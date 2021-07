Rukojmí v Budějovicích držel recidivista, v prodejně zanechal spoušť

V obchodě s tabákem byl den po události nepořádek. Kromě rozházených věcí si kolemjdoucí ráno mohli všimnout například zničené výlohy.

„Uklízíme, je tu spoušť. Ten člověk se chtěl nějak zabarikádovat věcmi,“ kroutila hlavou zaměstnankyně prodejny, která si nepřála uvést jméno.

To hlavní ví ona i její kolegové od středečního večera. Žena, kterou držel muž jako rukojmí, není v ohrožení života. „Dostali jsme ve večerních hodinách zprávu, že je v pořádku. To je nejdůležitější,“ přidala.

Policie odpoledne zveřejnila nové informace ke středeční události .



„Případ násilného jednání jednačtyřicetiletého muže, který na náměstí Přemysla Otakara II. zadržoval v jednom z obchodů ženu středního věku, převzali k dalšímu šetření jihočeští kriminalisté. Ti ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu braní rukojmí,“ informovala policejní mluvčí Lenka Krausová.

Muž bude obviněn a vyšetřovatelé podají podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby. „Je to recidivista s trestní minulostí. Co bylo motivem agresora, zatím není zřejmé,“ přidala Krausová.

Zásah trval necelou hodinu, během které držel muž ženu jako rukojmí. Na místě byly desítky policistů včetně zásahové jednotky a vyjednávačů.

„Diskuze s mužem evidentně kvůli jeho zmatenosti a zvláštním požadavkům nespěla k závěru, navíc vyjednavač zjistil, že žena je zraněna. Ve vhodném okamžiku tak provedli policisté proti muži zákrok. Agresora zpacifikovali a ženu, která byla zraněna, předali do péče záchranářům,“ informoval ve středu policejní mluvčí Milan Bajcura.