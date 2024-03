Místo Družby měly stát byty, ale bývalá známá písecká diskotéka dál chátrá

„Vize to byly opravdu velké. Investor, jímž byla developerská firma Urban Survival, nám je v roce 2022 představil a my jsme na žádost investora iniciovali změnu územního plánu. Ta měla lokalitu změnit z dosavadních ploch občanské vybavenosti na plochy smíšené, které jsou pro developery atraktivnější. Proto jsme se tuto změnu rozhodli dokončit i po krachu investora a zbylé náklady ve výši asi 100 tisíc korun doplatit z prostředků města,“ přiblížil starosta Písku Michal Čapek (ANO).

O tomto kroku rozhodli písečtí zastupitelé na svém únorovém zasedání. Místostarostka Petra Trambová (Pro Písek) na něm své kolegy informovala, že už nyní se o lokalitu zajímají nový investoři a změna územního plánu je proto žádoucí.

„Přispěje to ke zlepšení situace. Město má navíc v lokalitě své pozemky, takže jakýkoliv investor bude muset s radnicí jednat,“ uvedla s tím, že vyjednávací pozice města je v tomto případě velice výhodná. Stejný názor měl i její stranický kolega a městský radní Luboš Průša. „Mně se zdá logické dokončit proces změny územního plánu. Není to proti zájmům města a zvyšuje to variabilitu využití celé lokality,“ naznačil.

„Pokud se najde investor, který uchopí celou lokalitu, určitě to zkrášlí příjezd do města. Zvýší se tím počet bytů a navýší se možnost služeb pro celé sídliště,“ doplnil zastupitel Tomáš Freiberg (ANO).

I přes dokončení změny územního plánu a zájem potenciálních investorů však město připouští, že žádné konkrétní kroky na využití Družby a přilehlých prostorů samo nemá. Starosta navíc ani nevidí jako reálnou možnost, že by budovu odkoupilo město či kraj. A to i přesto, že v minulosti již radnice dvakrát majitele Družby oslovila s možnostmi jejího dalšího využití. Poprvé tam město chtělo vybudovat parkovací dům, podruhé sportoviště.

Současný zájem možných investorů krotí také samotný majitel Jaroslav Lískovec, který teď už budovu prodat nechce a svůj další postup zatím rozmýšlí. Tvrdí, že ho zatím žádný kupec neoslovil, a on tak zvažuje tři možnosti: obnovení provozu, změnu účelu budovy, nebo prodej.

„Chtěl bych, aby sloužila lidem“

„Provoz restaurace a diskotéky zvládnu obnovit do měsíce. Diskotéky bych pořádal třeba jednou do měsíce, zájem by určitě byl. Už se mi to ale nechce dělat. Mám svůj věk, nejsou tu kapacity pro parkování a noční zábava by mohla vadit místním na sídlišti,“ myslí si Lískovec.

Byl by rád, kdyby Družba, která je podle něj kulturně i historicky významná, mohla dál stát. Prodej by však znamenal, že by do jejího dalšího osudu nemohl zasáhnout a stavba by šla nejspíše k zemi.

„Nejraději bych změnil účel jejího využívání, aby Družba mohla opět sloužit lidem. V takovém případě by ale byla nutná oprava vnějšího pláště, který je na dnešní poměry nevyhovující. Kdyby se stavby ujal například krajský úřad, mohl by ji využívat domov dětí a mládeže. To by se mi zamlouvalo ze všeho nejvíce,“ zamyslel se Lískovec.

Tuto možnost však starosta, který se zástupci domu dětí a mládeže jednal, zcela vyloučil. „Je to nereálné. I kdyby chtěli, nepůjde to kvůli hygieně. Oni pro své prostory potřebují pravidelné větrání a dostatek světla. Tyhle podmínky Družba nesplňuje,“ upřesnil.

Spolupráci s krajem však zcela neodmítl. „Prostory jsou to opravdu ohromné a reprezentativní. Zároveň je pro nás stavba estetickým i funkčním problémem. Chtěl bych slyšet názory kolegů a uvažuji, že s nimi osud Družby proberu na příštím zasedání zastupitelstva,“ sdělil starosta s tím, že je zde i možnost zahájit jednání s krajem či státem.

Výstavba Společenského centra Družba začala v 80. letech minulého století. Sloužilo pro restaurační provozy, jako učňovské středisko a pořádaly se v něm plesy, kulturní akce a stranické konference. Později se majitelem stal Jaroslav Lískovec, který do Družby přenesl své podnikání z píseckého „rokáče“ a v Družbě provozoval největší regionální diskotéku. Nyní je stavba několik let uzavřená a bez využití chátrá.