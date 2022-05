Dřevostavba předčila jejich očekávání, tepelné čerpadlo byla skvělá volba

Martin s Veronikou si samozřejmě nejdříve udělali „průzkum“, nechtěli se do tak velké akce, jakou stavba rodinného domu určitě představuje, pustit bez dostatečných informací.

Balkon ve druhém nadzemním podlaží má plochu více než 23 metrů čtvrerečních. Je z něj nádherný výhled do okolí i díky zábradlí z tvrzeného transparentního skla.

„Po osmnácti letech strávených v dětství s rodiči v paneláku a pak v řadovém domku to mělo být úplně jiné, rozdíl je opravdu markantní. Konzultace s dodavatelem a příprava stavby trvaly téměř dva roky, zbytečně jsme nespěchali. Samotná montáž domu však trvala pouhé dva měsíce,“ vysvětluje Martin.

Manželé si jako dodavatele svého domu vybrali společnost RD Rýmařov. Jednak kvůli doporučení, ale také její dlouhodobé historii na stavebním trhu, kde působí už více než 50 let.

Vybrali si typový dům, ovšem s určitými dispozičními změnami tak, aby lépe odpovídal jejich potřebám a představám o moderním bydlení pro čtyřčlennou rodinu. I díky konzultacím dopadlo vše na výbornou i s nadstavbovými prvky, jako jsou například centrální vysavač, předokenní žaluzie, střešní světlovody Velux či klimatizace Electrolux.

Obavy z hluku byly zbytečné

Pokud se něco dřevostavbám občas vyčítá nebo jsou z něčeho obavy, tak je to hluk. „Také jsem měl strach z hluku, ale zbytečně,“ prozrazuje Martin. Mezi exponované příčky (třeba mezi ložnici a dětské pokoje) nebo do podlah je vložený takzvaný protihlukový polystyren. „Kromě absence nežádoucího hluku máme pocit, že náš dům je v porovnání se stavbou známých, který stojí už delší dobu, pevnější, stabilnější.“

Ložnice rodičů má lůžko s čalouněným čelem až do stropu.

Technologie výstavby dřevostaveb se totiž za poslední roky posunuly významně dopředu, zásadní je však i pečlivý výběr dodavatele.

Volba firmy, která má za sebou léta zkušeností se dřevem, používá prověřené technologie, popřípadě vlastní vývojový program, se ve výsledku vyplatí. U dřevostaveb navíc hraje klíčovou roli kvalita montáže, protože precizně smontovaný dům může poskytnout příjemné bydlení i několika generacím majitelů.

A hodnocení kvality bydlení po prvním roce? Majitelé oceňují jak rychlost výstavby, tak také příjemné mikroklima, nízkou energetickou náročnost (dnes velmi důležitý parametr) i rychlost, s níž se interiér domu díky tepelnému čerpadlu vytopí. Prostě příjemné bydlení.

Akumulace tepla je sice nižší, ale teplotu lze snadno nastavit podle potřeby. Velké okna s trojsklem jsou orientovaná na jihozápad, i to napomáhá nízké energetické náročnosti.

Podobu interiéru svěřili majitelé designérovi Lukáši Moudrému, aby se na nic nezapomnělo. Přesto malá chyba na kráse by se našla, avšak v kontextu celého domu je to spíše „piha“: vedle zrcadla ve velké koupelně chybí zásuvka. Takový nedostatek by však ráda akceptovala celá řada stavebníků, kteří často bojují s nedodělky nebo přímo závadami ze strany stavebních firem ještě dlouho po dokončení stavby.

Koupelna je plná květin, umyvadlová baterie Organic od Philippa Starcka připomíná kus větévky, především má však unikátní nízkou spotřebu vody. Za minutu z ní vyteče pouze 3,5 litru vody, aniž byste měli pocit, že je proud slabý.