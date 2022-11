O dřevostavbě nad jezerem její majitel dlouho snil, po 30 letech ji má

Majitel zde našel to, o čem léta snil. Pozemek koupil před třiceti lety a za tu dobu tu poznal každý kámen. Věděl, kam dopadají sluneční paprsky, třicet let vytvářel zahradu a hlavně získal přesnou představu o svém bydlení. Dříve zde stál malý srub, který však nebyl vhodný k trvalému bydlení.

„Letecký“ pohled na dům

A tak se mu začal v hlavě rodit plán. „Vyrostl jsem na Šumavě. Odtud je moje láska ke dřevu a přírodě. Miluji jeho vůni, jeho silice… Všechna energie je tady v magické triádě: kámen, dřevo, voda. Na veletrhu For Arch jsem se seznámil s architektem Lukášem Pejsarem z atelieru 3AE. Věděl jsem, co chci, a hledal jsem někoho, kdo mi vyjde v návrhu mého domu vstříc. Pak jsme ještě půl roku ladili detaily,“ říká majitel domu nad jezerem.

Původně měl stát dům se sedlovou střechou u nynější pláže, ale volba nakonec padla na místo nad lomem obklopeným žulovým masivem. Právě ten se stal jedním z nejkomplikovanějších bodů stavby, protože zde bylo třeba vybudovat základy se sklepem. A odtěžit žulový masiv není lehké ani levné.

Stavba nad jezerem

Dům je koncipovaný tak, aby byly z interiéru zachované výhledy na lom, ale aby zároveň nebyl od pláže moc výrazný. „Celá budova je postavená do zahrady s letitými stromy, což není běžné. Klienti si navíc často nedovedou projekt z návrhu představit. Ale v tomto nám pomohly brýle pro virtuální realitu. Přesně jsme tak věděli, co kde bude. V tomto případě šlo hlavně o splynutí domu se zahradou,“ říká architekt Lukáš Pejsar.

A dodává: „Na hrubé stavbě dominuje dřevo. Jde o masivní dřevěné panely v kombinaci s klasickou tesařskou konstrukcí, která byla použita zejména pro vybudování střechy a stropu.“

Světlé dřevo fasády skvěle kontrastuje s červenou střechou i tmavými okny. „Na dva roky jsem se tak stal přímým manažerem stavby, což mi snížilo náklady asi o 15 procent. Vše jsem realizoval s kvalitními místními profesionály, firmou Veem, Petrem Hoftou, Davidem Duškem a řadou dalších. Bylo to v podstatě jednoduché: za svoje peníze jsem chtěl prostě kvalitu,“ směje se majitel.

„Od začátku jsme věděli, že se zde rodí něco výjimečného. Chtěli jsme harmonickou stavbu s výraznými detaily. I proto jsme například vybrali dřevěná okna Vekra Natura 94 v odstínu kaštan tmavý, která se báječně hodí k sibiřskému modřínu, jímž je dům obložen,“ upřesňuje architekt Lukáš Pejsar.

Celou dvoupodlažní stavbu obepíná velkorysá stometrová dřevěná terasa, jejíž součástí je venkovní kuchyně s grilem, velkým stolem pro setkávání s přáteli a vířivka pro pět lidí.

Velkolepé výhledy

Z terasy lze vstoupit přímo do hlavního prostoru s obývacím pokojem a kuchyní. Velká okenní sestava táhnoucí se přes celou jednu stěnu s posuvnými bezbariérovými dveřmi zajišťuje úžasný výhled na zatopený lom.

Odpočinek na terase s výhledem na jezero si majitel rád užívá.

„Zpočátku se nabízelo několik možností, ale až Vekra mi přinesla to, co jsem potřeboval, tedy dřevěná okna a kombinaci nízkého prahu u posuvného systému HS portálu s tlumičem nárazu soft close. Dřevěná okna Vekra Natura spojují dobré tepelně izolační vlastnosti, tvarovou stabilitu i při velkých rozměrech a zároveň respektují mnou požadovaný styl,“ pochvaluje si majitel praktičnost řešení velkoformátové okenní sestavy.

Propojení exteriéru a interiéru je skutečně výjimečné. „Zrovna okna byla velkou výzvou stavby, protože dům stojí na strmé skále a posuvný systém má impozantní rozměry, téměř 6 × 2,5 m a váží 750 kg. Celý okenní systém tak musela velmi komplikovaně instalovat těžká technika. Minijeřáb s přísavkovým rámem pak osadil okenní tabule z vnitřního prostoru,“ popisuje náročnou montáž Jaromír Brunát, odborný konzultant značky Vekra.

HS portál byl navíc doplněn o izolační podkladový profil a zároveň přispívá k vysoké pevnosti prahu. Pro ideální klima v interiéru a potřebné zastínění je okenní sestava vybavena praktickými žaluziemi Vekra Standart v šedém perleťovém provedení s radiovým systémem, takže je lze nastavit pomocí ovladače nebo mobilní aplikací.

