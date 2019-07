Návštěva na ranči slavného Jacka Londona: strašil hosty zemětřesením

Od mládí žil London dobrodružným životem. Byl námořníkem, zlatokopem i pirátským lovcem ústřic. Jako nájemný dělník si přivlastnil socialistické myšlenky coby člen armády nezaměstnaných.

Propojení staré a nové budovy

A co se týče zemědělství, dnes by se za jeho představy nestyděli žádní zelení. Odmítal obdělávat půdu stroji a dával přednost ruční práci, pokud možno bez vlastního přispění, s využitím tažné síly dobytka.

Poté, co okolní zemědělské budovy byly zničeny po velkém zemětřesení v roce 1906 v San Francisku, si slavný spisovatel usmyslel vytvořit vlastní obydlí. Začal stavbou „Vlčího hnízda“ v roce 1911.

Konstrukce už byla skoro hotová a manželé se měli stěhovat, když v srpnu 1913 dům vyhořel. Dvoupatrovou budovu navrhl architekt Albert L. Farr v rustikálním a individualistickém stylu. Na rozloze 1 400 čtverečních metrů měla 26 místností a devět krbů. Součástí byla knihovna o rozměrech 7×14 m a obývací pokoj, který měl dvě patra vysoký strop.

Vybavení bylo na svou dobu velice moderní. Ohřívač vody, elektrické osvětlení, lednička (dřevěná skříň s ledem) a čisticí systém, včetně prádelny a sklepa na víno. Vše mělo být postaveno za 75 000 dolarů (v přepočtu na dnešní ceny šlo o 1,9 milionu dolarů). Z vysněného Vlčího hnízda zůstaly po vyhoření jen ruiny, pod nimiž je dnes uložený popel manželů.

Nový život ve starém vinařství

Nedaleko přežila jen původní kamenná budova vinařství Kohler & Frohling postavená v letech 1870 až 1880. London se do ní přestěhoval a nechal ji přestavět na kuchyň, obývací pokoj a jídelnu, které se staly centrem aktivit častých hostů.

Součástí bylo propojené venkovské obydlí ve stylu farmy nazvané Beauty Ranch. V ní jsou dvě ložnice, dvě koupelny, dvě pracovny a knihovna. Nechybí ani na jih situovaná veranda s výhledem na umělé jezírko, zahradu a vinice. Slavný spisovatel tady žil s druhou manželkou Charmain až do své smrti v roce 1916.

Manželé své návštěvy rádi potrápili kanadskými žertíky. Před spaním jim nabídli trochu alkoholu v pokoji pro hosty. London v něm vyvrtal dírky pod nohami postele a v podsklepení je propojil provazy. Uprostřed noci za ně tahal, postel se zmítala z jedné strany na druhou a Jack s rozkoší řval: „Zemětřesení!“

Londonovi se možná i tak vyrovnávali s podobou nového obydlí, bez pláče nad vyhořelým snem Vlčího hnízda. Patřilo k tomu i opuštění dobové viktoriánské módy, podobně jako u jejich současníků.

Ložnice manželky Charmain

Ložnice manželky proto reflektuje nezávislý styl. Dominuje jí neobvyklé okno, které bylo darem od Londona, poté co jejich vysněný projekt shořel. Manželé v milovaném ranči spali odděleně. Jack rád usínal v jednoduše zařízené verandě. Mohly za to jeho pracovní zvyklosti.

Tvořil dlouho do noci. Vzhůru byl šestkrát v týdnu už v pět hodin ráno. Psal příběhy, včetně osobní korespondence v domácí kanceláři. Tady napsal farmářský román The Valley of the Moon (Měsíční údolí) i osobní milostné vyznání Book of Love. Charmain pomáhala spisovateli v jeho kariéře tím, že na psacím stroji přepisovala jeho rukopisy. A občas přidala i důležité vlastní popisky.

London jako zemědělec

Zemědělské amatérské znalosti Londona patřily k jeho neobvyklým vášním, ať už pramenily z jeho lásky k alkoholu nebo cestování. Během návštěvy Havaje si povšiml nádherných dojných krav, které se tam živily kaktusy.

Prádelna, kterou manželé používali.

Staral se o ně jeho přítel, zahradník a vášnivý přírodovědec Luther Burbank. Ten kaktusy v letech 1907 až 1913 propagoval jako ideální potravu pro dobytek. Šlo o druh bez ostnů.

V severní Kalifornii se však kaktusům příliš nedařilo. Proto dostaly přednost vojtěška a jiné rostliny.

V roce 1963 byla nemovitost Jacka Londona prohlášena za národní kulturní památku, která nabízí skoro pět kilometrů turistických cest kolem jezírka, přes louky, podél bývalých hospodářských budov a vinic, i skrz les.