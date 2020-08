Větve živého plotu prorůstají k sousedovi. Musím je ostříhat?

Je pravdou, že přerůstající větve stromů na pozemek sousedovi může soused šetrným způsobem odstranit, pokud mu překážejí? A jak je to s drobnými větvemi živého plotu, který prorůstá pletivem k sousedovi? Kdo má větve stříhat? Je mou povinností, jako majitele keřů, zajišťovat na sousedním pozemku stříhání těchto prorostlých větví? Jak na to hledí občanský zákoník?



Čtenářům odpovídá advokátka JUDr. Jana Poslední

Ano, soused je oprávněn za splnění určitých podmínek ořezat větve stromu, které přesahují na jeho pozemek. Umožňuje mu to ustanovení § 1016 občanského zákoníku: „Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá (odst. 2). Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek může soused odstranit šetrným způsobem bez dalších omezení (odst. 3).“

Než se soused pustí do odstraňování větví, musí o zásah požádat vlastníka stromů s tím, že jej převisy nadměrně obtěžují, například stíní nebo ztěžují chůzi po pozemku.

Pošlete příběh Svůj boj se sousedy nám pošlete na adresu: bydleni@idnes.cz pod názvem Sousedské války. Zajímavé texty zveřejníme a nabídneme řešení konkrétních situací.

Teprve když vlastník odmítne strom prořezat, může konat sám, a to ve vhodné roční době (zpravidla v období vegetačního klidu, listopad–březen) a způsobem, aby strom netrpěl.

Na odstraňování drobných větví živého plotu se vztahuje znění odstavce 3 shora citovaného paragrafu. Samozřejmě za podmínky, že sestává z keřů a popínavých rostlin, nikoli stromů. Pak je jejich odstraňování limitováno pouze šetrností.

Dotyčný nemusí vyzvat souseda jako vlastníka živého plotu k odstranění převisů. Stejně tak nemusí poměřovat zájem na nedotčeném zachování rostliny s obtížemi či škodou, která by mu mohla vzniknout.

Ustanovení § 1016 odst. 2 a 3 tímto prolamuje ochranu vlastnického práva vlastníka stromu a rostlin, když jeho sousedovi umožňuje (při splnění zákonných podmínek) do tohoto vlastnického práva zasáhnout, a to i bez souhlasu vlastníka.

Z toho plyne, že ze zákona nejste povinen odstraňovat větve stromů přesahující na sousední pozemek ani stříhat keře prorostlé k sousedům (pokud by ovšem nedošlo k soudu, pak se musí respektovat jeho rozhodnutí).

Přesto doporučuji, abyste to udělal. Jednak je to vhodné v rámci zachování dobrých sousedských vztahů, ale hlavně máte možnost ovlivnit rozsah zásahu, čili ořez provést jen v nejnutnější míře.

Někdy to není z vlastní parcely proveditelné, a také (ale nejen) proto zákon upravuje i vstup na cizí pozemek, viz § 1021: „Vlastník umožní sousedovi vstup na svůj pozemek v době, rozsahu a způsobem, které jsou nezbytné k údržbě sousedního pozemku nebo k hospodaření na něm, nelze-li tohoto účelu dosáhnout jinak; soused však nahradí vlastníku pozemku škodu tím způsobenou.“

Co se týče škody, kterou byste musel eventuálně nahradit, jde například o to, že zničíte v souvislosti s prací na sousedním pozemku sousedům úrodu na záhonech, spadlá větev při ořezu poškodí altán aj.