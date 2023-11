Vorvaně zabíjeli čtyři hodiny, šokovalo Čecha. Teď chrání zvířata v Kostarice

Takřka dekádu chránil Milan Jeglík přírodu a zvířata na Sumatře v Indonésii. V době covidu, kdy tam nemohl, mu však osud připravil novou výzvu. S přítelkyní Zuzanou odjeli na Kostariku, kde nyní souběžně řeší dva projekty na ochranu pralesa a oceánu. „Když bydlíte v pralese, žijí kolem vás pumy, lítají tukani a na svahu chodí tapíři, je to fascinující, divočina mi dodává energii,“ líčí.

Původně odjel do ciziny jako instruktor potápění. Nyní už platí za experta mezi ochranáři a posledních pět let je i členem Mezinárodní federace rangerů. Žádné školy, kurzy či speciální vzdělání nepotřeboval, všechno se učil za pochodu. „Mám vizionářský dar, který určuje můj směr,“ vysvětluje dobrodruh. A navíc štěstí na lidi.

Před dvěma lety jej oslovil milovník přírody z Prahy, jehož dávným snem bylo zřídit v Kostarice rezervaci. O Jeglíkově práci se dozvěděl z televize. Díky mecenášovým penězům se Jeglíkovi a jeho skupině podařilo vykoupit 155 hektarů pozemků na hranici s národním parkem v údolí pohoří Cordillera de Talamaca a zřídit tam rezervaci i se zázemím.

Poprvé vyjeli pomáhat monitorovat jaguáry v roce 2021, nyní tam jezdí za stejným účelem dvakrát ročně vždy v létě a zimě. Instalují fotopasti, sledují pohyb zvěře a odhalují taktiky pytláků.

Milan Jeglík (50) Pochází z Brna, vystudoval policejní školu, následně sloužil u brněnské kriminální policie.

Od roku 2003 se v Indonésii deset let živil jako instruktor potápění, které měl předtím pouze jako zálibu. Dva roky byl zaměstnaný, po dvou letech s partnery koupili loď a založili vlastní potápěčské centrum.

Od roku 2013 se začal věnovat ochraně přírody. Nejprve zřídili s partnery rezervaci na Sumatře v Indonésii, kde monitorovali oblast v sousedství národního parku, aby skrze ni do chráněného území nepronikali pytláci.

Od roku 2021 chrání díky českému sponzorovi zvířata v Kostarice - jeden projekt cílí na ochranu pralesa, druhý na ochranu oceánu a keporkaků dlouhoploutvých.

Organizace Justice for Nature, kterou založili, má aktivity na monitoring ohrožených zvířat i v Česku a na Slovensku,

S přítelkyní Zuzanou se seznámili, když přijela na Sumatru jako dobrovolnice pomáhat s ochranou pralesa. Oba působí v Kraji Vysočina jako strážci přírody.

„Druhý tamní projekt se týká oceánu. Lodí monitorujeme keporkaky dlouhoploutvé v zátoce St. Elena, kam se připlouvají rozmnožovat z obou polokoulí, což je celosvětová rarita, protože zpravidla se nepotkávají. Jsme jedna z organizací, která služby monitoringu velryb bezplatně poskytuje mořským biologům i blízkému národnímu parku,“ líčí ochranář.

Velryby fotí a filmují, z dronů ztotožňují matky s mláďaty. Chtějí nasbírat tvrdá data o životě zvířat v zátoce pro případ, že by tam chtěl někdo opětovně oživit projekt na stavbu velkého námořního přístavu, který v roce 2019 shodil ze stolu kostarický parlament. „Jde o stavbu sekundárního panamského kanálu, přístav by se dálnicí spojil s druhým na panamské straně.“

Vorvaně zabíjeli čtyři hodiny

Lidé často přivírají oči před problémy, s nimiž se příroda potýká. Milan Jeglík, který v Česku pracoval jako kriminalista, však nechce jen sedět se založenýma rukama.

„Svět v historii vždy měnili jednotlivci. Máme roky praxe, výsledky, monitoring umíme na profesionální úrovni a týmů jako my moc není. Indonésie byla velká škola, po korupční i legislativní stránce je to jedna z nejsložitějších zemí,“ hodnotí dosavadní zkušenosti.

Chuť měnit svět a pomáhat přírodě v sobě v Indonésii odhalil po zážitku na ostrově Lembata, kam jako instruktor vyvezl skupinu potápěčů. Domorodci z tamní vesnice Lamalera stále stále loví vorvaně původním způsobem – harpunami. Jako člen skupiny bažící po dramatickém souboji nakonec odjížděl v šoku.

