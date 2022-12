Tereza Tobiášová žije v domě za Prahou. Stál méně než byt v Komořanech

Ačkoli rodina do domu původně vůbec nechtěla a po narození druhé dcery Nory Marie uvažovala pouze o větším bytě, vše dopadlo jinak. Z pořízení bytu v Komořanech nakonec sešlo a manželé se během pandemie rozhodli pro rodinný dům v obci nedaleko hlavního města.

„Bylo to krátce po první vlně pandemie a já jsem si v tu chvíli neuměla představit, že pokud přijde nějaká druhá vlna, že bych měla být zavřená se dvěma dětmi v bytě a nemohla s nimi jít ani na hřiště,“ svěřila se Tereza, která tehdy začala toužit po domě se zahrádkou.

Dům nakonec vyšel levněji než byt v Komořanech a Tereza a Václav si pochvalují, že to teď mají z domova do centra Prahy blíže, než měli předtím. Velkým plusem nového domova je také mnohem větší klid.

V přízemí domu je kuchyň a obývací pokoj, odkud lze vyjít prosklenými dveřmi na zahradu nebo po schodech do prvního patra, v němž mají manželé ložnici a dva dětské pokoje. Domov si rodina zařídila po svém. Nakoupili nové vybavení, protože z předchozího bytu si sem nepřinesli prakticky nic. „Původní byt jsme přenechávali s nábytkem, i když mi to bylo trošku líto,“ řekla Tereza.

Obývák je spojen s kuchyňským koutem, který byl dělán na zakázku. „Naše kuchyň má několik zvláštností, které se normálně nedělají. Je to například propojení linky s knihovnou, protože jsme chtěli, aby na sebe kuchyň a obývák skutečně navazovaly. Na pultě je pro změnu umístěna indukční varná deska, což se také moc nedělá, že by deska takhle ‚levitovala‘, ale mně se to hrozně líbilo,“ pochlubila se moderátorka, která volný prostor pod vařičem využívá i jako úložný.

„Hodně jsme nad tím přemýšleli a chtěli jsme, aby byl prostor otevřený. Většina našich sousedů má v kuchyni nahoře ještě skřínky, které sice mohou být praktické, ale my jsme to chtěli takhle a díky tomu jsme protřídili i řadu věcí, abychom zjistili, kolik má člověk zbytečností,“ dodal Václav, jehož si diváci pamatují zejména díky seriálu Ulice.

Převládá dřevo

Nábytek v obýváku je z masivního dřeva dovezeného z Indie. Rodina měla při jeho koupi štěstí, protože v té době zrovna končil jeden velký řetězec s nábytkem, a měl proto na zboží velké slevy. Židle okolo jídelního stolu jsou originál Ton ze šedesátých let a manželům se podařilo sehnat je levně v bazaru.

Nad jídelním stolem visí velká mapa světa vyrobená z palet, v níž jsou zakreslena místa, která už Tereza navštívila. „Byl to dárek od kamaráda k narozeninám, protože jsem tenkrát vyslovila přání, že bych si přála mapu světa, jakou nabízel na webových stránkách jeden řetězec, a on mi vyrobil toto. Na každém místě, kde jsem byla, je proto udělaný QR kód, a když člověk ten kód rozklikne, uvidí moji fotku z daného místa,“ pochlubila se blondýnka.

Suvenýry z cest si ale Tereza příliš nevozí, dává přednost praktičtějším věcem, jako je exotické koření, regionální potraviny nebo kosmetika.

Výhled k nezaplacení

Ložnice nabízí nádherný výhled z velkého okna, dá se z něj zahlédnout i Pražský hrad. Manželé tady mají velkou vestavěnou skříň, která je zakončena knihovnou a krásně navazuje na kout sloužící jako pracovna. Terezu teď zaměstnává především pořad Bábovky a plechovky vysílaný na Prima Cool, k němuž píše i scénář.

„Pořad uvádím s kolegyní Marií Starou Ossendorfovou a je tak trochu na hraně, protože tam děláme dvě holky, které spolu soupeří a neváhají si to dát vzájemně pořádně ‚sežrat‘. Vždycky musíme splnit nějaký úkol, jako třeba přijet autem do dvaceti tisíc, což každá splníme po svém,“ popsala moderátorka.

Pokojíčky dcer jsou kvůli většímu věkovému rozdílu oddělené. „Bára a Marie Nora jsou od sebe deset let a malá v noci občas vstává, proto není možné, aby měly pokoj dohromady,“ vysvětlila Tereza.

V prvním patře má rodina i krásnou koupelnu a v ní mimo jiné dvojumyvadlo, které je pro čtyřčlennou rodinu zejména během ranního vypravování do školy a práce velmi praktické.