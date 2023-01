Spor na budějovické radnici kvůli opravě Slavie. Projektu hrozí krach

Osud KD Slavie je sice nejistý, ale architekt Jan Proxa, který se podílel na vítězném návrhu na jeho rekonstrukci, věří, že město akci dokončí i v případě, kdy cena překročí jejich odhady. „Pro projekt se toho udělalo až moc na to, aby se vše zahodilo,“ míní.

Sledujete dění okolo Slavie?

Ano, stále se na projektu podílím.

Co říkáte možnosti, že by se oprava kvůli rostoucí ceně stopla?

To by pro nás byl šok a byl bych opravdu zklamaný. Ale osobně si myslím, že se projekt do rozpočtu vyčleněného městem vejde. Nyní totiž neexistuje jiný odhad ceny, než je ten náš, a to 514 milionů bez DPH. Jiná částka je podložená pouze strachem ze zdražení materiálu, které přišlo se začátkem války. Situace ve stavebnictví se nyní stabilizuje a je možné, že ceny nebudou mít na projekt tak negativní dopad. Jinak ale můžu říct, že zástupci města k věci přistupují profesionálně a snaží se najít uspokojivé řešení.

Jsou v projektu místa, kde lze hledat úspory?

Určitě tam jsou a my je hledáme. Není ale vhodné, abych o tom mluvil před koncem výběrového řízení a bez vědomí města.

Jaké jsou přednosti projektu a proč by se mělo v plánované rekonstrukci pokračovat?

Slavie stojí v centru a dlouhodobě chátrá. Náš projekt může stavbě vrátit ztracenou slávu, ale navíc stavbu opět začlení do městského života. Vzroste tak atraktivita celého okolí.

Kolik práce by při zrušení projektu přišlo vniveč?

Na projektu pracujeme několik let, dohromady se na něm podílelo okolo šedesáti lidí. Za projekční a doprovodné práce město zaplatilo asi 45 milionů, to vše by bylo k ničemu.