Neuvěříte, jak lze za dva měsíce proměnit interiér domu. A ještě ušetřit

„Klientka mě oslovila s tím, že by svůj dům chtěla zrekonstruovat tak, aby bylo zachováno co nejvíce původního nábytku, protože byl kvalitní, jen už svým vzhledem nezapadá do moderního interiéru. Navíc chtěla časově takto rozsáhlou rekonstrukci zvládnout do dvou měsíců, což bychom při bourání, pokládání nové dlažby a obkladů nebyli kvůli nutným technologickým postupům schopni zvládnout,“ popisuje designérka Lucie Volfová.

Původní kuchyň

Dům si majitelka přála celkově prosvětlit a dát mu harmonický, příjemný vzhled v moderním stylu. Jejím cílem bylo také vytvořit zde svůj ateliér, jako fotografka se totiž zaměřuje zejména na portréty. Pokud jde o barevnost a materiály, volila jednoznačně bílou, šedou a mramor.

O peníze jde vždy

Na začátku plánování prací bylo nutné stanovit rozpočet, který byl na investici k dispozici. „Od něj jsem se odrazila a mohla začít plánovat nové materiály v kombinací s původními,“ říká Lucie Volfová.

Dominantní prvek v domě představovala podlaha, bohužel v každé místnosti jiná, proto bylo potřeba ji sjednotit. Klientka původně požadovala velkoformátové obklady v bílé barvě s imitací šedého mramoru.

„Pří nacenění materiálu velkoformátových dlažeb a práce, kdy by se původní podlaha musela vybourat, vylít nivelační stěrka a položit nová dlažba, by byla cena příliš vysoká. Proto jsem přišla u nás s méně obvyklým návrhem, a to použít epoxidové podlahy, které se ‚vylévají‘ hlavně v komerčních prostorách,“ prozrazuje autorka nápadu.

Odolné barvy použité na podlahy našly uplatnění i na původním schodišti, které je nyní také bílé. Sjednotil se tak celkový́ vzhled povrchu podlah.

Silnými stránkami litých podlah jsou totiž vysoká mechanická i chemická odolnost, rychlé zhotovení, hygienická nezávadnost, dlouhá životnost, krásný vzhled a snadná údržba. Velkou výhodou je také absence spár, do nichž by se mohly ukládat nečistoty. Navíc, pokud jde o design, vypadají tyto podlahy esteticky čistě a minimalisticky.

Obklady mohly zůstat

Dalším velkým problémem byly koupelny obložené klasickými obklady s různou barevností a vzory. Určitě nezapadaly do konceptu moderní, minimalistické koupelny.

„I na to jsem měla jednoduché a úsporné řešení. Dlouhodobě pracuji s ekologickými barvami od Little Greene, které se používají na staré obklady a nábytek. V několika nátěrech docílíte požadovaného nového vzhledu, aniž byste museli bourat původní obklady nebo vyhazovat starý nábytek. Pro koupelny jsem tedy vybrala odstín světle šedé, aby s bílou podlahou nevypadal moc ‚sterilně‘ a studeně,“ popisuje designérka.

Horní deska nové skříňky v koupelně je vyrobená ze zbytku kuchyňské pracovní desky.

Původní nábytek v koupelně zůstal, vyměnilo se pouze zrcadlo a prkénko na toaletě. Za minimum peněz vznikla diametrálně jiná místnost, která svým vzhledem přesně zapadla do nového konceptu.

Ve spodním patře domu, kde bylo WC se stejnými obklady, společně s bojlerem a neuspořádanou záplavou věcí, se přímo nabízelo tento prostor „schovat“ spolu se sušičkou.

„Prostor umyvadla jsem oddělila posuvnou skříní, kterou mi truhlář vyrobil na míru. Vznikl tak prostor pro menší technické zázemí, který nenarušoval nový design,“ upozorňuje Lucie Volfová.

Stejně jako v koupelně nechala natřít původní obklady a truhlář vyrobil skřínku na míru pod nově pořízené takzvané miskové umyvadlo.

Nová kuchyň

„Z redesignu kuchyně mám obrovskou radost. V dnešní době by výroba nové, takto velké kuchyně vyšla na statisíce. Přemýšlela jsem, jak to celé uchopit tak, aby její nový vzhled byl podle představ majitelky domu a zároveň abychom mohli využít původní korpus kuchyně, který byl velmi kvalitní,“ objasňuje designérka.

