Našli zchátralou chalupu za dobrou cenu. V rekordním čase ji opravili

Pro koupi chalupy jsme měli dva důvody – investici a možnost rekreace na horách. Rádi sportujeme, chodíme po horách, cestujeme a chtěli jsme mít nějaké zázemí mimo Prahu.

Vybrali jsme si Jizerské hory, které jsou jedny z nejlepších hor pro běžecké a sjezdové lyžování v Česku. Navíc sousedí s Krkonošemi, tak je možné organizovat výlety do obou pohoří bez zdlouhavého dojíždění. V neposlední řadě také hraje roli vzdálenost od Prahy, kdy cesta ze severního okraje metropole trvá přibližně hodinu a čtvrt.

Vyhlédnutá nemovitost si nás získala skvělou lokalitou (slepá ulice, u řeky, v srdci Jizerek, udržovaná silnice v zimě, zavedená voda z řádu – namísto rizikového čerpání vody ze studny z důvodu rostoucího sucha). Výhodou byl její nevábný vzhled, který většinu zájemců odradil. Díky tomu se chalupa prodávala za přijatelnou cenu.

Původní majitelé chalupy byli po generace skláři. Po smrti majetek zdědili příbuzní, kteří v řemeslu nepokračovali a na rozsáhlou rekonstrukci zřejmě neměli chuť, zdroje ani využití.

Do rekonstrukce jsem se pustil společně s rodinou, ve které jsou také stavaři. Architekta jsme neměli. Při opravách nás inspirovaly historické stavby Jizerských hor a díky tomu máme fasádu, která odpovídá místnímu rázu a zvyklostem. Jsme velmi rádi, že se podařilo zachovat malá kulatá okénka ve štítech domu.

Rekonstrukce byla náročná jak z hlediska financí, tak i po technické stránce. Řada věcí se musela upravovat za pochodu a samozřejmě bylo plno překvapení skryto pod omítkou a podlahou.

Chalupa má přízemí a patro a je z části podsklepená. V přízemí je sednice s kuchyní, velká ložnice, toaleta, koupelna s toaletou, zádveří a technická místnost. V patře jsou tři ložnice a koupelna s toaletou.

Dispozičně se v přízemí nic neměnilo. Pouze došlo ke zmenšení toalety na úkor technické místnosti, v patře přibyla koupelna a ze seníku je pokoj.

Rádi vracíme staré věci do života, výsledek má neopakovatelnou atmosféru, je jedinečný a nelze jej jednoduše napodobit. Rozhodli jsme se tedy pro maximální zachování původních prvků a využití starých materiálů. Z původních prvků jsou zachovány dřevěné trámy, kamenné prvky (opěrná zeď před domem, kamenné ostění vstupních dveří, žulové parapety apod).

Konstrukčně je vše původní, a to včetně krovu, který bylo nutné ale posílit. Veškeré stropní trámy se musely vyndat, očistit a pět jich bylo nahrazeno novými. Tam kde nebylo možné využít původní materiál, pomohly bazary. Díky nim tvoří strop přízemí stoleté fošny, stará prkna z druhé ruky se uplatnila i jako vnitřní obklad sauny. Hodily se i půdovky na dlažbu.

Původní jsou i některé kusy nábytku. Pracně jsme renovovali staré vařenky, příborník a různé skříňky. Vstupní dveře jsou věrnou kopií původních. Je příjemné se dívat na fotky před a po, ze kterých je vidět neskutečná proměna. Některé z nich jsou na našem instagramovém profilu Sklářská chalupa @chalupa_sklarska.

VÝZVA ČTENÁŘŮM Pošlete do seriálu Splněný sen fotografie (video) a příběh vaší nemovitosti

(rodinného domu, chalupy, chaty, mlýnu atd.). Popište cestu za vysněným bydlením, které jste postavili, opravili, rekonstruovali a proměnili. PŘÍSPĚVKY ZASÍLEJTE ZDE.

Chalupa je relativně minimalisticky a jednoduše zařízena. Je vybavena moderními technologiemi od podlahového vytápění, vysokorychlostním internetem, vzdáleně ovládaným topením, prostornou saunou, plně vybavenou kuchyní apod.

Proměnou prošla i zahrada. Bylo nutné udělat drobné terénní úpravy, aby vznikl prostor pro ohniště a plácek na hraní. Na zahradě postupně přibývají nové květiny, keře, stromy i volnočasové prvky pro děti a dospělé (hrazda na cvičení, houpačka, pískoviště, dřevěná terasa u sauny vhodná na jógu apod). K chalupě náleží velký pozemek včetně kusu vzrostlého lesa. Navíc pozemek sousedí s křišťálově čistou říčkou.

Chalupu jsme spustili k částečnému pronájmu přesně rok po podepsání kupní smlouvy, čtyři měsíce se řešila příprava a plánování, samotná rekonstrukce trvala asi osm měsíců, ale v extrémním tempu.

Standardně by to trvalo alespoň dva roky. Bylo to navíc v době začátku covidové pandemie, kdy se nevědělo, co se bude dít a jaký to bude mít na celou společnost dopad. Proto jsme raději vše urychlili. Bylo to dobré rozhodnutí.

Tím, že jsem se podílel na celé rekonstrukci, tak mám ke všemu v chalupě vztah. Za každou věcí vidím příběh od úplného začátku až do dnešní podoby. Velmi rád v sednici odpočívám u rozpálených kachlových kamen nebo spokojeně ležím v posteli a dívám se do starého dřevěného stropu nad sebou. Venku si užívám posezení na dvorku se sklenkou vína, kochám se pohledem do zeleně a poslouchám šum protékající říčky.