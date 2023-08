Inženýr Uhlíř? Místostarosta Krumlova hájí titul, který používá přes 25 let

Podezření, že se místostarosta Dalibor Uhlíř na svých webových stránkách i ve volební kampani prezentoval titulem, který ve skutečnosti nikdy nezískal, začali Krumlovští zveřejňovat na sociálních sítích. Pouze v jejich prostředí kauza vydržela přes dva týdny. Místní tak pobouřila lhostejnost, s kterou radnice k celému problému přistoupila.

Do debaty se zapojili i někteří zastupitelé. Vášnivé dohady pak vyvrcholily výzvou, že pokud někdo stále nevěří v pravost získaného diplomu, může se na něj zajít podívat do Uhlířovy kanceláře. Jedna z diskutujících Lucie Kozáková tuto nabídku přijala.

„Při setkání jsme si o všem pohovořili a on mi ukázal svůj titul MBA (Master of Business Administration), který v 90. letech získal na ostravské pobočce americké univerzity Newport University (NU). Předložil i dopis, v němž se psalo, že získal titul inženýr v oblasti ekonomiky a managementu. Ten považoval za nostrifikační doložku,“ vyprávěla Kozáková.

Doplnila, že Uhlířovi ukázala svůj vlastní diplom, aby viděl očividné rozdíly, a snažila se mu vysvětlit, že předložený dopis jako nostrifikační doložka nemůže obstát. „Uzavřela jsem to tím, že si stále myslím, že titul Ing. užívat nemůže a že by z toho jako politik měl vyvodit důsledky. On sdělil, že vše nechá patřičně prověřit,“ popsala.

To ve svém vyjádření potvrzuje i samotný Uhlíř, jenž se pravost svého diplomu snaží obhájit pomocí zmíněné doložky a dřívější spoluprací mezi NU a Technickou univerzitou v Ostravě (TUO), která mu měla udělení diplomu zprostředkovat.

Jak také připomíná, pochybnosti nad titulem nevznesly ani české úřady, které mu titul na základě předložených dokumentů zapsaly do občanského průkazu.

„Samozřejmě jsem věděl, že nastupuji ke studiu, které je organizované pobočkou americké univerzity, ale propojení mezi NU a TUO bylo zjevné a zřejmé na první pohled. Kvalitu studijního oboru pak dokládá i fakt, že jsem se díky tomu dostal do předsednictva České společnosti ekonomické,“ napsal ve vyjádření Uhlíř.

Zastupitelé budou kauzu řešit 31. srpna

Ten celou kauzu považuje za účelovou a hodlá se proti ní bránit. Kvůli nařčení se obrátil na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jakožto nejvyšší autoritě v Česku v oblasti vzdělávání s žádostí o vyjádření k této situaci. Oficiálně také připravuje žádost na ambasádu USA, protože se jednalo o pobočku americké univerzity, která již na území Česka nepůsobí.

Podle vyjádření, které MF DNES poskytly oslovené instituce, není potvrzení pravosti dokumentu ani zdaleka tak jisté, jak Uhlíř uvádí.

„Dle dostupných informací daná osoba na titul nárok nemá. NU nikdy nebyla českou soukromou vysokou školou. Inženýr je český akademický vysokoškolský titul, který může udílet jen česká veřejná nebo soukromá vysoká škola, nikoliv zahraniční univerzita. Pokud se ukáže, že se jedná opravdu o titul MBA, hrozí dotyčnému postih pět tisíc korun za neoprávněné užití titulu,“ uvedla za ministerstvo Aneta Lednová.

Uhlířovu verzi pak vyvrací také TUO. „V minulosti ani nyní neevidujeme žádnou spolupráci v podobě studia nebo vzájemného udílení titulů mezi námi a NU,“ sdělil za ostravskou univerzitu Petr Ptašek.

Krumlovský starosta Alexandr Nogrády (ANO) konstatoval, že Uhlíř má v koalici na radnici důvěru a pravost svého titulu by měl veřejnosti i kolegům dokázat na zasedání zastupitelstva 31. srpna.