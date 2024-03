Hráč u kouče nesmí cítit slabost. Jak budějovický trenér dobýval Ameriku

Respekt si získal při tréninku s budoucími hvězdami amerického fotbalu. „Oni by okamžitě poznali, že na to nestačíte. Taky nám to bylo řečeno, že jakmile hráči vycítí nějakou slabost, tak je konec a jdeme z kola ven,“ popisuje 30letý Kodras, který v Českých Budějovicích působí s týmem trenérů ve Staca gymu.

Když se vám naskytla taková příležitost na stáž v zámoří, neváhal jste?

Vůbec ne. Okamžitě jsem toho využil, protože mi možnosti v předchozích letech překazil covid. Zkonzultoval jsem to s rodinou a šel do toho.