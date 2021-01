Byla to první soukromá cukrárna v Budějovicích, kvůli covidu skončila

„Při druhé vlně pandemie jsme stáli před otázkou – má to vůbec cenu? Nakonec jsme se rozhodli rychle. V této složité době bez záruk jsme těžko hledali sílu pokračovat,“ vysvětluje provozní Milena Krobová.

Její matka, sedmasedmdesátiletá Miluše Bajerová, si přesně pamatuje na 15. srpen roku 1992. Tehdy Sluníčko otevřela, byla to první soukromá cukrárna v krajském městě. Vyučila se jako cukrářka specialistka, je to její celoživotní povolání. Na chodu se podílela až do konce, přestože už je v důchodovém věku.