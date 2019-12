I za málo peněz lze postavit příjemný úsporný dům, kde se skvěle bydlí

Přes problematický rozměr nabízel pozemek kromě výhledu i další pozitivum: pozemek je na vyšší úrovni než přístupová cesta k němu. Majitelé tak mají o soukromí postaráno bez dalších úprav.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Home.

Díky tomuto výškovému rozdílu architekti vtáhli do interiéru výhledy do okolí bez toho, že by nějak majitele omezili. Mohli tak otevřít fasády potřebnými směry. I díky dostatku světla vytvořili optimální bioklima, které podporuje zdraví domu i majitelů.

Krytá terasa šetří energie

Architekti vzhledem na dané podmínky navrhli stavbu s celistvým objemem, rozdělování celku nepřipadalo do úvahy. Hranici mezi interiérem a exteriérem tvoří krytá terasa a přesah střechy nad vedlejší zdí. Terasa není jen estetickým, ale i funkčním prvkem. A to hned z několika hledisek.

Nejdůležitějším je energetická úspora: v létě chrání interiér před nepříjemným přímým slunečním zářením a zahříváním, v zimě umožňuje slunečnímu paprskům vstoupit do interiéru a prostory ohřát. Fasáda domu má vnější izolační systém, kromě jižní a východní strany, které jsou chráněné terasou a obložené borovicovým dřevem.

Koeficient prostupu tepla a „dýchání“ domu

Dispozici nevelké stavby tvoří obývací pokoj s kuchyní, dvě samostatné ložnice, hygienické zázemí a technická místnost. Společný denní prostor i ložnice mají otevřený výhled do okolí. Na hlavní obytnou místnost navazuje venkovní terasa.

A jak tvůrci projektu podpořili zdravé bydlení majitelů domu? „Struktura masivních dřevěných CLT panelů zvýšila tepelné vlastnosti obkladu. Koeficient prostupu tepla se snížil výrazně pod maximální povolený limit. To samozřejmě přispívá ke zlepšení kvality životního prostředí v interiéru, ale i k dobrému ‚chování‘ stavby při změnách počasí,“ upřesňují architekti. Tento projekt dokazuje, že dosáhnout zdravou atmosféru lze i u malých staveb s omezenými náklady.

Minimalistický interiér majitelům maximálně vyhovuje.

Dům ve zkratce architektonický ateliér:ARKKE lokalita: Ribeira, Španielsko plocha: 85 m2 realizace: 2018

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Home.