila, je právě to, že počítá s již existujícím zázemím a zároveň plánuje naplňovat obsahem instituce, které by měly do roku 2028 ve městě vzniknout. Zázemí se tak v kandidatuře snaží budovat, zlepšit a upevnit pomocí spolupráce kulturních organizací, propojování zdánlivě nesourodých institucí či možností spolupráce pro běžné občany.

Už v přípravné fázi tak po městě jezdila třeba kulturní a turistická kancelář, která sdružovala sousedské komunity v jednotlivých čtvrtích, učila je, jak se zapojit do městské kultury, a informovala o přínosech budějovické kandidatury. Uskutečnilo se také několik workshopů, kde zástupci jednotlivých institucí řešili možnosti propojení a spolupráce.

Budou jednat s ministry

Současné vedení radnice je i přesto rozhodnuté, že podoba přihlášky se před začátkem finálního kola musí zásadně proměnit. Odůvodňuje to i nezodpovědným zacházením s financemi, kterého se mělo dopustit předešlé vedení města.

Podle náměstka primátorky Petra Maroše (ODS) bývalá koalice v rozpočtu pro kandidaturu počítá s penězi od kraje i státu, které nemá vůbec jisté. „Dle přihlášky se má na uskutečnění Evropského hlavního města kultury podílet i kraj, a to částkou okolo 150 milionů. Zástupci kraje ale říkají, že nic takového nepřislíbili a že se s nimi o tom nikdo minimálně dva roky nebavil,“ vysvětlil Maroš.

Nyní tak vedení města pracuje na zahájení jednání s ministrem financí a ministrem kultury, aby se dohodli, kolik peněz na kandidaturu stát a kraj přispějí a v jakém poměru je rozdělí na měkké a tvrdé projekty. „Pokud rozpočet projde v současné podobě, ohrozí to chod celého města,“ upozornil Kuba.

Ministr kultury Martin Baxa při vyhlášení vítězů prvního kola připomněl plzeňskou kandidaturu na EHMK. Doplnil, že to byly právě rozsáhlé tvrdé investiční projekty, k nimž se město v přihlášce zavázalo, které celou soutěž zkomplikovaly a výrazně zasáhly do městského rozpočtu.

Problémem pak mohou být i limity samotné soutěže, jak upozorňují členové přípravného týmu. „Mezi prvním a druhým kolem dochází k rozpracování původní přihlášky a optimalizaci navrženého rozpočtu v souladu s vedením města. Pokud však nechceme ohrozit šanci na získání titulu, je potřeba, aby finální přihláška vycházela z konceptu schváleného v prvním kole, splňovala všechna hodnoticí kritéria a měla také plnou politickou podporu. Proto se zástupci města řešíme její úpravu tak, aby tyto parametry naše přihláška splňovala,“ vysvětlila Hořejší.