„S kamerami jsme se ocitli v bezprostřední blízkosti lovu. Souboj s matkou a dvěma mláďaty, která křičela jako malá děcka, trval čtyři hodiny. Bylo to hrozivé, šílené, běhal mi z toho mráz po zádech. Ptal jsem se sám sebe, proč jsme to vlastně chtěli vidět,“ přibližuje, co jej přimělo přesunout pozornost od potápění k ochraně přírody. „Když jsem se pak v pralese setkával s orangutany a viděl zmar v podobě kácení stromů a sázení palmy olejné, zvrtlo se to úplně.“

Tou dobou měl Jeglík na Sumatře se svým týmem loď i vlastní potápěčské centrum, ke kterému se rozhodl přidat i kus pralesa. V Indonésii cizinci půdu vlastnit nesmí, a tak jejich tamní organizace začala vykupovat od místních obyvatel certifikáty o půdě. Původně bylo záměrem jen vyšperkovat „cestovatelské impérium“, později však Jeglík společně s přítelkyní na 150 hektarech vybudoval rezervaci se zázemím i protipytláckou hlídkou.

„Našim cílem bylo zachránit území na hranici s národním parkem, vytvořili jsme nárazníkovou zónu, kde jsme instalovali kamery a fotopasti, aby skrze toto místo nepronikali pytláci do chráněné oblasti,“ líčí.

V místě instalovali 130 fotopastí, aby ji mohli zmapovat a poznat. Mezi lety 2014 a 2019 v ní rozeznali jedenáct tygrů sumaterských včetně narozených mláďat. „To je docela hodně, v celé zemi žije kolem čtyř set jedinců. Jsou nejohroženějším druhem, za nimi následují orangutani a sloni,“ objasňuje.

Krutá čínská medicína

Projekt platili z drobných měsíčních příspěvků dárců, kteří jejich práci fandí, ročně vybrali kolem tři čtvrtě milionu korun. Stovky lidí jim také každoročně jezdily pomáhat jako dobrovolníci. „Indonésie je nešťastný region fatálně poznamenaný krutou tradiční čínskou medicínou. Cení si tygřích kostí, sušených penisů, očí, chlupů, vousů, všechno se používá pro produkty asijského léčení,“ vyjmenovává.

Tým Milana Jeglíka proto hledal a ničil nástrahy pytláků. Zatímco v Indonésii jsou podle jeho zkušeností jejich hlavním nástrojem pasti, v Kostarice podle něj používají hlavně střelné zbraně. Objevuje se i nelegální rybolov za pomoci pesticidů či založení požáru za účelem odvedení pozornosti.

Pytláky ptáků chytili na Sumatře i přímo při činu. „Mačety letěly do vzduchu, ale díky zkušenostem z kriminálky jsem zvládl situaci uklidnit. Snažili jsme se dozvědět, proč práci dělají, později jsme se sešli ve vesnici. Tvrdili, že pytlačí pro peníze, ale když jsme jim nabídli práci, vydrželi u nás asi měsíc. Byla to škoda, díky jejich vynikajícím znalostem terénu jsme za den odhalili a zničili i 25 drátěných ok, která cílí třeba na dikobrazy. Tygři jsou špička ledovce.“

Správě národního parku předali po čase report o oblasti, a to včetně tváří pytláků a informací, zda chodí ozbrojení. „Postupně jsme ale zjišťovali, že i když jim vše naservírujeme na stříbrném podnose, nenásleduje žádná adekvátní akce. Bylo to frustrující. Naše touha chránit oblast roky ztroskotávala na nezájmu úřadů, když se nemůžete o nikoho opřít, jedete úporně na vlastní pěst a jako organizace často bruslíte na hraně zákona,“ líčí Jeglík.

Hlavně z toho důvodu tamní aktivity utlumují a chtějí se plně soustředit na projekty v Kostarice. „Přemýšlíme, že bychom účast na našich projektech od příštího roku lidem nabídli jako formu ekoturistiky, která by financovala monitorovací programy. Dobrovolníci se už nyní mohou účastnit monitoringu v pralesích a po proškolení i sledování velryb.“

I Česko má problémy

Pokud je ochranář zrovna v Česku, pořádají s přítelkyní už řadu let besedy ve školách. Za dva měsíce jich zpravidla stihnou objet přes tři desítky. Dětem promítají dokumenty o přírodě na různá témata a diskutují s nimi. Z řad mladých posluchačů se už vyloupl i nový spolupracovník.

„Žáky nejčastěji zajímá, která zvířata mě napadla. Jsem ale přesvědčený, že když víte, jak se chovat, zvířata neprovokujete a nepřekročíte mez, nebezpečí nehrozí. I pod vodou jsem lidi nabádal, aby na živočichy nesahali. Napadly mě zatím akorát včely,“ směje se.

Fotopasti instalují za účelem sledování ohrožených zvířat i v Česku a na Slovensku. S partnerkou, která všechny ochranářské aktivity fotí a filmuje, působí v Kraji Vysočina jako strážci přírody. V tuzemsku se chce Jeglík věnovat hlavně prevenci environmentální kriminality, kterou podle jeho slov často páchají myslivci, ale také rybníkáři, zemědělci či chovatelé drůbeže.

„Používají jedy, aby se zbavili lišek nebo dravých ptáků. Lidsky mi vadí, že jsme každou dálnicí, městem, vesnicí, mostem či železnicí ukousli kus z divoké přírody a když vlk zardousí ovci nebo liška slepici, lidi hned vytahují proti přírodě do boje, je to velké nedorozumění,“ uzavírá.