Anno Domini 1992

Holandský gobelín s vtipným motivem obrazu staré knihovny „zakončuje“ velký jídelní stůl.

Dominantou hlavního prostoru je kamenný krb se starým trámem, který připomíná položení základního kamene původní stavby. Tedy latinsky Léta Páně 1992. Na římse je spousta drobných dekorací. „Žádná věc tu není nahodilá, každá má svůj příběh. Mám rád hezké věci, celý život rád chodím po bazarech, a co mi přijde zajímavé, to koupím,“ říká s úsměvem majitel. Zákoutí za krbem tvoří malý dřevěný starožitný pracovní stůl se židlí z ohýbaného dřeva.

Drásané stropní trámy zajímavě rytmizují útulný obývací prostor, který nápaditě podtrhuje sofistikovaný světelný design LED osvětlení. Plochy stěn tvoří přiznané dřevo základní konstrukce kontrastující s vliesovými tapetami GrandDéco tmavě zelené barvy s drobným dekorem, které prostor barevně vyvažují a vytvářejí klidnou atmosféru. V hlavní pohledové ose ke krbu je osmimístný dřevěný stůl a velký holandský gobelín s vtipným motivem obrazu staré knihovny.

Na jídelní část plynule navazuje kuchyň v červeném lesku s kuchyňským ostrůvkem s komponenty Hettich a Franke, kterou na míru dělal designér a truhlář Petr Mik. Jemnou hranicí mezi oběma částmi místnosti je boční vstup na terasu. Podlaha z tmavé velkoplošné dlažby usnadňuje údržbu celého prostoru. Dispozice dolního podlaží umožnila ještě praktické umístění malé ložnice a koupelny v bílé a červené barvě s imitací mramoru a šedého kamene.

Dominantou pokoje je velký kamenný krb s krbovou vložkou.

Ve stínu kapradiny

Po točitých dřevěných schodech se vystupuje do prvního podlaží, ve kterém je druhá koupelna a dvě ložnice. Obě mají z velkých oken krásný výhled na celé jezero. Jedna ložnice je vytapetovaná v krémové barvě v kombinaci obložení světlého dřeva. Šedá postel s vysokým čalouněným čelem, houpací křeslo a světlé koberce představuje minimalistické, avšak zcela dostačující vybavení pokoje.

Druhá ložnice s tapetami v tmavých modrozelených tónech se světlými listy kapradiny budí dojem hlubokého lesa. Na rozdíl od přízemí je v prvním patře dřevěná podlahová krytina v barvě světlého dubu.

Hvězdné nebe nad vanou

Více než 120 mini LED světel vytváří úchvatný pocit noční hvězdné oblohy na stropě velké koupelny..

Romantická je koupelna je hned vedle obou pokojů. Více než 120 mini LED světel vytváří úchvatný pocit noční hvězdné oblohy. Koupání v rohové vaně je proto tak trochu vstupenkou do nebe. Dlažba připomínající mramor v barvě hnědé, šedé a bílé tvoří příjemnou hru světel a stínů i ve dne díky dvoukřídlému oknu, opět s venkovními žaluziemi. Standardem jsou dvě umyvadla zasazená v bílé skříňce a velké zrcadlo osvětlené žárovkami.

Nad celým domem pomyslně bdí velká plastika bílého anděla zavěšená nad zastřešeným automobilovým stáním s kamennou dlažbou, která prostupuje do východní části zahrady. „Myslím, že už se mi jen tak nenaskytne příležitost navrhovat stavbu na tak úžasném místě a s klientem, který ví, co chce. Byla to moc zábavná práce,“ vzpomíná na závěr na dokončenou stavbu Ing. arch. Lukáš Pejsar. Jestli někdo netušil, jak zhmotnit genius loci, tak zde se to podařilo.

Technické údaje Průběh realizace: 2019–2021 Lokalita: Středočeský kraj Realizační firma: 3AE Užitná plocha: 145,43 m² Zastavěná plocha: 106,98 m² Typ vytápění: podlahové topení, teplovzdušná krbová kamna, elektrické přímotopy Konstrukce stavby: nízkoenergetická dřevostavba Fasáda: sibiřský modřín Podlahy: dlažba, dřevo Výrobci a dodavatelé: · Okna: Vekra Natura 94, materiál dřevo smrk, odstín kaštan tmavý · Posuvný systém HS portál, materiál dřevo smrk, odstín kaštan tmavý · Venkovní žaluzie: Vekra standart, lamela zetta 80, šedý perleťový odstín na radiové ovládání · Petr Hofta – dokončovací stavební a interiérové práce · VEEM – hrubá stavba · David Dušek – tesařské práce a pokrývačské práce · Petr Mik – kuchyň, truhlář, designér · Václav Dvořák – light design, elektroinstalace, podlahové topení, zabezpečení

Instalace HS portálu byla hodně náročná, vyžádala si i použití minijeřábu s přísavkovým rámem.