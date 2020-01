Dům v podobě kokonu chrání z jedné strany šindele, z druhé sklo

O autorce Americká architektka, designérka a spisovatelka Nina Edwards Ankerová založila v roce 2006 ateliér NEA Studio, který „se točí“ kolem trvale udržitelného designu a architektury. Za svoje návrhy získala řadu ocenění, například nedávno si odnesla cenu Best of Products Award 2019 za pohovku Beanie Sofa. Za pozornost však nestojí jen nábytkový design této autorky. V roku 2016 získala doktorát na Oslo School of Architecture and Design. Aktuálně se pyšní jedinečným projektem s názvem Cocoon house, který publikovaly přední architektonické časopisy.