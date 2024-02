Chalupu se rozhodli opravit. Památkáři jim povolili upravit jen jedno okno

Chalupa v chráněné krajinné oblasti nemohla změnit vnější dispozice, ale ani vzhled. Jediné, co jsme přes všechny úřady prosadili, bylo doplnění jednoho, v podstatě chybějícího okna, aby došlo k symetrickému vnějšímu vzhledu. Vše ostatní bylo jen o interiérech.

Má idea byla vybourat v přízemí v podstatě vše, a to včetně vnitřních nosných stěn, aby zde vznikl otevřený prostor s výhledem na Krkonoše. Uprostřed tohoto „open spacu“ měl zůstat stát komín, ke kterému se přistaví krb. Vznikne tak centrální bod prostoru a vzhledem ke své poloze bude vytápět i celý spodek chalupy. Stačí otevřít dveře do koupelen a ložnice. Z krbu pak povedou teplovzdušné hadice, které budou vytápět oba dva horní pokoje, bez potřeby elektrické energie.

K tomuto řešení jsme se rozhodli po zkušenostech, kdy víme, že zde často dochází i k několikadenním výpadkům elektřiny a topení plynem pak bez proudu také nefunguje. Nefungovalo ani topení kotlem na pevná paliva, protože ten ke své činnosti potřebuje oběhové čerpadlo. Topení krbem je v případě potřeby naprosto nezávislé.

Do nové chalupy jsme zakomponovali dvě koupelny a tři ložnice. Koupelny lze vytápět buď otevřením dveří, pokud se topí v krbu, nebo plynem prostřednictvím radiátorů, nebo elektřinou, protože v topných tělesech jsou i elektrické spirály. Optimální řešení pro chladnější jarní nebo podzimní dny, kde ještě není potřeba vytápět celou chalupu, ale v koupelnách je dobré mít příjemné teplo.

Zásah do vnitřku byl tak obrovský, že nestačilo oznámení. U stavebního úřadu se muselo vyřídit řádné stavební povolení, které nám zajistil a svou projektovou prací zaštítil známý místní architekt, který projektoval i rekonstrukci nedaleké známé Prezidentské chaty u Bedřichova.

Obrovský spodní prostor jsme byli odhodláni vytvořit i za cenu toho, že by muselo zůstat několik nosných trámů. Za to nám ta vzdušnost, světelnost a především otevření se chalupy směrem k okolním horám stálo. Nakonec se musel postavit jeden jediný trám, na kterém to vlastně celé stojí a tudíž tu váhu roznáší pomocí dalších vodorovných. Tesaři tomu prý říkají „bačkora“.

Mistr tesař všude po celé chalupě vztyčil provizorní nosné trámy a pak se jal bourat nosné zdi. Pro představu: původní chalupa měla delší vnější stěnu asi 12 metrů. Z toho jsme chtěli 7 zbourat. K té stěně byla v 70. létech přistavěna veranda. Postavená jako samonosná s vlastní nosnou stěnou. Bylo potřeba tak v součtu vybourat dvě nosné stěny vedle sebe, dohromady asi 80 cm široké v délce 7 metrů. A pak to celé vyřešit, aby to drželo a nespadlo. I na expertovi bylo vidět, že se trochu bojí. Ale podařilo se.

Humorná historka nastala se sháněním krbu. Potřebovali jsme tzv. pravý. Tedy dvířka s panty napravo. Navíc dvě skleněné stěny. A měli jsme jednu naši oblíbenou značku, s kterou máme dobré zkušenosti. Objeli a obtelefonovali jsme několik hobbymarketů v celé republice, ale všude měli jen krby levé (tedy pro nás nepoužitelné). Prodejci vždy slíbili, že ty pravé objednají.

Nakonec nezbývalo nic jiného, než zavolat přímo výrobci. Odpověď byla zdrcující: „Momentálně vyrábíme levé, pravé máme ve výrobním plánu až v listopadu.“ A celý náš časový plán rekonstrukce tak šel do kytiček. Ale paní dodala: „Ale máme tu několik objednávek ze supermarketů na pravý, tak zavedeme mimořádnou výrobní sérii, už jsem to do výroby zadala.“

V tom okamžiku netušila, že to jsou všechno objednávky od nás. Ale přiznali jsme se. Paní se zasmála, my s ní, ale řekla, že už to vyrobit nechá, že se ty krby stejně prodají. A časový plán rekonstrukce byl zachráněn.

Komín se pro nový krb musel vyfrézovat a vyvložkovat. Elektroinstalace je také celá nová, stejně tak topení. A samozřejmě rozvody vody a odpady pod novými koupelnami a kuchyňským koutem.

Obrovský otevřený prostor v přízemí má okna s výhledem na hory, kuchyňským koutem a krbem uprostřed. V chalupě máme dvě koupelny a tři ložnice. Ty jsme pojmenovali podle barvy povlečení postelí na zelenou, modrou a oranžovou. V přístavbě je sauna a nezbytná garáž a dílna.

Užíváme si ovládání plynového topení na dálku. Ráno pošleme SMS a přijedeme večer do vytopené chalupy. Plyn je v tomto okamžiku možné vypnout a přejít na topení krbem. To je nejen levnější, ale pohled na otevřený oheň je prostě něco, co člověka uklidňuje již tisíciletí.

V létě se dá podle potřeby v krbu přitopit a koupelny nechat přitápět elektrickými spirálami v radiátorech. Užíváme si výhled na hory, rádi pobýváme na zahradě, jezdíme na běžkách, na kole a rádi chodíme na houby. Nebo prostě jen tak lenošíme.