Čeští architekti navrhli skvělý rekreační resort v Kostarice

Vyzvány byly čtyři architektonické ateliéry, ten český zabodoval nejen silnou architektonickou vizí, ale také tím, že věnoval velkou pozornost morfologii terénu, kde má resort stát.

Vše začalo ovšem tím, že se investoři z dalekého zámoří do Kostariky zamilovali a zakoupili ve městě Uvita na západním pobřeží rozlehlý pozemek, v němž spatřovali velký investiční potenciál. Vznikne zde projekt resortu s dvěma různorodými typy ubytování, hotelovým a apartmánovým. Zvolené místo je v turisticky čím dál tím víc oblíbenější lokalitě s příbojem Tichého Oceánu s pralesy Střední Ameriky.

Spolupráce s místními rozhodla

Vizualizace: Když architekti zvážili veškeré záludnosti terénu, zvolili jako ideální řešení formu vilek na pilotách.

Ze čtyř vyzvaných architektonických ateliérů zvítězilo studio archicraft. Zabodovalo nejen silnou architektonickou vizí, jak pojmout apartmánové vilky a horizontální horní budovu, která má sloužit jako společenský středobod areálu.

„Při vyhodnocování soutěžních návrhů mělo velký ohlas i to, že jako jediní věnovali architekti ze studia archicraft pozornost morfologii místa, dokonce si připravili jeho podrobnou analýzu. Neváhali také ke spolupráci oslovit kostarické kolegy (Ocho Costa Rica architects), kteří jsou dobře obeznámeni s limity a možnostmi lokální výstavby, znají procesy legalizace, zajistí na místě projektový management, prováděcí i autorský dozor,“ vysvětluje investor důvod, proč zvítězil návrh studia archicraft.

Pro investora je to totiž určitá garance vkladu a signál, že návrh je místně realizovatelný, a to v předloženém časovém harmonogramu.

Řešení přizpůsobená terénu

Jediná přístupová cesta k budoucímu resortu ústí u platformy, odtud je možný pohyb jen pěšky po cestičkách. Svažitý terén je částečně zalesněný, v čase intenzivních dešťů se jím ale doslova valí bahno, proto zde není vhodné postavit domy s klasickými základy. Část pozemku u paty pahorku tvoří dokonce záplavová část, protože tudy vede meandr řeky.

„Když jsme si uvědomili veškeré záludnosti terénu, vyjevilo se nám jako ideální řešení zvolit formu vilek na pilotách. Terénní úpravy jsme konzultovali se studiem CzGDA, které se věnuje krajinotvorbě a také navrhování sportovních areálů. Pak jsme definovali ideální počet apartmánových jednotek ve svahu. Velikost centrální budovy na platformě jsme od spodního objemu odvodili tak, aby tyto dva stylem kontrastující typy architektury byly v harmonickém poměru,“ vysvětluje Miroslav Krátký, zakladatel studia archicraft.

Horní lineární stavba totiž není jeden solitér, jde o plošný pavilónový komplex spojující různé funkční sekce, tedy recepci, restauraci se zázemím, kavárnu s terasou, multifunkční prostor, bazén s relaxační zónou. „Kolem něj jsou do půlkruhu uskupené pokoje hotelového typu, které lze propojovat a dělat z nich větší jednotky,“ doplňuje architekt Krátký.

Horní lineární stavba představuje plošný pavilonový komplex, spojující různé funkční sekce, tedy recepci, restauraci se zázemím, kavárnu s terasou, multifunkční prostor i bazén s relaxační zónou.

Tyto jednotky jsou podle něho nejvhodnější pro skupinové ubytování, například pro skupinu na jógový retreat, svatebčany, firemní týmy a podobně. Spodní, organičtěji tvarované vilky, jsou dvoupodlažní a mají vlastní kuchyňku, hodí se proto pro klienty s individuálním programem, což bývají nejčastěji rodiny.

Dispozici mají vilky jednoduchou, určenou lodžiemi s posuvnými skleněnými stěnami, kterými lze interiér úplně otevřít směrem do exteriéru. Ložnice jsou v přízemí kokonů, také koupelnové kouty jsou navrženy do venkovního prostoru. Kdo by se nechtěl sprchovat uprostřed pralesa?

Areál je protkaný cestičkami se schody, které propojují nomádské kapsule i polosoukromé platformy mezi nimi. „Trajektorie těchto pěších komunikací se různě prolamuje, podobné prolomení se objevuje také v tvaru bazénu. Kromě něj je v areálu víc vodních prvků, v nichž bude voda cirkulovat. Zadržovat se má i dešťová, a to v nádrži pod svahem. Pak má být voda vedena až platformě a padat přes kaskády zase dolů,“ popisuje architekt Miroslav Krátký.

Vizualizace: Kolem horní lineární stavby jsou do půlkruhu uskupené pokoje hotelového typu, které lze propojovat a dělat z nich větší jednotky

Investoři v současnosti připravují zahájení výstavby v prvním kvartálu 2024. Po dokončení první fáze bude bezprostředně navazovat druhá. Celý projekt by měl být dokončený kolem roku 2026.