Opět přišly na řadu barvy od Little Greene, kterými se natřely kuchyňské skřínky na bílo. Klientka si přála moderní kuchyň se skříňkami až ke stropu, což je současný trend.

„Můj truhlář na původní korpus vyrobil nová přední dvířka. Pracovní desku jsem vybrala v imitaci mramoru. Protože dřez byl vyvýšený, tak jak se dříve standardně dělalo, truhlář jej srovnal do roviny s pracovní deskou,“ upozorňuje designérka.

Původní jídelní kout nechala také vytvořit ze staré konstrukce. Na podstavec truhlář vyrobil dřevěnou desku na míru. Zůstal jen úkol pořídit nové židle.

Světla jsou také původní. Součástí kuchyňské linky je i vestavná pračka, která byla dříve v místnosti, kde je WC, ale protože by se do původního prostoru po úpravě nevešla, navrhla ji designérka zabudovat do linky, která je dostatečně prostorná. „Myslím, že se nám podařilo původní kuchyni v rustikálním vzhledu proměnit za minimum peněz do moderního stylu,“ říká autorka.

Pokud jde o ložnici a pokoje pro hosty, zde doporučila ponechat původní plovoucí podlahu v dekoru dřeva, protože si majitelka přála veškerý nábytek v bílé barvě a spolu s epoxidovou podlahou by taková přemíra bílé působila příliš studeně.

Původní vestavné skříně, dveře, komody, a dokonce postel dostaly bílou barvu. Na první pohled se prostor opticky zvětšil a získal nový look. Nakonec zbývalo jen pokoj doplnit textiliemi, které krásně podtrhly příjemný a útulný vzhled místnosti.

Obývací pokoj po proměně – doplnilo jej křeslo a komoda od Bonami.

Splněné sny

„Protože jsme ušetřili opravdu hodně peněz díky použití původních materiálů, mohla si klientka splnit svůj sen, umístit do obývací části krbová kamna. Už se těší, až je zapálí a bude u nich fotit své klienty v příjemné atmosféře zimních večerů,“ prozrazuje Lucie Volfová.

Komín byl nachystaný už u původní stavby, takže se nemuselo bourat. Stačilo vybrat krbová kamna od firmy Hestia, která vše kompletně nainstalovala.

„Komín, který představuje v prostoru docela dominantní prvek, jsem chtěla alespoň trochu ‚ozvláštnit‘, proto jsem na něj vlastnoručně aplikovala nyní velice oblíbenou stěrku, také v bílé barvě. Vedle černého krbu se tak komín krásně vyjímá,“ popisuje Lucie Volfová.

Ložnice po proměně – původní postel měla dřevěné čelo, to nechala designérka uříznout, místo něj čalouník vyrobil nové kožené, tento materiál použil i na přední zásuvku starého nočního stolku, který je také natřený bílou barvou.

V obývacím pokoji použila původní sedací soupravu a dokoupila k ní pouze koberec, křeslo a komodu od Bonami.

„Klientka si přála vytvořit v domě svou malou uměleckou galerii s ateliérem a přála si, abych jí vymyslela sérii obrazů, které by zdobily stěny celého domu. Našla původní plátna se svými uměleckými fotografiemi z cest, která měla určité vady tisku, a proto skončila na půdě. Šlo celkem o deset pláten nesoucích v sobě svůj příběh, já jim dodala příběh nový. Mám velikou radost, že jsme opět propojili staré s novým.

V každé místnosti najdete obraz ze série bílých levitujících obrazů ve 3D, doplněný také o zrcadla podle návrhu Lucie Volfové. „Poprvé jsem také na obyčejné stínidlo vyrobila lem ve 3D, který je stejný jako na obrazech,“ prozrazuje designérka.

„A jak celkově hodnotí autorka tuto rekonstrukci? „Jde o jasný důkaz toho, že k vytvoření nového, harmonického a útulného domova nepotřebujete miliony. Že lze domov vytvořit i udržitelným způsobem, nemusíte vyhazovat původní nábytek, pokud byl kvalitně vyrobený. Největší roli hraje kreativita a nápad. Věřím, že se zde bude majitelce krásně bydlet.“

Pokud Lucie zdůrazňuje rozumný rozpočet rekonstrukce, pak se její náklady pohybovaly kolem 500 tisíc. Kdyby se však majitelka rozhodla pro levnější krbová kamna, byla by cena možná i výrazně nižší, kamna lze totiž pořídit za 50, ale také 150 tisíc korun.