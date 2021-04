Památkáři se snaží zachránit před zbouráním železniční most přes Orlík

Správa železnic (SŽ) hned vedle chystá za více než půl miliardy úplně nový most a udržovat ten historický nehodlá. Pro dnešní provoz vlaků už se příliš nehodí, technický stav není ideální a další údržba by stála SŽ hodně peněz.

Do věci se tak vložil Národní památkový ústav (NPÚ). Hodlá usilovat o opětovné prohlášení unikátního železničního mostu za kulturní památku. Tou byl od roku 1988, ale status ztratil před několika lety. Přesně v roce 2016, a to vinou administrativní chyby při zápisu do státního seznamu kulturních památek.

Pokud nyní bude NPÚ se svou žádostí úspěšný, stavbu to zachrání. I tak potom bude nutné investovat miliony korun do oprav a údržby, aby mohla sloužit třeba alespoň pro chodce a cyklisty.

„O historických a památkových hodnotách není sporu. Ve své době patřil k nejvyšším mostním stavbám v Rakousku-Uhersku,“ zdůraznil Daniel Šnejd, ředitel českobudějovického odborného pracoviště NPÚ. Je to také první železniční most na našem území, který postavili bez lešení pouze metodou letmé montáže.

„Z doby výstavby zůstala bez výraznějších změn zachovaná jak ocelová konstrukce, tak mostní pilíře,“ upozornil Šnejd.

Pro mnohé impozantní stavbu klenoucí se přes řeku Vltavu nedaleko osady Červená postavili v letech 1886–1889 jako součást Českomoravské transverzálky spojující Plzeň s Brnem.

Památkové hodnoty a technologická jedinečnost konstrukce pak vedly k zápisu mezi památky. Zástupci NPÚ připomínají že podobných cenných železničních staveb v důsledku modernizace tratí ubývá. V Jihočeském kraji takto zmizel most v Holubově na Českokrumlovsku, Sudoměřicích u Tábora či Bavorovicích u Budějovic. Likvidace toho u Červené by podle památkářů znamenala ztrátu jedné z dominant vltavského údolí.

Kraj převzetí odmítl

Správa železnic hledá zhotovitele nového mostu už podruhé. Poprvé se tendr nepodařilo dotáhnout.

Vítězná firma má vybudování nového a odstranění toho stávajícího zvládnout za cenu ve výši 544 milionů korun bez daně.

„Původní ocelová konstrukce z roku 1889 je v nevyhovujícím stavu a limituje nasazení některých typů vozidel na celé trati Tábor–Písek,“ zmínil Dušan Gavenda, mluvčí SŽ.

Před několika týdny o osudu stavby jednali také krajští zastupitelé. Ve hře bylo, že by most převzali. Byla k tomu však jen malá vůle, a to především z finančních důvodů.

„Je to hezká představa, že bychom ho převzali do vlastnictví a opravili. Bohužel v podstatě nereálná. Stovky milionů korun prostě kraj k dispozici nemá. Obzvlášť v dnešní době,“ reagoval hejtman Martin Kuba.

Pokud je most památkou, tak se o něj podle jeho slov z principu nemá starat kraj, ale stát, který je jeho vlastníkem. K tomu zástupci hejtmanství opakovaně vyzývali.